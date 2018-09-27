Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
Татьяна НАЗАРУК
Видео последствий интересного ДТП в с. Узунколь в рубрике "Народные новости" 22 сентября разместил местный житель Нурлан КИСЫКОВ.
Мужчина рассказал, что на одной из центральных улиц села служебный автомобиль акимата Костанайского района врезался в ограждение.
- Как пояснили очевидцы, сразу после удара двое мужчин приблизительно 30 лет выскочили из машины и скрылись во дворах домов, - написал Кисыков. - Прибывшие на место ДТП полицейские по горячим следам обнаружили нарушителей и доставили в местный РОВД. К счастью, в этот день на улице не было ни одного ребёнка, и в этой аварии, кроме автомобиля и репутации акимата Костанайского района, никто не пострадал. Добавим, что в ходе осмотра автомобиля было выявлено несколько пластиковых стаканов, с которых доносился резкий запах алкоголя.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32370
Как сообщили "НГ" сегодня, 27 сентября, машина оказалась угнанной и за рулем находились двое мужчин, которые не имеют отношение к акимату.
- 22 сентября в полицию обратился и.о. акима Ждановского сельского округа с сообщением об угоне служебного автомобиля, - официально прокомментировали "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения установлены и задержаны двое подозреваемых.
Известно, что возраст мужчин - до 30 лет. Они угнали автомобиль и уехали в Узункольский район, где попали в ДТП. Находившийся за рулем подозреваемый действительно находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицией в его отношении составлен административный протокол.
По этой аварии проводится досудебное расследование по ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Пользователей: 6
Всего: 239
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Автомобиль акимата Костанайского района, который попал в ДТП в Узунколе, оказался угнанным
Как неоригинально. Пора уже акимату креативщиков нанимать.
Управление по развитию языков не нашло нарушения закона в...
Vital: Тогда нанимайте репититоров по каз яз и плотно заставляйте их учить. Без языка они тут не выживут. Источник:www.ng.kz Блин, когда ж до всех дойдёт, что дело не в языке! А дело в...
Многочисленные нарушения в малой авиации выявила транспортная прокуратура в трех регионах Казахстана
Чей это самолет? Посмотрите флаг, вроде не наш.
Ваши вопросы редакции и сообществу
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ если ВЫ чтите и прошу блюдете мораль Прошу Вас ответить почему удалены мои ОСТАВЛЯЮ за собой право обратитьтся в суд за нарушение ВАМИ закона
Нет пандуса в новом ЦОНе на углу Тауелсиздик-Абая в Костанае
Был там в понедельник, при мне человека поднимали на подъемнике. В тот же день оплачивал услугу по регистрации недвижимости через Мультикассу, комиссия составила 100 тенге.