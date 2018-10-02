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Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

1 октября 2018, 22:50 |  Криминал

Ориентировка на подозреваемого в похищении девочки около Затобольской школы-гимназии № 3 распространяется в соцсетях. В документе сказано, что ЧП произошло сегодня, 1 октября. Чтобы найти девочку, вводится план "Перехват".

- Поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, взяв за горло ребёнка (девочку) и увез в неизвестном направлении, - сказано в ориентировке. - В совершении данного преступления подозревается небольшая машина красного цвета.

При получении какой-либо информации население просят сообщать в полицию.
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4359
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.10.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ориентировка из"будущего" задним числом :-o

[Исправлено: Алиса, 01.10.2018 - 23:13]
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§ Сыкымы
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 01.10.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной фейк...
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§ bgb
Re: Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4088
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 02.10.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ванга нашептала: завтра там украдут девочку на машине красного цвета?
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§ Сыкымы
Подозреваемого в похищении ребёнка разыскивает полиция Костанайской области
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.10.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело даже не в датах... "В подозрении данного преступления подозревается (небольшая) а/м красного цвета". Такого даже самый захудалый опер не напишет, не говоря уж об отсутствии примет девочки. Вообще вся верхняя половина текста не соответствует нижней - по смыслу, по стилю написания, по форматированию текста.
И без подписи начальника - это "филькина грамота"...

[Исправлено: Сыкымы, 02.10.2018 - 00:31]
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