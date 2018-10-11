Очередь из КамАЗов с зерном образовалась на элеваторе из-за забастовки работников в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Работники ТОО Java Investments Management Kazakhstan пожаловались в "НГ" на то, что им задерживают выдачу зарплаты, объясняя это проходящей на предприятии ревизией из-за смены руководства. Наши корреспонденты приехали на место конфликта примерно в 11 часов утра и увидели, что возле элеватора в ожидании разгрузки стоят 7 КамАЗов.
- Приехали, рабочие бастуют, уже больше 4 часов стоим. Зарплату им не платят, людей можно понять, - сообщил «НГ» водитель с 35-летним стажем Николай. - Теперь мы не успеем поехать и еще раз загрузиться. Получается, что мы сегодня не доработали. Конечно, они правы - как можно людям не платить за их труд?
- Я из Сарыколя, привёз зерно, - рассказал водитель Нагашыбай. - Там комбайны на поле стоят. Нам надо было сейчас выгрузиться и ехать туда, под погрузку встать. С прошлым руководством всё нормально было, сейчас новое пришло, работа встала.
Возле входа был и начальник охраны элеватора, он вышел из автомобиля "ВАЗ-2199" с частными номерами, в котором находились два сержанта полиции. По какому поводу сотрудники полиции в форме, а значит - при исполнении, в рабочее время приехали на частный элеватор и беседовали с начальником охраны в неслужебной машине, остаётся загадкой.
Начальник охраны элеватора вышел из машины, которой находились два сотрудника полиции
На територию элеватора корреспонденты "НГ" прошли без каких-либо помех и смогли поговорить с бастующими работниками.
- Зарплата должна выдаваться 1-го числа, сегодня уже 11-е, - рассказала старший лаборант Менслу КУРМАНОВА. - Нам это объясняют под предлогом того, что руководство поменялось. Пока ревизия пройдёт, пока посчитают... Разные предлоги ищут. Мы, конечно, решили бастовать. Все снимаем жильё, у всех кредиты. Нам всем деньги нужны. Ведь ради этого и ходишь на работу, чтобы за свой труд получать заработную плату. И за переработку - тоже. Нас 10 человек: 3 охранника, оператор, 3 лаборанта, разнорабочие, тракторист, водитель. «Посчитаем, скоро, скоро», - и всё, весь их ответ. А разве банки или арендодатели будут кого-то ждать? Проценты зачем мне лишние платить?
- Я оператор элеватора, тоже снимаю квартиру, у меня семья, арендодатели ждать не хотят, - поделился оператор элеватора Марат КАЛАМБАЕВ. - Они не выполняют свои обещания. Ведь это их обязанность. Я ведь выполняю свою задачу - загоняю машины, перегоняю зерно, но со стороны начальства е вижу отдачи
Юрисконсульт и директор ТОО попросили нас удалиться с территории, поскольку она частная. Коментировать что-либо они отказались.
В 14 часов мы позвонили Марату Каламбаеву, чтобы узнать, выплатили ли зарплату работникам.
- Пока всё так же, тишина, - ответил он.
«НГ» продолжит следить за ситуацией.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 148
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
«Нужны ли нам такие депутаты?»
Все они за повышение благосостояния народа. Но одни создают видимость работы, другие существуют только на бумаге. В новых условиях они, на мой взгляд, вынуждены будут заботиться о своем авторитете и...
Секретные апартаменты для президента
Сыкымы: Просто не надо мне моими же словами.. Уже заметил за тобой не первый раз.. Не нарушай и не будет никакого кошмара.. У нас по Рудному тысячи квадрокоптеров от АО ССГПО летают и ничего.....
Секретные апартаменты для президента
211: Я именно ровно тоже самое и ей сказал.. За нарушение подадут в суд.. "...Что ж ты, фрайер, сдал назад?.." (с) 8-)
«Нужны ли нам такие депутаты?»
Кто нибудь измерьте КПД от этих депутатов и партийцев
Секретные апартаменты для президента
alex_60: хороший пост . Ты долго будешь поддакивать тем, либо охаивать тех, кто со мной дискутирует, из за кустов? Как то не очень хорошо попахивает знаешь ли.. Если есть что сказать, научись...