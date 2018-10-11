Форум
Медный
«Нужны ли нам такие депутаты?»
Все они за повышение благосостояния народа. Но одни создают видимость работы, другие существуют только на бумаге. В новых условиях они, на мой взгляд, вынуждены будут заботиться о своем авторитете и...
11.10.18 21:23
211
Секретные апартаменты для президента
Сыкымы: Просто не надо мне моими же словами.. Уже заметил за тобой не первый раз.. Не нарушай и не будет никакого кошмара.. У нас по Рудному тысячи квадрокоптеров от АО ССГПО летают и ничего.....
11.10.18 21:02
Сыкымы
Секретные апартаменты для президента
211: Я именно ровно тоже самое и ей сказал.. За нарушение подадут в суд.. "...Что ж ты, фрайер, сдал назад?.." (с) 8-)
11.10.18 20:53
сайлау курманов
«Нужны ли нам такие депутаты?»
Кто нибудь измерьте КПД от этих депутатов и партийцев
11.10.18 20:47
211
Секретные апартаменты для президента
alex_60: хороший пост . Ты долго будешь поддакивать тем, либо охаивать тех, кто со мной дискутирует, из за кустов? Как то не очень хорошо попахивает знаешь ли.. Если есть что сказать, научись...
11.10.18 20:46
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Очередь из КамАЗов с зерном образовалась на элеваторе из-за забастовки работников в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

11 октября 2018, 15:23 |  Общество

Работники ТОО Java Investments Management Kazakhstan пожаловались в "НГ" на то, что им задерживают выдачу зарплаты, объясняя это проходящей на предприятии ревизией из-за смены руководства. Наши корреспонденты приехали на место конфликта примерно в 11 часов утра и увидели, что возле элеватора в ожидании разгрузки стоят 7 КамАЗов.

- Приехали, рабочие бастуют, уже больше 4 часов стоим. Зарплату им не платят, людей можно понять, - сообщил «НГ» водитель с 35-летним стажем Николай. - Теперь мы не успеем поехать и еще раз загрузиться. Получается, что мы сегодня не доработали. Конечно, они правы - как можно людям не платить за их труд?

- Я из Сарыколя, привёз зерно, - рассказал водитель Нагашыбай. - Там комбайны на поле стоят. Нам надо было сейчас выгрузиться и ехать туда, под погрузку встать. С прошлым руководством всё нормально было, сейчас новое пришло, работа встала.

Возле входа был и начальник охраны элеватора, он вышел из автомобиля "ВАЗ-2199" с частными номерами, в котором находились два сержанта полиции. По какому поводу сотрудники полиции в форме, а значит - при исполнении, в рабочее время приехали на частный элеватор и беседовали с начальником охраны в неслужебной машине, остаётся загадкой.

Начальник охраны элеватора вышел из машины, которой находились два сотрудника полиции

На територию элеватора корреспонденты "НГ" прошли без каких-либо помех и смогли поговорить с бастующими работниками.

- Зарплата должна выдаваться 1-го числа, сегодня уже 11-е, - рассказала старший лаборант Менслу КУРМАНОВА. - Нам это объясняют под предлогом того, что руководство поменялось. Пока ревизия пройдёт, пока посчитают... Разные предлоги ищут. Мы, конечно, решили бастовать. Все снимаем жильё, у всех кредиты. Нам всем деньги нужны. Ведь ради этого и ходишь на работу, чтобы за свой труд получать заработную плату. И за переработку - тоже. Нас 10 человек: 3 охранника, оператор, 3 лаборанта, разнорабочие, тракторист, водитель. «Посчитаем, скоро, скоро», - и всё, весь их ответ. А разве банки или арендодатели будут кого-то ждать? Проценты зачем мне лишние платить?

- Я оператор элеватора, тоже снимаю квартиру, у меня семья, арендодатели ждать не хотят, - поделился оператор элеватора Марат КАЛАМБАЕВ. - Они не выполняют свои обещания. Ведь это их обязанность. Я ведь выполняю свою задачу - загоняю машины, перегоняю зерно, но со стороны начальства е вижу отдачи

Юрисконсульт и директор ТОО попросили нас удалиться с территории, поскольку она частная. Коментировать что-либо они отказались.

В 14 часов мы позвонили Марату Каламбаеву, чтобы узнать, выплатили ли зарплату работникам.

- Пока всё так же, тишина, - ответил он.

«НГ» продолжит следить за ситуацией.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
11.10.18 21:05 Областной Гражданский форум прошел в Костанае
11.10.18 16:35 Казахстанцы смогут выходить на пенсию через ЦОН
11.10.18 15:34 Авария произошла при старте ракеты на "Байконуре"
11.10.18 13:08 Банки получат 300 миллиардов тенге из ЕНПФ - министр финансов
11.10.18 10:53 Уникальный «Город ЕРЦ» - к вашим услугам
11.10.18 09:52 Холодную воду отключат на сутки в четырех районах Костаная
11.10.18 09:08 Евгений ШИБАРШИН: Благие пожелания
10.10.18 16:37 Северо-атлантический циклон несет в Костанайскую область холода и осадки
10.10.18 15:40 Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты облмаслихата
10.10.18 15:28 Соглашения не будет - процесс по делу о получении взятки заместителем начальника ОВД подходит к концу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Медный
Re: Очередь из КамАЗов с зерном образовалась на элеваторе из-за...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2455
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.10.18 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объединились, молодцы!
Профайл

§ Vital
Re: Очередь из КамАЗов с зерном образовалась на элеваторе из-за...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6246
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.10.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
ТОО Java Investments Management Kazakhstan 

О господи( с) а название то какое.
Профайл

§ drakon
Re: Очередь из КамАЗов с зерном образовалась на элеваторе из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14808
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.10.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
О господи( с) а название то какое.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32581

Это вместо "Иволги". чтоли... :-o
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 1
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх