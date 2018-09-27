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Dron
Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
Как неоригинально. Пора уже акимату креативщиков нанимать.
27.09.18 15:04
таноми52
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
Vital: Тогда нанимайте репититоров по каз яз и плотно заставляйте их учить. Без языка они тут не выживут. Источник:www.ng.kz Блин, когда ж до всех дойдёт, что дело не в языке! А дело в...
27.09.18 15:03
Sniper
Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.
27.09.18 14:47
GREENSOLDIER
Ваши вопросы редакции и сообществу
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ если ВЫ чтите и прошу блюдете мораль Прошу Вас ответить почему удалены мои ОСТАВЛЯЮ за собой право обратитьтся в суд за нарушение ВАМИ закона
27.09.18 14:45
Азеке
Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае
Был там в понедельник, при мне человека поднимали на подъемнике. В тот же день оплачивал услугу по регистрации недвижимости через Мультикассу, комиссия составила 100 тенге.
27.09.18 14:34
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Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным

Татьяна НАЗАРУК

27 сентября 2018, 13:26 |  Происшествия

Видео последствий интересного ДТП в с. Узунколь в рубрике "Народные новости" 22 сентября разместил местный житель Нурлан КИСЫКОВ.

Мужчина рассказал, что на одной из центральных улиц села служебный автомобиль акимата Костанайского района врезался в ограждение.

- Как пояснили очевидцы, сразу после удара двое мужчин приблизительно 30 лет выскочили из машины и скрылись во дворах домов, - написал Кисыков. - Прибывшие на место ДТП полицейские по горячим следам обнаружили нарушителей и доставили в местный РОВД. К счастью, в этот день на улице не было ни одного ребёнка, и в этой аварии, кроме автомобиля и репутации акимата Костанайского района, никто не пострадал. Добавим, что в ходе осмотра автомобиля было выявлено несколько пластиковых стаканов, с которых доносился резкий запах алкоголя.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370

Как сообщили "НГ" сегодня, 27 сентября, машина оказалась угнанной и за рулем находились двое мужчин, которые не имеют отношение к акимату.

- 22 сентября в полицию обратился и.о. акима Ждановского сельского округа с сообщением об угоне служебного автомобиля, - официально прокомментировали "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения установлены и задержаны двое подозреваемых.

Известно, что возраст мужчин - до 30 лет. Они угнали автомобиль и уехали в Узункольский район, где попали в ДТП. Находившийся за рулем подозреваемый действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицией в его отношении составлен административный протокол.

По этой аварии проводится досудебное расследование по ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
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§ Сыкымы
Re: Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 27.09.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Скажут, что машину угнали личности, к акимату непричастные...

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370
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* Dron
Re: Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 456
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 27.09.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как неоригинально.
Пора уже акимату креативщиков нанимать.
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