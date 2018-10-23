Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная

Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из личного архива Светланы Величко

Светлана Величко купила булку хлеба в одном из магазинов Костаная в 5-м микрорайоне. Хлеб был герметично упакован в полиэтиленовую пленку.

Фото из личного архива Светланы Величко

Вечером семья съела половину батона, все было хорошо. А утром стали делать бутерброды и обнаружили, нарезая на тонкие ломтики хлеб, щепку.

"Съесть мы ее не успели, она очень большая, ее явно было видно. Примерно сантиметров пять и заостренная. Очень волнует тот момент, что дома маленький ребенок мог взять и запросто съесть кусочек с щепкой", - рассказывает Светлана Величко.

Фото из личного архива Светланы Величко

Кто производитель батона, женщина не знает. Этикетки, по ее словам, на хлебе не было. Женщина просто попросила дочь выложить фото в Сеть и напомнить горожанам, что нужно быть бдительными.

Неделю назад семья Масальских доказала в суде вину пекарни, испекшей хлеб со щепкой. Из-за халатности на производстве, школьница тогда оказалась в больнице. Под общим наркозом щепку извлекли из пищевода 14-летней Алины.

После жительница села Мичурино, пожелавшая остаться инкогнито, тоже сообщала о деревянной щепке в хлебе.