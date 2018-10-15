Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае

Требования матери пострадавшей девочки Натальи МАСАЛЬСКОЙ Костанайский городской суд удовлетворил частично, постановив взыскать с ИП "Пасечник" 50 000 тенге морального вреда вместо заявленных 300 000 тенге.

Об этом стало известно сегодня, 15 октября, после того, как судья Алибек ТЛЕУШЕВ огласил решение по этому делу.

Иск к предпринимателю появился после того, как 14-летняя жительница п. Мичурино Костанайского района Алина Масальская съела кусочек хлеба и подавилась деревянной щепкой. Инородное тело из пищевода девочки извлекли спустя несколько дней. Алина из-за застрявшей внутри щепки не могла есть, поворачивать голову, а позже - ещё и разговаривать. После операции она провела в больнице ещё 10 дней.

Чтобы защитить права своего ребёнка, Наталья Масальская обратилась в суд. Корреспонденту "НГ" она ранее сообщала: если бы предприниматель не остался равнодушным к беде её дочери, то иска бы не было.

В суде представитель ИП "Пасечник" Тана Сулейменова выразила сочувствие пострадавшей, но вину пекарни её признала, отметив, что прямых доказательств нет.

На оглашение ни Сулейменова, ни другие представители ИП не явились. Адвокат Масальской Сергей Холод ранее просил пригласить на заседание технолога предприятия, однако никто не пришёл.

Несмотря на то, что заявленный иск суд удовлетворил частично, Наталья Масальская решением осталась довольна.

- Нам были важны не деньги, а сам факт доказательства их вины, чтобы они не чувствовали себя безнаказанными, - рассказала Наталья "НГ" по телефону. - Им дали шанс предоставить своего свидетеля - технолога, но она не явилась. Мы хотели видеть замдиректора, но тоже никого не было. То есть они никак не попытались доказать свою невиновность. Эти деньги для них, конечно, смешные. На апелляцию мы подавать не будем, мы просто хотели, чтобы их официально признали виновными. Самое важное - что ребёнок у нас здоров и я отстояла права дочери.

Суд, кроме 50 000 тенге морального вреда, постановил взыскать с ИП "Пасечник" в пользу Натальи Масальской и судебные расходы. Общая сумма - почти 114 000 тенге.

Решение еще не вступило в законную силу.

Фото Артёма МАРУСИЧА