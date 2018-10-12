В 2019 году из-за того, что размер минимальной заработной платы повысился в 1,5 раза, у более 8 млн казахстанцев уменьшится размер индивидуального подоходного налога, который отчисляется от заработка работника в бюджет государства. Об этом в ответе на официальный запрос Informburo.kz сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

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"В связи с тем, что минимальная заработная плата вычитается из дохода работников при налогообложении, вырастет располагаемый доход всех работников (более 8 млн человек) за счёт увеличения налогового вычета по индивидуальному подоходному налогу. В результате будет получен существенный социально-экономически эффект в виде роста реальных доходов населения, роста платёжеспособности населения, повышения совокупного внутреннего спроса", – говорится в ответе.

В ведомстве объяснили, что при налогообложении, согласно законодательству, в окладах работников предусмотрена сумма, не облагающаяся подоходным налогом, которая и равняется одной минимальной зарплате. И при повышении её размера уменьшается чистый доход работника, от которого отнимают 10% индивидуального подоходного налога.

Хотя в месяц эта сумма будет на самом деле не такой существенной.

Таким образом, в 2019 году казахстанцы, по данным министерства, не доплатят в местные бюджет регионов 10,5 млрд тенге налогов, которые будут возмещать за счёт республиканской казны.

К примеру, если работник получается оклад в размере 162 тысячи тенге – это средняя зарплата казахстанца по итогам августа 2018 года, то его подоходный налог составляет 11 752 тенге. Но после увеличения минимальной заработной платы он снизится до 10 330 тенге.

Разница в 1422 тенге будет идти в пользу работника. Но есть оговорка: "живые деньги" увидят только работники бюджетных организаций и те, у кого в трудовом договоре прописана одна сумма, а "на руки" они получают меньше, то есть с вычетом пенсионного и подоходного налога.

Упрощённая формула расчёта индивидуального подоходного налога при минимальной заработной плате в 2018 году (28 284 тенге):

162 000 – 10% (обязательный пенсионный взнос) = 145 800

145 800 – 28 284 (необлагаемая сумма) = 117 516

10% от 117 516 = 11 752 (индивидуальный подоходный налог)

Чистый доход: 134 048 тенге.

5 октября Президент поручил повысить казахстанцам минимальную заработную плату с 1 января 2019 года в полтора раза (с 28 до 42 тысяч тенге). Также минимальная заработная плата не должна быть привязана к прожиточному минимуму.

По словам Нурсултана Назарбаева, это должно повысить оплату труда более чем миллиону работников на предприятиях всех форм собственности и 275 тысячам работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%.