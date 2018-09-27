Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным

Видео последствий интересного ДТП в с. Узунколь в рубрике "Народные новости" 22 сентября разместил местный житель Нурлан КИСЫКОВ.

Мужчина рассказал, что на одной из центральных улиц села служебный автомобиль акимата Костанайского района врезался в ограждение.

- Как пояснили очевидцы, сразу после удара двое мужчин приблизительно 30 лет выскочили из машины и скрылись во дворах домов, - написал Кисыков. - Прибывшие на место ДТП полицейские по горячим следам обнаружили нарушителей и доставили в местный РОВД. К счастью, в этот день на улице не было ни одного ребёнка, и в этой аварии, кроме автомобиля и репутации акимата Костанайского района, никто не пострадал. Добавим, что в ходе осмотра автомобиля было выявлено несколько пластиковых стаканов, с которых доносился резкий запах алкоголя.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370

Как сообщили "НГ" сегодня, 27 сентября, машина оказалась угнанной и за рулем находились двое мужчин, которые не имеют отношение к акимату.

- 22 сентября в полицию обратился и.о. акима Ждановского сельского округа с сообщением об угоне служебного автомобиля, - официально прокомментировали "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения установлены и задержаны двое подозреваемых.

Известно, что возраст мужчин - до 30 лет. Они угнали автомобиль и уехали в Узункольский район, где попали в ДТП. Находившийся за рулем подозреваемый действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицией в его отношении составлен административный протокол.



По этой аварии проводится досудебное расследование по ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».