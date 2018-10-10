Хлеб с сюрпризом - мать подавившейся щепкой девочки подала в суд на пекарню

Очередной прием пищи 14-летней Алине МАСАЛЬСКОЙ из п. Мичурино едва не стоил здоровья. Девочка открыла пакет с недавно купленным хлебом и съела кусочек корочки. Сразу же после этого почувствовала дискомфорт в горле, чуть позже ей стало трудно поворачивать голову и разговаривать.

Только через три дня походов по больницам удалось выяснить, что вместе с кусочком хлеба девочка проглотила инородный предмет - щепку, которую извлекли хирурги детской областной больницы. Производитель этой булки хлеба, ИП «Пасечник», теперь отвечает перед пострадавшей в Костанайском городском суде. Первое заседание состоялось сегодня, 10 октября.

Хлеб с сюрпризом попал в дом семьи Масальских 14 августа. Его купила мама девочки Наталья МАСАЛЬСКАЯ в супермаркете «Тамаша» в ТЦ «Емшан». Попробовали хлеб только на следующий день. Алине сразу показалось, что хлеб застрял в горле. Так как у девочки стоят брекеты, она не может тщательно прожевывать пищу. Видимо, это ей и помешало почувствовать инородный предмет.

Лечиться попытались сначала дома, самостоятельно, думали, что действительно застряла корочка хлеба, которая должна была размякнуть и провалиться. Однако на следующий день болевые ощущения усилились.

- 16 августа дочь осмотрел врач в нашей местной больнице в Мичурино, затем - Затобольской ЦРБ, - рассказала в суде Наталья Масальская. - Лор-врача там не было, поэтому муж отвез Алину в детскую областную больницу. Специалист после осмотра сказал, что горло красное, воспаленное. Выписала «Ингалипт» и посоветовала полоскать горло. Мы врача послушали и еще 2 дня пытались лечиться. Алина к тому времени уже не могла поворачивать голову и кушать, боль не прекращалась. На следующий день она сказала, что уже даже трудно разговаривать. Тогда мы снова помчались в больницу, я настояла на ФГДС. Результат показал, что в пищеводе есть инородный предмет.

Как только это выяснилось, хирург провел операцию. В верхней трети пищевода школьницы несколько дней находилась деревянная щепка размером 23 мм на 3 мм.

Этот предмет представитель Натальи Масальской, адвокат Сергей ХОЛОД попросил использовать в качестве вещественного доказательства. Эту же щепку в суде опознал хирург детской областной больницы Бахытжан КАЛДЫБАЕВ, который проводил операцию.

- Когда сделали ФГДС, сразу определить вид инородного предмета не удалось, - пояснил он. - Мы просто увидели, что в просвете пищевода что-то стояло. Методом эндоскопии под общим наркозом мы это удалили. Этим предметом оказалась щепка, это был точно не металл и не предмет из пластмассы. Щепку я отдал маме девочки.

После операции Алина 10 дней лежала в больнице, лечилась от последствий в виде воспаления пищевода. Сейчас с девочкой все хорошо, но если бы щепка повела себя чуть иначе, она могла бы проткнуть пищевод.

Для доказательства правдивости своих слов Наталья Масальская представила суду переписку с дочерью от 15 августа, когда все произошло. Девочка так и написала маме, что съела хлеб и сразу же почувствовала дискомфорт.

Позже Наталья вернулась в магазин, где совершала покупки 14 августа, и вместе с представителем супермаркета выяснила, что купленный ею хлеб был от местного производителя ИП «Пасечник».

- Знаете, у нас изначально даже мыслей не возникло, что все это из-за хлеба, - сообщила суду Масальская. - Мы его благополучно и доели. Я обычно всегда беру этот хлеб - он мягкий, пышный, в цельной упаковке. Внушает доверие.

Мать пострадавшей девочки сразу же связалась с представителями ИП, но ничего вразумительного от них так и не дождалась: примиряться они явно не хотели и не поверили, что девочка перенесла операцию из-за их изделия. Если бы получилось найти решение проблемы сразу и производитель извинился перед девочкой, суда бы не было.

Наталья Масальская написала жалобу на ИП «Пасченик» в департамент охраны общественного здоровья и подала иск в суд с требованием компенсировать ее дочери 300 000 тенге за моральный и физический вред здоровью.

Представитель ИП «Пасечник» Тана СУЛЕЙМЕНОВА пострадавшей посочувствовала, но с предъявленным иском категорически не согласилась.

- В общем-то действительно жаль, что с девочкой так произошло, но сказать точно, что это именно из-за этого хлеба, купленного именно в этом магазине, нельзя, - пояснила она свою позицию суду. - Эта щепка никем не изучена. Может, это зубочистка или засохшее тесто. В тот вечер мама девочки покупала не одну булку хлеба, там были и другие продукты. Доказательств вины ИП «Пасечник» нет.

Сулейменова попросила назначить экспертизу, чтобы выявить биологическое происхождение этого инородного предмета. Представитель ИП пояснила: она не уверена, что это деревянная щепка. Однако суд ей в этом отказал.

Пострадавшая Алина Масальская о тех событиях рассказала сама. Девочка подтвердила, что боли начались именно после того, как она съела кусочек того хлеба.

- При глотании эта боль будто бы опускалась, но потом снова поднималась, - отметила школьница. - Мама мне посоветовала что-нибудь съесть, чтобы протолкнуть этот кусок. Но это не помогло, становилось только хуже.

Департамент по охране общественного здоровья Костанайской области на жалобу Натальи Масальской отреагировал и провел проверку на предприятии. Результаты выявили нарушения сразу двух статей Административного кодекса: отсутствие утвержденного контроля за производством продукции и нарушение технологии, именно - в использовании соли. Оказалось, что на предприятии соль в тесто добавляют в цельном, а не измельченном виде. ИП «Пасечник» выплатило штраф в размере 20 000 тенге.

- Потребитель имеет право на приобретение безопасного продукта, - заявил адвокат Натальи Масальской. - Но у ИП «Пасечник» нет протоколов о ежедневном прохождении товара проверки на качество.

- В ходе проверки на предприятии ни обнаружено ни одного основания полагать, что в изделия могут попадать инородные тела, - возразила ему Тана Сулейменова.

Рассмотрение дела продолжается.