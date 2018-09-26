16-летняя девушка пропала в Костанае

Сообщение о том, что в Костанае разыскивают 16-летнюю Полину Киселеву, начали распространять в мессенджере WhatsApp сегодня, 25 сентября.

- Внимание, максимальный репост! Потерялась девочка, ушла вчера, 24 сентября, в 20:30 из дома по ул. Чернышевского, 2. Полина Киселева. 16 лет, - говорится в сообщении. - Через полчаса у неё уже был отключен телефон, до сих пор не вернулась, заявление в полиции есть. Требуется помощь неравнодушных людей. Телефон для связи - мама Елена Ивановна, 8 702 658 09 88.

В пресс-службе ДВД Костанайской области эту информацию "НГ" подтвердили. Заявление от родственников было принято в работу Южным отделом полиции. Все данные, распространяемые в соцсетях, являются достоверными.



Полина Киселева 02.08.2002 г.р. ушла из дома вчера вечером и в настоящее время её местонахождение неизвестно.



- Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые, длина - ниже плеч, - говорится в официальном сообщении ДВД. -

На момент ухода она была одета в олимпийку розового цвета, трико черного цвета, кроссовки белого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам 8-702-492-99-92, 8-702-153-02-01, 52-68-61, д/ч 52-68-50 или 102.