Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области
Дмитрий ПЕТРЕНКО
11 октября работники ТОО Java Investments Management Kazakhstan отказались исполнять свои служебные обязанности в связи с задержкой выплаты заработной платы руководством предприятия. В результате гружёные зерном КамАЗы простаивали в ожидании разгрузки.
Как сообщил "НГ" сегодня, 12 октября, заместитель руководителя управления по инспекции труда акимата Костанайской области Бахытжан МАКЕЕВ, в тот же день в ходе посещения предприятия и беседы с руководством было установлено, что причиной коллективного трудового спора с работодателем стало "неправильное информирование работников в части полученной заработной платы за сентябрь".
- То есть работники восприняли выданную заработную плату, как премию, и посчитали, что заработная плата им не произведена, - сообщил Макеев. - После разъяснения работодателем работникам о том, что премия в сентябре не начислялась, инцидент был исчерпан. Заработная плата работникам предприятия за сентябрь 2018 года работадателем перечислена на карт-счета работников платёжным поручением 1 октября. Задолжность по заработной плате предприятие перед работниками в текущем году не имеет.
Однако работник ТОО Java Investments Management Kazakhstan, оператор элеватора Марат КАЛАМБАЕВ сообщил сегодня "НГ" другую информацию:
- 1 октября нам перечислили только премию, вчера, после того, как мы объявили забастовку, нам выплатили деньги, но только за переработку. А основной зарплаты ещё так и не дали, решают до сих пор что-то...
Марат Каламбаев подтвердил, что на сегодня забастовка прекращена.
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