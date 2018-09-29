На ярмарке в Костанае стандартным спросом пользовались яйца и бройлеры, нестандартным – мука и брокколи

Первая в этом году осенняя ярмарка прошла в Костанае сегодня, 29 сентября. Распродажа продукции по ценам ниже обычных на 15-20% была организована в трех местах: Сити-центре, районах КЖБИ и КСК.

Бойкая торговля в центре Костаная началась уже с 8 утра, поэтому в начале 9-го можно было видеть горожан, скупающих мешками лук, картофель и муку.

Кстати, за мукой и макаронными изделиями торговой марки «Корона» на этот раз выстроилась очередь, сопоставимая с яичной.

- Мужчина, вы столько всего берете, сразу видно, что запасливый! Только вам, наверное, КамАЗ понадобится для вывоза, - весело, но с долей сарказма шутил один из стоявших, пока его сосед по очереди отоваривался. – Женщина продавать не успевает!

- Да мне, чем больше возьмут, тем лучше. Скорее бы все разобрали и я бы домой пошла! – отшучивалась продавец.

- А вас забрать можно? – интересовался весельчак.

- И меня можно, я женщина свободная! – в тон ему отвечала продавец.

Мешок муки 1-го сорта весом 10 кг отдавали за 1 050 тенге, 5-килограммовый – за 525 тенге. Хорошо разбирали и макаронные изделия.

Вторую нетрадиционную для ярмарок очередь можно было наблюдать за капустой брокколи. Ее продавала жительница п. Садовый Лиза ЖОВТЯК.

- Выращиваем и продаем на ярмарке капусту уже седьмой год, - рассказала она «НГ». – Брокколи особого ухода не требует, только полив нужен хороший. Желательно, чтобы она в воде постоянно стояла. Немного есть цветной пурпурной капусты. Это особый российский сорт, поэтому стоит она дороже.

Кочан брокколи стоил 300 тенге, россыпью – 200 тенге за 1 кг, пурпурную цветную продавали по 500 тенге за 1 кг ввиду редкости вида и общей малочисленности.

В изобилии были груши и крупные красные яблоки, которые все продавцы называли алматинским апортом.

- Я сам живу в Костанае, а братишка – в Алматы, поставляет мне оттуда яблоки, - рассказал «НГ» продавец Али. – Выгода есть.

Яблоки продавали по 300-350 тенге за 1 кг, груши – по 300.

Стандартным спросом пользовались яйца 1 сорта по 190 тенге за десяток и костанайские бройлеры, за которыми выстраивались огромные очереди.

На мясо большого ажиотажа не наблюдалось. Свинину продавали по 1 150 тенге, говядину по 1350-1400, баранину по 1 400, конину – по 1500-1600 тенге за 1 кг.

Картофель стоил 55 тенге, лук – 45, свекла – 75 тенге.

Сахар на ярмарке был из стабфонда: 196 тенге за 1 кг, 9 800 тенге за мешок.

- Первую в этом году сельскохозяйственную ярмарку мы посвятили Дню пожилого человека. – рассказал журналистам руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Жансултан ТАУКЕНОВ. – Цены на ней, как обычно, ниже магазинных. Мяса завезли 26 тонн, из них 12 тонн – говядины. Сахар выставили из стабфонда по 196 тенге за 1 кг, в то время, как в магазине его продают по 206 тенге за 1 кг. Разница ощутимая. Всего сейчас в стабфонде 319 тонн сахара, который мы закупили в 2016 году, так что в случае подорожания цена на ярмарке будет ниже. Стабфонд еще формируется - сейчас закупаем картофель, другие овощи, полностью сформируем его в начале октября. На закуп продуктов первой необходимости выделено 452 млн тенге.

Таукенов пояснил: пока стоят теплые дни, ярмарки будут проводить на улице. Когда похолодает, планируется использовать здание в районе КЖБИ – выставочный зал КФ ТОО «Казахстанский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» по пр. Абая, 34, остановка «Индустриальный колледж». Если что-то изменится и крытое помещение для ярмарок поменяют, горожан об этом предупредят.

На вопрос корреспондента «НГ» о том, когда в Костанае появится коммунальный рынок или агропромышленный парк для постоянного проведения ярмарок, Таукенов ответил, что «этот вопрос на рассмотрении». Между тем, прежний руководитель управления сельского хозяйства Байбосын МУРЗИН еще 6 мая 2017 года сообщал «НГ», что здание для проведения ярмарок в осенний и зимний период начнут строить «в конце этого года».

- Сейчас согласовываются документы, в конце года начнем строить, - рассказывал «НГ»Мурзин. - Он разместится в районе дизельного завода. Логистика будет продумана, автобусный транспорт будет ходить в тот район. Это будет большой крытый парк с отдельными павильонами для продавцов. Стоимость строительства – 3 млрд тенге, которые выделят из областного бюджета.

Закончить строительство парка планировали в первом квартале 2018 года. Похоже, что-то опять пошло не так.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА и Ольги ЛИХОГРАЙ