Холодной и горячей воды не будет завтра в Костанае

Остановка подачи воды связана с ремонтными работами на очистных сооружениях ГКП «Костанай-Су».





Как ранее писала «НГ», с 03.00 вторника, 25 сентября, до 00.00 среды, 26 сентября, холодной воды не будет, вместе с ней отключат и горячую, только чуть раньше.

- Так как подача воды на наши теплоисточники будет ограничена, на весь день 25 сентября, с 00.00 до 24.00, ГКП «КТЭК» будет вынуждено приостановить подачу горячего водоснабжения, - сообщила «НГ» пресс-секретарь теплокомпании Салтанат КАСЕНОВА.

В связи с этим костанайцам рекомендуется сделать запас воды на сутки.

Холодную воду из-под крана с 25 по 28 сентября нельзя будет пить в сыром виде - ее стоит отстаивать и кипятить.