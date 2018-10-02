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Мишаня
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Kairat stayer: Кстати, тогда с "Диссидентами", не церемонились, в настоящее время каждый может высказать своё мнение Я полностью согласен, а по цитате есть анекдот: Hезалежна Украина....
02.10.18 11:34
Dron
Минсельхоз резко отреагировал на возврат овощей Россельхознадзором
"Хорваты" решили на дурняк провезти свой картоп. Но не тут то было.
02.10.18 11:30
Victor Yang
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
В тему имени Тарана, статья отсюда : История для многих сегодня — приложение к политике. Портал Abai.kz поднимает вопрос переименования улиц в Костанае, проводя паралелли с современностью. ...
02.10.18 11:19
Kairat stayer
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Мишаня: А еще всяких блохеров немало. Куда ни ткни - эксперД или блохер. Правда еще журналиЗды встречаются. Найти эксперта и журналиста - это сродни чуду. В НГ журналисты еще есть, а вот публикуют...
02.10.18 11:15
Sniper
Переименование района и села, носящих имя большевика Лаврентия Тарана, одобрили на публичных слушаниях
Sergej: что это была одна клоунада, а не публичные слушания. Источник:www.ng.kz а что вы хотели, господин хороший? Думаете лет 40 назад, по другому переименовывали ваш район? Зашла упругая...
02.10.18 10:46
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Похищения ребенка не было - ДВД Костанайской области

2 октября 2018, 09:47 |  Криминал

Факт похищения ребенка не подтвердился. Об этом сегодня, 2 октября, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

1 октября в 19.30 в Костанайский РОВД поступило сообщение от жительницы поселка Затобольск о том, что ее 10-летняя дочь, учащаяся школы-гимназии № 3, видела, как мужчина насильно посадил мальчика в автомобиль красного цвета и уехал в неизвестном направлении.

По запросу полиции учителями школ поселка Затобольск были оперативно опрошены все родители учащихся, среди которых никто не подтвердил пропажу своих детей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий и подворного обхода поселка Затобольск сотрудниками полиции установлен 43-летний мужчина, житель поселка Затобольск, владеющий автомашиной марки «Фольксваген джетта» красного цвета, - сообщили в пресс-службе.

Как оказалось, мужчина 1 октября  в 19 часов вышел из магазина «Березка» вместе с 4-летним сыном. Мальчик по дороге к машине  упал и начал кричать. Подняв ребенка, мужчина посадил его в машину и увез домой. Позже заявитель опознала данного мужчину, ребенка и автомобиль.
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