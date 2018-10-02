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Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
1 октября 2018, 22:50 | Криминал
Ориентировка на подозреваемого в похищении девочки около Затобольской школы-гимназии № 3 распространяется в соцсетях. В документе сказано, что ЧП произошло сегодня, 1 октября. Чтобы найти девочку, вводится план "Перехват".
- Поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, взяв за горло ребёнка (девочку) и увез в неизвестном направлении, - сказано в ориентировке. - В совершении данного преступления подозревается небольшая машина красного цвета.
При получении какой-либо информации население просят сообщать в полицию.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
Дело даже не в датах... "В подозрении данного преступления подозревается (небольшая) а/м красного цвета". Такого даже самый захудалый опер не напишет, не говоря уж об отсутствии примет...
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
ванга нашептала: завтра там украдут девочку на машине красного цвета?
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
Очередной фейк...
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
ориентировка из"будущего" задним числом :-o [Исправлено: Алиса, 01.10.2018 - 23:13]
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