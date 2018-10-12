Забастовку работников элеватора прокоменторивали в управлении по инспекции труда Костанайской области

11 октября работники ТОО Java Investments Management Kazakhstan отказались исполнять свои служебные обязанности в связи с задержкой выплаты заработной платы руководством предприятия. В результате гружёные зерном КамАЗы простаивали в ожидании разгрузки.

Как сообщил "НГ" сегодня, 12 октября, заместитель руководителя управления по инспекции труда акимата Костанайской области Бахытжан МАКЕЕВ, в тот же день в ходе посещения предприятия и беседы с руководством было установлено, что причиной коллективного трудового спора с работодателем стало "неправильное информирование работников в части полученной заработной платы за сентябрь".

- То есть работники восприняли выданную заработную плату, как премию, и посчитали, что заработная плата им не произведена, - сообщил Макеев. - После разъяснения работодателем работникам о том, что премия в сентябре не начислялась, инцидент был исчерпан. Заработная плата работникам предприятия за сентябрь 2018 года работадателем перечислена на карт-счета работников платёжным поручением 1 октября. Задолжность по заработной плате предприятие перед работниками в текущем году не имеет.

Однако работник ТОО Java Investments Management Kazakhstan, оператор элеватора Марат КАЛАМБАЕВ сообщил сегодня "НГ" другую информацию:

- 1 октября нам перечислили только премию, вчера, после того, как мы объявили забастовку, нам выплатили деньги, но только за переработку. А основной зарплаты ещё так и не дали, решают до сих пор что-то...

Марат Каламбаев подтвердил, что на сегодня забастовка прекращена.