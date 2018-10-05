Полицейских, выезжавших на место гибели Дарьи Махартовой, приговорили к 1,5 годам лишения свободы

Приговор в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы Костанайского района - 38-летнего Алмата Ермаканова и 24-летнего Руслана Рыжеволова - огласили сегодня, 5 октября. Судья Жумабек САДВОКАСОВ признал их виновнымм и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев в колонии минимальной бебезопасности каждому.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

На брифинге судья пояснил журналистам, что на момент приезда полицейских Дарья Махартова еще была жива.

- Они были в нескольких шагах от места убийства, - сказал судья. - Им нужно было просто выйти из машины, перейти тротуар и посмотреть вниз, чтобы услышать крики. Потом спуститься. Девушка-свидетель спускалась вниз и видела, что мужчина избивает девушку. Он не отреагировал на нее. В каком он был состоянии - это другое уголовное дело. Девушка и парень вызвали полицейских, указали точное место, сказали, что мужчина свалил девушку в кювет. Почему они не вышли из машины? Говорят, устали, был напряженный график и сами не могут объяснить, почему не вышли из машины. Хотя давали присягу, но проявили преступную самонадеянность и халатность.

Судебные слушания продолжались всего несколько дней. Полицейские обвиняются в том, что в июле 2018 года, выехав по звонку на сообщение о нападении на 18-летнюю жительницу п. Затобольск Дарью Махартову в район Большого моста на трассе Костанай - Затобольск, они не увидели нападавших.

Девушка вышла на пробежку 20 июля и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск. Уголовное дело было возбуждено по ст. 99. ч. 5 УК РК (убийство с особой жестокостью). Подозреваемый в убийстве житель Затобольска был задержан 30 июля.

Чуть раньше, 24 июля, были задержаны и арестованы полицейские, которые выезжали на место происшествия в район Большого моста, но ничего не обнаружили. Им предъявлено обвинение по ст. 371 ч. 2 УК РК (халатность).

Девушка была настолько жестоко убита, что подробности убийства обросли еще более ужасными слухами. В связи с этим 16 августа в ДВД Костанайской области прошел брифинг, на котором полицейские сообщили, что практически вся информация по этому делу засекречена.

- Физиологический и психологический портрет был составлен заранее, - сообщил тогда начальник УВД Костаная Мейрам БАЗАРБАЕВ. - Это был мужчина с широкими бровями, широкими скулами, среднего телосложения. Он находился в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения, от преступления он получил удовольствие и у него осталось желание вновь совершить подобное преступление.

Сенсацией брифинга стало то, что в деле оказалось два подозреваемых, а не один 26-летний мужчина, как было сказано изначально. Причем возраст второго мужчины полицейские засекретили. Вопросы о том, состояли ли подозреваемые на учете в психбольнице и были ли они судимы, также осталось без ответа.

В секретном режиме прошел и суд над обвиняемыми в халатности полицейскими.

Главное судебное разбирательство в их отношении началось в районном Костанайском суде 1 октября. Тогда стало известно, что полицейские полностью признали вину и готовы заключить процессуальное соглашение с прокурором. Хотя еще в июле, во время ареста, свою вину они категорически отрицали.

Однако на заседании 3 октября гособвинитель, старший прокурор группы по расследованию убийству Махартовой Мейрам КУЗБАЕВ заявил, что заключение процессуального соглашения невозможно.

- Оно выгодно только подсудимым для смягчения наказания, - пояснил свою позицию Кузбаев, - но не способствует всестороннему расследованию обстоятельств дела. Также в связи с тем, что это дело пересекается с неоконченным делом по убийству Махартовой и могут быть заявлены данные судмедэкспертизы, которые не должны быть разглашены, ходатайствуем о закрытии процесса.

Через 15 минут судья постановил провести процесс в закрытом режиме. Представителей СМИ удалил из зала, а слушание продолжилось.

Спустя один день судья вынес приговор.