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Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная

Tengrinews.kz

23 октября 2018, 10:38 |  Происшествия

Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из личного архива Светланы Величко

Светлана Величко купила булку хлеба в одном из магазинов Костаная в 5-м микрорайоне. Хлеб был герметично упакован в полиэтиленовую пленку.

Фото из личного архива Светланы Величко

Вечером семья съела половину батона, все было хорошо. А утром стали делать бутерброды и обнаружили, нарезая на тонкие ломтики хлеб, щепку.

"Съесть мы ее не успели, она очень большая, ее явно было видно. Примерно сантиметров пять и заостренная. Очень волнует тот момент, что дома маленький ребенок мог взять и запросто съесть кусочек с щепкой", - рассказывает Светлана Величко.

Фото из личного архива Светланы Величко

Кто производитель батона, женщина не знает. Этикетки, по ее словам, на хлебе не было. Женщина просто попросила дочь выложить фото в Сеть и напомнить горожанам, что нужно быть бдительными.

Неделю назад семья Масальских доказала в суде вину пекарни, испекшей хлеб со щепкой. Из-за халатности на производстве, школьница тогда оказалась в больнице. Под общим наркозом щепку извлекли из пищевода 14-летней Алины.

После жительница села Мичурино, пожелавшая остаться инкогнито, тоже сообщала о деревянной щепке в хлебе.
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§ maxsaf
Re: Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.10.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купили мы себе хлебопечку. Рецепт простейший - хлеб вкуснейший. Мука, вода, соль, сахар, маргарин, дрожжи. Даже дети запомнили, сколько чего ложить - и сами пекут. Пользуемся одной единственной программой - на 3 часа. Можно засыпать с вечера и задать старт программы на 3-4 часа ночи. В 6-7 утра - свежая булка.
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