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У 8 млн казахстанцев уменьшится размер подоходного налога

12 октября 2018, 08:50 |  Государство
В 2019 году из-за того, что размер минимальной заработной платы повысился в 1,5 раза, у более 8 млн казахстанцев уменьшится размер индивидуального подоходного налога, который отчисляется от заработка работника в бюджет государства. Об этом в ответе на официальный запрос Informburo.kzсообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Иллюстративное фото pixabay.com

"В связи с тем, что минимальная заработная плата вычитается из дохода работников при налогообложении, вырастет располагаемый доход всех работников (более 8 млн человек) за счёт увеличения налогового вычета по индивидуальному подоходному налогу. В результате будет получен существенный социально-экономически эффект в виде роста реальных доходов населения, роста платёжеспособности населения, повышения совокупного внутреннего спроса", – говорится в ответе.

В ведомстве объяснили, что при налогообложении, согласно законодательству, в окладах работников предусмотрена сумма, не облагающаяся подоходным налогом, которая и равняется одной минимальной зарплате. И при повышении её размера уменьшается чистый доход работника, от которого отнимают 10% индивидуального подоходного налога.

Хотя в месяц эта сумма будет на самом деле не такой существенной.

Таким образом, в 2019 году казахстанцы, по данным министерства, не доплатят в местные бюджет регионов 10,5 млрд тенге налогов, которые будут возмещать за счёт республиканской казны.

К примеру, если работник получается оклад в размере 162 тысячи тенге – это средняя зарплата казахстанца по итогам августа 2018 года, то его подоходный налог составляет 11 752 тенге. Но после увеличения минимальной заработной платы он снизится до 10 330 тенге.

Разница в 1422 тенге будет идти в пользу работника. Но есть оговорка: "живые деньги" увидят только работники бюджетных организаций и те, у кого в трудовом договоре прописана одна сумма, а "на руки" они получают меньше, то есть с вычетом пенсионного и подоходного налога.

Упрощённая формула расчёта индивидуального подоходного налога при минимальной заработной плате в 2018 году (28 284 тенге):

162 000 – 10% (обязательный пенсионный взнос) = 145 800

145 800 – 28 284 (необлагаемая сумма) = 117 516

10% от 117 516 = 11 752 (индивидуальный подоходный налог)

Чистый доход: 134 048 тенге.

5 октября Президент поручил повысить казахстанцам минимальную заработную плату с 1 января 2019 года в полтора раза (с 28 до 42 тысяч тенге). Также минимальная заработная плата не должна быть привязана к прожиточному минимуму.

По словам Нурсултана Назарбаева, это должно повысить оплату труда более чем миллиону работников на предприятиях всех форм собственности и 275 тысячам работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%.
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Комментарии к новости
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§ ElleR
Re: У 8 млн казахстанцев уменьшится размер подоходного налога
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 12.10.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Разница в 1422 тенге будет идти в пользу работника. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32591?1539315017

Теперь-то точно заживем! Спасибо :-)
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§ Victor Yang
Re: У 8 млн казахстанцев уменьшится размер подоходного налога
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10995
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.10.18 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 В результате будет получен существенный социально-экономически эффект в виде роста реальных доходов населения, роста платёжеспособности населения

Ору. Неполные 1500 тенге - ооочень существенный эффект, да.
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§ alex_60
Re: У 8 млн казахстанцев уменьшится размер подоходного налога
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///В 2019 году из-за того, что размер минимальной заработной платы повысился в 1,5 раза///

пока вроде по инстанциям не прошли согласования и решение.
только слова в послании.
значит еще не повысился.
по факту.
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§ Victor Yang
Re: У 8 млн казахстанцев уменьшится размер подоходного налога
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10995
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.10.18 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
олько слова в послании.

Нет, это было сказано на заседании правительства, до послания.
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§ alex_60
У 8 млн казахстанцев уменьшится размер подоходного налога
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.10.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет, это было сказано на заседании правительства, до послания.
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семь дней назад, в послании, 5 октября.

//«Поручаю Правительству с 1 января 2019 повысить минимальную заработную плату в 1,5 раза», - отметил Глава государства.//

5 октября, после озвучки послания

//В Правительстве рассмотрели вопросы исполнения Послания Президента «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни.
Открывая заседание, Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что озвученное сегодня Послание Главы государства находит большую поддержку среди населения. Основная задача Правительства — реализация данных поручений в ближайшей перспективе;юю быстрое принятие необходимых изменений..
Прежде всего будут приняты меры по повышению уровня доходов населения. Так, с 1 января 2019 г. размер минимальной заработной платы будет увеличен в 1,5 раза: с 28 тыс. до 42,5 тыс. тг///
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* Сыкымы
Re: У 8 млн казахстанцев уменьшится размер подоходного налога
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 552
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 12.10.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В результате будет получен существенный социально-экономически эффект в виде роста реальных доходов населения, роста платёжеспособности населения, повышения совокупного внутреннего спроса", – говорится в ответе. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32591

1422х12=17064. Семнадцать тысяч в год, Карл!!! Это ж как платёжеспособность повысится!!!
Цитата:
Хотя в месяц эта сумма будет на самом деле не такой существенной. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32591

Я бы даже сказал - совсем несущественной! 1,8% от более реального оклада в 80 000 тенге. В Каспибанке халявные бонусы при оплате картой и то выше.
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