Управление по развитию языков изменило позицию по отношению к адресным табличкам с QR-кодом в Костанае
Произошло это после того, как "НГ" обратилась с запросом в прокуратуру Костаная.
Мы просили надзорный орган прокомментировать - законно ли вывешивать адресные таблички, информация на которых представлена только на казахском и английском языке? Хотя в ст. 21 Закона РК «О языках» указано: «Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости и на других языках».
На наш запрос прокуратура не ответила, переслав наше обращение в управление по развитию языков Костанайской области.
15 октября руководитель управления Гульжан МЕНДЕКИНОВА предоставила ответ. Напомним, в прошлый раз она утверждала, что новые таблички закон не нарушают. Но теперь заявила: управление "направило письмо в Министерство информации и коммуникаций, культуры и спорта с просьбой разъяснить и привести адресные таблички в соответствии с нормами языкового законодательства".
- В рамках реализации п.70 госпрограммы "Цифровой Казахстан" Министерством информации и коммуникаций РК разработан регламент по размещению адресных табличек с использованием QR-кодов, которые присваиваются КОФ АО "Казпочта", - сообщила Мендекинова. - Заказчики аншлагов - местные исполнительные органы, изготовившие их по рекомендуемым образцам из Министерства информации и коммуникаций РК.
Когда "НГ" сообщат об ответе из министерства, мы его тоже опубликуем.
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Управление по развитию языков изменило позицию по отношению к адресным табличкам с QR-кодом в Костанае
Сергей_я: Я не думаю что он там что-то сдерживает в этом плане. оттуда и идут отмашки ономастам и вот таким "специалистам" по табличкам. получается одно на словах, а на деле .. очки...