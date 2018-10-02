Похищения ребенка не было - ДВД Костанайской области
Факт похищения ребенка не подтвердился. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
1 октября в 19.30 в Костанайский РОВД поступило сообщение от жительницы поселка Затобольск о том, что ее 10-летняя дочь, учащаяся школы-гимназии № 3, видела, как мужчина насильно посадил мальчика в автомобиль красного цвета и уехал в неизвестном направлении.
По запросу полиции учителями школ поселка Затобольск были оперативно опрошены все родители учащихся, среди которых никто не подтвердил пропажу своих детей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и подворного обхода поселка Затобольск сотрудниками полиции установлен 43-летний мужчина, житель поселка Затобольск, владеющий автомашиной марки «Фольксваген джетта» красного цвета, - сообщили в пресс-службе.
Как оказалось, мужчина 1 октября в 19 часов вышел из магазина «Березка» вместе с 4-летним сыном. Мальчик по дороге к машине упал и начал кричать. Подняв ребенка, мужчина посадил его в машину и увез домой. Позже заявитель опознала данного мужчину, ребенка и автомобиль.
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