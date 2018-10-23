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Menden1968
Для чего вечерами трактора метут дороги?
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Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае, ищут очевидцев ДТП

Татьяна НАЗАРУК

23 октября 2018, 15:45 |  Происшествия

Авария произошла сегодня, 23 октября, около 7.35, на пешеходном переходе на ул. Гашека, напротив ЦОНа. 15-летнюю девочку сбил маршрутный автобус № 24.

Иллюстративное фото pixabay.com

В редакцию «НГ» с просьбой найти очевидца ДТП, который, не дожидаясь приезда скорой помощи, доставил девочку в областную детскую больницу, обратились родственники пострадавшей.

- Моя дочь находится в тяжелом состоянии, она сейчас в реанимации, - рассказала «НГ» мама девочки Айгуль ЖУМАКОВА. - Недавно очнулась, пришла в себя. У нее сломаны ребра, ключица, ушиб легкого, почек, черепно-мозговая травма. Удар пришелся на голову, от этого разбилось лобовое стекло автобуса. Дочка от удара отлетела. Водитель начал тормозить уже тогда, когда сбил ее.

Мама девочки утверждает, что та переходила дорогу в положенном месте, а водитель несся с большой скоростью.

В ТОО «Жарык Жол-1», обслуживающем маршрут № 24, «НГ» эту ситуацию тоже прокомментировали. По словам директора ТОО Виктора МУЩИНСКОГО, девочка выбежала на дорогу и 60-летний водитель не успел затормозить.

- Водитель наш 2 дня отдыхал и только сегодня вышел на работу, то есть, человек был отдохнувший, - отметил Мущинский. - Девочка выбежала на пешеходный, темно еще было, утро. Водитель, когда ее заметил, дал по тормозам, но не успел. Еще бы немного и девочка бы успела перебежать. Водитель сразу же вызвал ГАИ, остановил мимо проезжающую машину и отправил девочку в больницу.

Мущинский говорит, что в результате аварии у автобуса повредился только поворотник. Водитель сейчас находится в полиции.

«НГ» направила запрос в ДВД Костанайской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этой аварии, мама девочки просит позвонить ей по номеру 8-777-636-14-46.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае,...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 23.10.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще одна жертва необдуманного преимущества пешеходов перед водителями. Девочка была уверена в своем преимуществе и спокойно шагнула под колеса 17-тонного транспортного средства.
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§ Маркс
Re: Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае,...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 23.10.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Девочка выбежала на пешеходный, темно еще было, утро. Водитель, когда ее заметил, дал по тормозам, но не успел.

Ключевое слово - темно. Пока не сделают нормальное освещение, хотя бы на пешеходных переходах, удачи пешеходам не видать. Кроме этого необходимо освещать подходы к переходам, чтобы можно было видеть намерения пешехода, потому что когда он выступит из темноты под свет фар, может быть уже поздно. Кроме этого, в местах частого перехода нужно устанавливать лежачих полицейских, чтобы водителям приходилось тормозить.

Пешеходный переход должен быть реальным островком безопасности для пешехода. Пусть их будет меньше, но оборудуют их так, чтобы потом никому не было мучительно больно. Вместо всяких каменных изваяний бешеной стоимости, цветных поребриков, дутых остановок, лавочек с розетками и других несвоевременных прожектов, типа переименований улиц, лучше потратить деньги на реально необходимые городу пешеходные переходы. Ибо уже назрело ...
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§ lelik1375
Re: Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае,...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 23.10.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этом участке, кстати, не так давно ограничение скорости 40 сделали...
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§ 211
Re: Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5439
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.10.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже сегодня около памятника Тарану нас не пропустил автобус, номер так и не посмотрел..
Водятелы автобусов лихачат в городе смотрю..
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§ 211
Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае, ищут очевидцев ДТП
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5439
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.10.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детей нужно учить не выбегать даже на пешеходе..
Тем более в 15 лет..
Какая у нее там скорость была в таком возрасте?
Не каждый и днем среагирует, 80 процентов водятелов не смогут ничего сделать..
Ну это если она выбежала как тут говорят..
Если шла, то автобуснику следовало бы проверить фары , в грязи они или нет, перед сменой..
Светло темно, значения абсолютно не имеет..

[Исправлено: 211, 23.10.2018 - 17:40]
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§ Сергей_я
Родители девочки, сбитой на пешеходном переходе в Костанае, ищут очевидцев ДТП
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2608
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.10.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
и для пешехода. Пусть их будет меньше, но оборудуют их так, чтобы потом никому не было мучительно больно. Вместо всяких каменных изваяний бешеной стоимости, цветных поребриков, дутых остановок, лавочек с розетками и других несвоевременных прожектов, типа переименований улиц, лучше потратить деньги на реально необходимые городу пешеходные переходы. Ибо уже назрело ...

так там откатов много не сделаешь, поэтому не интересно это нашим властям.
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