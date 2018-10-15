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Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Солнышко: Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Стоит поворошить и осиное гнездо, которое допустило их к уродующему ремонту проспекта Абая.
15.10.18 14:54
drakon
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
somikfluke: не мягко ли? 211: по закону в 60 раз больше нужно выплатить.. Источник:www.ng.kz За 2 месяца, не успел - набрать, или тратил - много... :-o
15.10.18 14:51
Медный
Приговор по коррупционному делу замначальника ОВД огласили в Костанае
Khalisi: Проходят те времена, когда брать можно направо и налево! Когда придут те времена когда вообще перестанут брать и давать? :-x
15.10.18 13:56
Солнышко
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Эта контора - рассадник коррупционеров и взяточников. Просто закрывать нужно этот Енбек.
15.10.18 13:20
211
Дело по обвинению в подстрекательстве к даче взятки замдиректора РГП «Енбек-Костанай» - дубль два
Ну 20 лимонов антикоррупционщикам с такой фирмы совсем немного.. Не пойму, почему он зажал бабло и нажаловался кому то.. Ни себе ни людям.. Теперь дома сиди..
15.10.18 13:19
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Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

15 октября 2018, 11:33 |  Общество

Требования матери пострадавшей девочки Натальи МАСАЛЬСКОЙ Костанайский городской суд удовлетворил частично, постановив взыскать с ИП "Пасечник" 50 000 тенге морального вреда вместо заявленных  300 000 тенге.

Об этом стало известно сегодня, 15 октября, после того, как судья Алибек ТЛЕУШЕВ огласил решение по этому делу.

Иск к предпринимателю появился после того, как 14-летняя жительница п. Мичурино Костанайского района Алина Масальская съела кусочек хлеба и подавилась деревянной щепкой. Инородное тело из пищевода девочки извлекли спустя несколько дней. Алина из-за застрявшей внутри щепки не могла есть, поворачивать голову, а позже - ещё и разговаривать. После операции она провела в больнице ещё 10 дней.

Чтобы защитить права своего ребёнка, Наталья Масальская обратилась в суд. Корреспонденту "НГ" она ранее сообщала: если бы предприниматель не остался равнодушным к беде её дочери, то иска бы не было.  

В суде представитель ИП "Пасечник" Тана Сулейменова выразила сочувствие пострадавшей, но вину пекарни её признала, отметив, что прямых доказательств нет. 

На оглашение ни Сулейменова, ни другие представители ИП не явились. Адвокат Масальской Сергей Холод ранее просил пригласить на заседание технолога предприятия, однако никто не пришёл.

Несмотря на то, что заявленный иск суд удовлетворил частично, Наталья Масальская решением осталась довольна.

- Нам были важны не деньги, а сам факт доказательства их вины, чтобы они не чувствовали себя безнаказанными, - рассказала Наталья "НГ" по телефону. - Им дали шанс предоставить своего свидетеля - технолога, но она не явилась. Мы хотели видеть замдиректора, но тоже никого не  было. То есть они никак не попытались доказать свою невиновность. Эти деньги для них, конечно, смешные. На апелляцию мы подавать не будем, мы просто хотели, чтобы их официально признали виновными. Самое важное - что ребёнок у нас здоров и я отстояла права дочери.

Суд, кроме 50 000 тенге морального вреда, постановил взыскать с ИП "Пасечник"  в пользу Натальи Масальской и судебные расходы. Общая сумма - почти 114 000 тенге.

Решение еще не вступило в законную силу.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2864
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.10.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буря в стакане , ну зачем так глумиться над пекарями. уже взрослая девочка могла бы разжевать этот злосчастный кусок и выплюнуть эту щепку , нет как с голодного края надо СХАВАТЬ вместе с занозой чтоб та уперлась прямо в горло , я в шоке!
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§ Сыкымы
Re: Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 567
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 15.10.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так как у девочки стоят брекеты, она не может тщательно прожевывать пищу. Видимо, это ей и помешало почувствовать инородный предмет. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32573
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§ drakon
Re: Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14825
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.10.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ну зачем так глумиться над пекарями.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32618

Да,конечно, зачем глумиться над пекарями?
Вот если бы целое полено было в булке.
Или половина Крысы. Вот тогда - да... :lol:
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§ Солнышко
Re: Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.10.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, права ребёнка нужно отстаивать. Но мне в этой истории не понравилась позиция ни одной из сторон. Владелец пекарни, на самом деле, даже не чувствуя своей вины, мог бы всё равно принести извинения за инцидент, хотя бы в целях защиты своей деловой репутации. А мама девочки сначала прославилась во всех СМИ (даже зарубежных), а потом пошла в суд. Судье же, чтобы прекратить громкое дело пришлось вынести такое решение, хотя прямых доказательств вины производителей хлеба, понятное дело, не было.
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§ 211
Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.10.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
равно принести извинения за инцидент, хотя

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782631&topic_id=35836&forumid=1#782631

Ну это ведь значит автоматически признать вину?
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§ 211
Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 15.10.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а судебные органы себя не обидят..
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§ Солнышко
Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 15.10.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну это ведь значит автоматически признать вину?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=782634&topic_id=35836&forumid=1#782634

Всегда можно сделать это красиво. Корзина плюшек с извинениями - и вопрос решен. А если вместо суда, так вообще кому какая была бы разница, признали или не признали. А сейчас супермаркеты могут отказаться от дальнейшего сотрудничества, ссылаясь на решение суда. И, кстати, я почти уверена, что это не последний процесс. По любому обжалуют решение.
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§ alex_60
Решение по делу о щепке в булке хлеба вынесли в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1421
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.10.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
девочку конечно жаль.
но как судья может выносить решение не имея доказательств.
без всяких экспертиз и прочего.
если в маркете какой нибудь вражеский враг зубочистку или что-то
воткнет в хлеб, тоже пекари будут виноваты. по его логике.
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