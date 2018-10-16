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Медный
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
Victor Yang: Не может. Есть ограничительные требования. П.С.С. Виктор, да Вы подождите чуть-чуть [Исправлено: Медный, 16.10.2018 - 13:08]
16.10.18 13:07
yudjin
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
Victor Yang: В некоторых странах даже взятки легализованы - только налоги заплати. Ну и заодно проституцию, наркотики (некоторые) и прочие извращения... Конечно, ради НАЛОГОВ ! А стыд и...
16.10.18 13:02
211
В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220 тенге
Вообще то кг сахара должен был быть равен 1му доллару.. Так было вегда и думаю так будет..
16.10.18 12:59
211
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
Дискотеки постоянно в школе раньше были, по 10 тенге или копеек что то.. В деревнях.. Школа от этого только выигрывала..
16.10.18 12:56
Victor Yang
Сдаётся школа. Недорого. Тои, юбилеи, поминки
В 90-х так и сдавали столовые. И, кстати, если явление есть и никуда от него не уйти - почему бы и нет. В некоторых странах даже взятки легализованы - только налоги заплати. Ну и в самом деле - где в...
16.10.18 12:56
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В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220 тенге

Галина ПЕТРЕНКО

16 октября 2018, 11:12 |  Общество

Продажа продовольственных товаров по ценам производителей пройдет в областном центре в субботу, 20 октября. Торговля будет идти на трех традиционных ярмарочных площадках.

Фото из архива "НГ"

В Сити-центре - это район почтамта, пересечение ул. Алтынсарина-Тарана-Гоголя), на КСК – по ул. Текстильщиков-Кобыланды батыра (напротив центрального входа на бульвар Жастар), в 8-9 микрорайоне на пересечении ул. Воинов Интернационалистов, ул. Арыстанбекова и Чкалова.

По данным отдела сельского хозяйства акимата Костаная, на предстоящей ярмарке поднимается рекомендуемая цена на сахар — до 220 тенге. На прошлой сахар стоил 196 тенге. Остальные цены будут прежними: говядина — 1350-1400 тенге, курятина — 700-900 тенге, яйцо С1 — 170-190 тенге за десяток, картофель — 60-65 тенге.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.10.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сахар - подорожает.
Это,чтобы жизнь не казалась - сладкой... :lol:
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§ юля елиссева
В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220 тенге
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1139
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.10.18 - 11:21
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§ Sniper
В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220 тенге
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 874
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 16.10.18 - 11:26
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§ 211
В Костанае на предстоящей ярмарке подорожает сахар - до 220 тенге
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5215
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 16.10.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то кг сахара должен был быть равен 1му доллару..
Так было вегда и думаю так будет..
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