Свидетелю грозит срок - на процессе по обвинению в организации заказного убийства прокуратура выдвинула новое ходатайство

В деле костанайца Ярослава Мазура, которого судят по обвинению в организации покушения на убийство его знакомой, новый поворот. Гособвинение намерено привлечь к ответственности и свидетеля Виталия Пикулева, которого Мазур якобы нанял для совершения преступления и обещал заплатить за это 300 000 тенге.

Согласно материалам дела, именно Пикулев нанес 6 ударов молотком пенсионерке Марии Распоповой.

Новое ходатайство прокурор Ермен КУАНЫШЕВ заявил сегодня, 25 сентября, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области, где уже несколько месяцев рассматривают это дело.

По мнению Куанышева, действия Пикулева нужно квалифицировать по статье «Покушение на убийство».

- В своих показаниях Пикулев сообщал: после нанесения ударов молотком Распоповой он думал, что она умерла и что он убил ее, - аргументировал свою полицию гособвинитель. - Эти же слова подтвердила его бабушка, Мария Паталаха, также ранее допрошенная в суде в качестве свидетеля. Он после совершения преступления рассказывал ей, что убил человека.

По этой причине прокуратура считает, что Пикулев не отказывался добровольно от своих преступных действий, а думал, что уже совершил убийство.

Куанышев заявил, что в связи с открытием новых обстоятельств необходимо соединить два уголовных дела и вернуть дело Ярослава Мазура на предварительное слушание.

Против этого предложения выступила потерпевшая Мария Распопова, она ранее суду и лично корреспонденту «НГ» сообщала, что конкретно к Мазуру претензий не имеет и хочет, чтобы только Пикулев понес наказание за содеянное.

Отклонить ходатайство попросила и адвокат подсудимого Ляззат ИСМАИЛОВА, поскольку она против возвращения дела на стадию предварительного слушания.

- Мой подзащитный уже 7 месяцев находится в заключении, - пояснила она. - Мы уже почти завершили судебное следствие и готовы перейти к прениям. Я считаю, что его судьба должна быть решена сейчас.

Судья Жасулан АСИЛЬБЕКОВ отметил, что суду требуется время для принятия решения по этому ходатайству.

Ранее, во время судебного следствия, адвокат Ляззат Исмаилова и сын подсудимого Ярослав Мазур-младший, выступающий в роли общественного защитника, заявляли об отводе прокурора Ермена Куанышева, так как тот, по их мнению, затягивал рассмотрение уголовного дела. Однако судья их ходатайство отклонил, пояснив, что такое решение ход дела не ускорит.

На прошлом заседании допросили следователя Южного отдела УВД Костаная Абылая УТЕГЕНОВА, который вел дело о покушении на убийство на досудебной стадии. Сторона защиты хотела выяснить, почему следствие допустило множество ошибок: сначала Утегенов в деле в качестве подозреваемого указал Пикулева, а затем прервал сроки производства по причине неустановления виновного лица. Кроме того, во время записи следственного эксперимента, проводимого вместе с Пикулевым, видео прерывается, поэтому достоверно неизвестно, правильно ли тот показывал место, где живет пенсионерка и где он пытался ее убить.

Почти на все вопросы суда Утегенов никак не отвечал, ссылаясь на то, что прошло уже много времени и он не помнит.

О том, будет ли возбуждено уголовное дело против Виталия Пикулева, станет известно завтра, 26 сентября.