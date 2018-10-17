Управление по развитию языков изменило позицию по отношению к адресным табличкам с QR-кодом в Костанае

Произошло это после того, как "НГ" обратилась с запросом в прокуратуру Костаная.

Мы просили надзорный орган прокомментировать - законно ли вывешивать адресные таблички, информация на которых представлена только на казахском и английском языке? Хотя в ст. 21 Закона РК «О языках» указано: «Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках».

На наш запрос прокуратура не ответила, переслав наше обращение в управление по развитию языков Костанайской области.

15 октября руководитель управления Гульжан МЕНДЕКИНОВА предоставила ответ. Напомним, в прошлый раз она утверждала, что новые таблички закон не нарушают. Но теперь заявила: управление "направило письмо в Министерство информации и коммуникаций, культуры и спорта с просьбой разъяснить и привести адресные таблички в соответствии с нормами языкового законодательства".

- В рамках реализации п.70 госпрограммы "Цифровой Казахстан" Министерством информации и коммуникаций РК разработан регламент по размещению адресных табличек с использованием QR-кодов, которые присваиваются КОФ АО "Казпочта", - сообщила Мендекинова. - Заказчики аншлагов - местные исполнительные органы, изготовившие их по рекомендуемым образцам из Министерства информации и коммуникаций РК.

Когда "НГ" сообщат об ответе из министерства, мы его тоже опубликуем.