Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная
Tengrinews.kz
Щепку в батоне нашла еще одна жительница Костаная, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото из личного архива Светланы Величко
Светлана Величко купила булку хлеба в одном из магазинов Костаная в 5-м микрорайоне. Хлеб был герметично упакован в полиэтиленовую пленку.
Фото из личного архива Светланы Величко
Вечером семья съела половину батона, все было хорошо. А утром стали делать бутерброды и обнаружили, нарезая на тонкие ломтики хлеб, щепку.
"Съесть мы ее не успели, она очень большая, ее явно было видно. Примерно сантиметров пять и заостренная. Очень волнует тот момент, что дома маленький ребенок мог взять и запросто съесть кусочек с щепкой", - рассказывает Светлана Величко.
Фото из личного архива Светланы Величко
Кто производитель батона, женщина не знает. Этикетки, по ее словам, на хлебе не было. Женщина просто попросила дочь выложить фото в Сеть и напомнить горожанам, что нужно быть бдительными.
Неделю назад семья Масальских доказала в суде вину пекарни, испекшей хлеб со щепкой. Из-за халатности на производстве, школьница тогда оказалась в больнице. Под общим наркозом щепку извлекли из пищевода 14-летней Алины.
После жительница села Мичурино, пожелавшая остаться инкогнито, тоже сообщала о деревянной щепке в хлебе.
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