Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области

Ориентировка на подозреваемого в похищении девочки около Затобольской школы-гимназии № 3 распространяется в соцсетях. В документе сказано, что ЧП произошло сегодня, 1 октября. Чтобы найти девочку, вводится план "Перехват".

- Поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, взяв за горло ребёнка (девочку) и увез в неизвестном направлении, - сказано в ориентировке. - В совершении данного преступления подозревается небольшая машина красного цвета.

При получении какой-либо информации население просят сообщать в полицию.