Форум
bgb
Что так сердце растревожено...
Даже если назначить популярное холтеровское исследование, при котором работа сердца мониторится целые сутки, можно получить нормальную кардиограмму, которая вовсе не будет означать, что человек...
26.09.18 01:33
Menden1968
Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
...Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут Объяснить кто может что такое пруд-испаритель? рядом с домами ... ведь из этого пруда вонь будет идти...ноу хау по Затобольски.У...
26.09.18 01:30
Серый волк
Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
Vital: Родители , могу дать на сутки в аренду хороший кожаный ремень. Фирма. Качественный. Могу дать в аренду хороший, качественный источник знаний. Алисе, как прекрасной представительнице...
26.09.18 00:49
drakon
Только на казахском и английском - управление по развитию языков не видит нарушения закона в табличках с QR-кодом в Костанае
Sniper: Гони штраф 40 тысяч теньге. И разбежимся!!! Источник:www.ng.kz Так сказал сержант ДПС и забрал деньги из бардачка машины Доктора Бакчана... :lol:
25.09.18 22:40
drakon
Дороги в Узунколе отремонтирует снег?
Дождь,снег и морозы - вот главные строители дорог... :lol:
25.09.18 22:37
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в организации заказного убийства прокуратура выдвинула новое ходатайство

Татьяна НАЗАРУК

25 сентября 2018, 20:27 |  Криминал

В деле костанайца Ярослава Мазура, которого судят по обвинению в организации покушения на убийство его знакомой, новый поворот. Гособвинение намерено привлечь к ответственности и свидетеля Виталия Пикулева, которого Мазур якобы нанял для совершения преступления и обещал заплатить за это 300 000 тенге.

Согласно материалам дела, именно Пикулев нанес 6 ударов молотком пенсионерке Марии Распоповой.

Новое ходатайство прокурор Ермен КУАНЫШЕВ заявил сегодня, 25 сентября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области, где уже несколько месяцев рассматривают это дело.

По мнению Куанышева, действия Пикулева нужно квалифицировать по статье «Покушение на убийство».

- В своих показаниях Пикулев сообщал: после нанесения ударов молотком Распоповой он думал, что она умерла и что он убил ее, - аргументировал свою полицию гособвинитель. - Эти же слова подтвердила его бабушка, Мария Паталаха, также ранее допрошенная в суде в качестве свидетеля. Он после совершения преступления рассказывал ей, что убил человека.

По этой причине прокуратура считает, что Пикулев не отказывался добровольно от своих преступных действий, а думал, что уже совершил убийство.

Куанышев заявил, что в связи с открытием новых обстоятельств необходимо соединить два уголовных дела и вернуть дело Ярослава Мазура на предварительное слушание.

Против этого предложения выступила потерпевшая Мария Распопова, она ранее суду и лично корреспонденту «НГ» сообщала, что конкретно к Мазуру претензий не имеет и хочет, чтобы только Пикулев понес наказание за содеянное.

Отклонить ходатайство попросила и адвокат подсудимого Ляззат ИСМАИЛОВА, поскольку она против возвращения дела на стадию предварительного слушания.

- Мой подзащитный уже 7 месяцев находится в заключении, - пояснила она. - Мы уже почти завершили судебное следствие и готовы перейти к прениям. Я считаю, что его судьба должна быть решена сейчас.

Судья Жасулан АСИЛЬБЕКОВ отметил, что суду требуется время для принятия решения по этому ходатайству.

Ранее, во время судебного следствия, адвокат Ляззат Исмаилова и сын подсудимого Ярослав Мазур-младший, выступающий в роли общественного защитника, заявляли об отводе прокурора Ермена Куанышева, так как тот, по их мнению, затягивал рассмотрение уголовного дела. Однако судья их ходатайство отклонил, пояснив, что такое решение ход дела не ускорит.

На прошлом заседании допросили следователя Южного отдела УВД Костаная Абылая УТЕГЕНОВА, который вел дело о покушении на убийство на досудебной стадии. Сторона защиты хотела выяснить, почему следствие допустило множество ошибок: сначала Утегенов в деле в качестве подозреваемого указал Пикулева, а затем прервал сроки производства по причине неустановления виновного лица. Кроме того, во время записи следственного эксперимента, проводимого вместе с Пикулевым, видео прерывается, поэтому достоверно неизвестно, правильно ли тот показывал место, где живет пенсионерка и где он пытался ее убить.

Почти на все вопросы суда Утегенов никак не отвечал, ссылаясь на то, что прошло уже много времени и он не помнит.

О том, будет ли возбуждено уголовное дело против Виталия Пикулева, станет известно завтра, 26 сентября.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.09.18 17:19 Журналистку убили в Астане
25.09.18 17:05 Жители Затобольска празднуют маленькую победу - пруд-испаритель перенесут
25.09.18 16:56 Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли
25.09.18 16:22 Свидетельство о рождении теперь можно заказать через телеграм-бот
25.09.18 16:20 16-летняя девушка пропала в Костанае
25.09.18 15:57 Драка возле клуба West: по делу в отношении главного фигуранта возобновили следствие
25.09.18 15:38 О льготах пенсионерам в День пожилого человека рассказали в акимате Костаная
25.09.18 15:35 Узнать сумму налога и оплатить ее в Костанае и Рудном можно, не появляясь в органах госдоходов
25.09.18 13:37 Прогноз на бой Головкина и Альвареса от букмекеров
25.09.18 12:22 Сагинтаев о работе полиции: Осталось проблемы на воров и преступников списать

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 25.09.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 35..
Какой же это свидетель?
Если всех нанятых киллеров записать в свидетели, то нужно их выпустить из зон то..
Это ж сколько нужно у нас отвалить бабла, чтобы из киллера превратиться в свидетеля?
Тем более способом Родиона Раскольникова?
Профайл

§ Freemen
Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в организации заказного убийства прокуратура выдвинула новое ходатайство
Freemen


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 04.08.18
Отправлено: 25.09.18 - 23:59
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 0
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх