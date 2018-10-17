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17.10.18 14:53
alex_60
Управление по развитию языков изменило позицию по отношению к адресным табличкам с QR-кодом в Костанае
Сергей_я: Я не думаю что он там что-то сдерживает в этом плане. оттуда и идут отмашки ономастам и вот таким "специалистам" по табличкам. получается одно на словах, а на деле .. очки...
17.10.18 14:22
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Управление по развитию языков изменило позицию по отношению к адресным табличкам с QR-кодом в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

17 октября 2018, 13:15 |  Общество

Произошло это после того, как "НГ" обратилась с запросом в прокуратуру Костаная.

Мы просили надзорный орган прокомментировать - законно ли вывешивать адресные таблички, информация на которых представлена только на казахском и английском языке? Хотя в ст. 21 Закона РК «О языках» указано: «Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках».

На наш запрос прокуратура не ответила, переслав наше обращение в управление по развитию языков Костанайской области.

15 октября руководитель управления Гульжан МЕНДЕКИНОВА предоставила ответ. Напомним, в прошлый раз она утверждала, что новые таблички закон не нарушают. Но теперь заявила: управление "направило письмо в Министерство информации и коммуникаций, культуры и спорта с просьбой разъяснить и привести адресные таблички в соответствии с нормами языкового законодательства".

- В рамках реализации п.70 госпрограммы "Цифровой Казахстан" Министерством информации и коммуникаций РК разработан регламент по размещению адресных табличек с использованием QR-кодов, которые присваиваются КОФ АО "Казпочта", - сообщила Мендекинова. - Заказчики аншлагов - местные исполнительные органы, изготовившие их по рекомендуемым образцам из Министерства информации и коммуникаций РК.

Когда "НГ" сообщат об ответе из министерства, мы его тоже опубликуем.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5252
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 17.10.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот..
А то начали обвинять нас простых людей в национальной нетерпимости некоторые националистически настроенные форумчане..
Им еще стула не хватало..
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§ arman_kst
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом в генеральную прокуратуру можно обратиться, а если нет - в приемную Президента. Можно поменять все таблички по всему Казахстану, особенно на юге.
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§ Vital
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6252
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да фигня это все.( " Перед смертью не на дышишься") Процесс запущен, елбасы уйдет вся эта ономастия ускорится в 30 раз .
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§ alex_60
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1433
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в первой статье собщалось

///Их установкой занималось АО «Казпочта» в рамках программы «Цифровой Казахстан»///

теперь читаем в новом заявлении.

/// - В рамках реализации п.70 госпрограммы "Цифровой Казахстан" Министерством информации и коммуникаций РК разработан регламент по размещению адресных табличек с использованием QR-кодов, которые присваиваются КОФ АО "Казпочта", - сообщила Мендекинова. - Заказчики аншлагов - местные исполнительные органы, изготовившие их по рекомендуемым образцам из Министерства информации и коммуникаций РК.///

оказывается уши то растут из МИНИСТЕРСТВА (!), с самого верху,
и заказчики-- МЕСТНЫЕ исполнительные органы.
которые не "увидели" нарушение закона. не захотели увидеть.
министр значит нарушил закон о языках. ну это вообще преступно.
что творится, на самом верху получается нарушают законы.
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§ alex_60
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1433
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Процесс запущен, елбасы уйдет вся эта ономастия ускорится в 30 раз .uote]

тут неоднозначно.
сейчас авторитет его не дает влиять соседям на этот процесс.
после него- я не уверен. всякое может быть.
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* yudjin
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5576
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы НГ! Спасибо!
Не молчат и раболепно не пресмыкаются перед нарушившими ЗАКОНЫ чиновниками.
Если министерство признает не соответствие законам, то уволить придётся всё управление за несоответствие занимаемым должностям, публично извиниться и переделать за счёт своих премиальных.
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* yudjin
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5576
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.10.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министерством информации и коммуникаций РК разработан регламент

А я могу даже его вам показать... пришел в контору с писаниной из акимата, что мы сами должны изготовить и разместить таблички на фасаде.





И заметьте, ни сточки про языки не написано, хотя есть закон о языках и закон о рекламе.
Но есть пример, судя по всему из Астаны, который взят за основу наших табличек.
И тут возникает вопрос, разработчик - министерство также нарушило законы, намерено или случайно?
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§ Vital
Управление по развитию языков изменило позицию по отношению к адресным табличкам с QR-кодом в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6252
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.10.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Поражняк все это. Закроют нашу газету вместе с форумом в 3 секунды, раздавят и мокрого места не останется, с их запросами и не удобными письмами. Это дело времени. Кто потом будет запрашивать? Кн?( Хех))) вы наивно считаете случайно нарушен закон о языках? Не бывает не чё случайного. Идёт уничтожение всего русского и это очевидно.
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§ Сергей_я
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2602
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.10.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Процесс запущен, елбасы уйдет вся эта ономастия ускорится в 30 раз .

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32649

маловероятно. Я не думаю что он там что-то сдерживает в этом плане.
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§ alex_60
Управление по развитию языков изменило позицию по отношению к адресным табличкам с QR-кодом в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1433
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.10.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Я не думаю что он там что-то сдерживает в этом плане.


оттуда и идут отмашки ономастам и вот таким "специалистам" по табличкам.
получается одно на словах, а на деле ..
очки у нацпатриотов зарабатываются.
местные сами бы побоялись творить такое.

[Исправлено: alex_60, 17.10.2018 - 14:26]
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§ Гога
Re: Управление по развитию языков изменило позицию по отношению...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.10.18 - 14:48
Комментарий удален модератором.
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