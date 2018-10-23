Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае, ищут очевидцев ДТП

Авария произошла сегодня, 23 октября, около 7.35, на пешеходном переходе на ул. Гашека, напротив ЦОНа. 15-летнюю девочку сбил маршрутный автобус № 24.

Иллюстративное фото pixabay.com

В редакцию «НГ» с просьбой найти очевидца ДТП, который, не дожидаясь приезда скорой помощи, доставил девочку в областную детскую больницу, обратились родственники пострадавшей.

- Моя дочь находится в тяжелом состоянии, она сейчас в реанимации, - рассказала «НГ» мама девочки Айгуль ЖУМАКОВА. - Недавно очнулась, пришла в себя. У нее сломаны ребра, ключица, ушиб легкого, почек, черепно-мозговая травма. Удар пришелся на голову, от этого разбилось лобовое стекло автобуса. Дочка от удара отлетела. Водитель начал тормозить уже тогда, когда сбил ее.

Мама девочки утверждает, что та переходила дорогу в положенном месте, а водитель несся с большой скоростью.

В ТОО «Жарык Жол-1», обслуживающем маршрут № 24, «НГ» эту ситуацию тоже прокомментировали. По словам директора ТОО Виктора МУЩИНСКОГО, девочка выбежала на дорогу и 60-летний водитель не успел затормозить.

- Водитель наш 2 дня отдыхал и только сегодня вышел на работу, то есть, человек был отдохнувший, - отметил Мущинский. - Девочка выбежала на пешеходный, темно еще было, утро. Водитель, когда ее заметил, дал по тормозам, но не успел. Еще бы немного и девочка бы успела перебежать. Водитель сразу же вызвал ГАИ, остановил мимо проезжающую машину и отправил девочку в больницу.

Мущинский говорит, что в результате аварии у автобуса повредился только поворотник. Водитель сейчас находится в полиции.

«НГ» направила запрос в ДВД Костанайской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этой аварии, мама девочки просит позвонить ей по номеру 8-777-636-14-46.