Очередь из КамАЗов с зерном образовалась на элеваторе из-за забастовки работников в Костанае

Работники ТОО Java Investments Management Kazakhstan пожаловались в "НГ" на то, что им задерживают выдачу зарплаты, объясняя это проходящей на предприятии ревизией из-за смены руководства. Наши корреспонденты приехали на место конфликта примерно в 11 часов утра и увидели, что возле элеватора в ожидании разгрузки стоят 7 КамАЗов.

- Приехали, рабочие бастуют, уже больше 4 часов стоим. Зарплату им не платят, людей можно понять, - сообщил «НГ» водитель с 35-летним стажем Николай. - Теперь мы не успеем поехать и еще раз загрузиться. Получается, что мы сегодня не доработали. Конечно, они правы - как можно людям не платить за их труд?

- Я из Сарыколя, привёз зерно, - рассказал водитель Нагашыбай. - Там комбайны на поле стоят. Нам надо было сейчас выгрузиться и ехать туда, под погрузку встать. С прошлым руководством всё нормально было, сейчас новое пришло, работа встала.

Возле входа был и начальник охраны элеватора, он вышел из автомобиля "ВАЗ-2199" с частными номерами, в котором находились два сержанта полиции. По какому поводу сотрудники полиции в форме, а значит - при исполнении, в рабочее время приехали на частный элеватор и беседовали с начальником охраны в неслужебной машине, остаётся загадкой.

Начальник охраны элеватора вышел из машины, которой находились два сотрудника полиции

На територию элеватора корреспонденты "НГ" прошли без каких-либо помех и смогли поговорить с бастующими работниками.

- Зарплата должна выдаваться 1-го числа, сегодня уже 11-е, - рассказала старший лаборант Менслу КУРМАНОВА. - Нам это объясняют под предлогом того, что руководство поменялось. Пока ревизия пройдёт, пока посчитают... Разные предлоги ищут. Мы, конечно, решили бастовать. Все снимаем жильё, у всех кредиты. Нам всем деньги нужны. Ведь ради этого и ходишь на работу, чтобы за свой труд получать заработную плату. И за переработку - тоже. Нас 10 человек: 3 охранника, оператор, 3 лаборанта, разнорабочие, тракторист, водитель. «Посчитаем, скоро, скоро», - и всё, весь их ответ. А разве банки или арендодатели будут кого-то ждать? Проценты зачем мне лишние платить?

- Я оператор элеватора, тоже снимаю квартиру, у меня семья, арендодатели ждать не хотят, - поделился оператор элеватора Марат КАЛАМБАЕВ. - Они не выполняют свои обещания. Ведь это их обязанность. Я ведь выполняю свою задачу - загоняю машины, перегоняю зерно, но со стороны начальства е вижу отдачи

Юрисконсульт и директор ТОО попросили нас удалиться с территории, поскольку она частная. Коментировать что-либо они отказались.

В 14 часов мы позвонили Марату Каламбаеву, чтобы узнать, выплатили ли зарплату работникам.

- Пока всё так же, тишина, - ответил он.

«НГ» продолжит следить за ситуацией.