Пропавшую в Костанае 16-летнюю девушку нашли

Об этом «НГ» только что сообщили волонтеры, принимавшие участие в поисках девушки.

На вотсап «НГ» написали, что девушка жива и она едет домой.

Информацию о том, что девушка нашлась, официально подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- Девушку нашли сотрудники полиции, она находилась у своих знакомых в Костанае, - сообщила пресс-секретарь ДВД Ирина БЕЖЕНАРЬ.

О поисках 16-летней Полины Киселевой, которая ушла вчера вечером из дома, объявили сегодня, 25 сентября. Родственники сообщали, что через полчаса после пропажи у нее уже был отключен телефон.