В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220 тенге
Галина ПЕТРЕНКО
Продажа продовольственных товаров по ценам производителей пройдет в областном центре в субботу, 20 октября. Торговля будет идти на трех традиционных ярмарочных площадках.
Фото из архива "НГ"
В Сити-центре - это район почтамта, пересечение ул. Алтынсарина-Тарана-Гоголя), на КСК – по ул. Текстильщиков-Кобыланды батыра (напротив центрального входа на бульвар Жастар), в 8-9 микрорайоне на пересечении ул. Воинов Интернационалистов, ул. Арыстанбекова и Чкалова.
По данным отдела сельского хозяйства акимата Костаная, на предстоящей ярмарке поднимается рекомендуемая цена на сахар — до 220 тенге. На прошлой сахар стоил 196 тенге. Остальные цены будут прежними: говядина — 1350-1400 тенге, курятина — 700-900 тенге, яйцо С1 — 170-190 тенге за десяток, картофель — 60-65 тенге.
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