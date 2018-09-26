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Холодной и горячей воды не будет завтра в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

24 сентября 2018, 14:03 |  ЖКХ

Остановка подачи воды связана с ремонтными работами на очистных сооружениях ГКП «Костанай-Су».


Как ранее писала «НГ», с 03.00 вторника, 25 сентября, до 00.00 среды, 26 сентября, холодной воды не будет, вместе с ней отключат и горячую, только чуть раньше.

- Так как подача воды на наши теплоисточники будет ограничена, на весь день 25 сентября, с 00.00 до 24.00, ГКП «КТЭК» будет вынуждено приостановить подачу горячего водоснабжения, - сообщила «НГ» пресс-секретарь теплокомпании Салтанат КАСЕНОВА.

В связи с этим костанайцам рекомендуется сделать запас воды на сутки.

Холодную воду из-под крана с 25 по 28 сентября нельзя будет пить в сыром виде - ее стоит отстаивать и кипятить.


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§ Menden1968
Re: Холодной и горячей воды не будет завтра в Костанае
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.09.18 - 03:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вслед за горячей водой киевлянам отключат еще и холодную. Список адресов
22:46, 24 сентября 2018

В Киеве по ряду адресов отключат холодное водоснабжение. Причина - проведение ремонтных работ передает на ЧАО "АК "Киевводоканал".

Как сообщили в пресс-службе, в связи с проведением ремонтных работ, будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

• 26 сентября с 8:00 до 07:00 27 сентября - ул. Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б; ул. Щербакивского, 47-В;
• 27 сентября с 8:30 до 07:00 28 сентября - ул. Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46;
• 28 сентября с 8:00 до 07:00 29 сентября - ул. Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; пер. Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23;

• 28 сентября с 19:00 до 09:00 29 сентября - ул. Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29;
• 28 сентября с 9:00 до 07:00 29 сентября - ул. Бориспольская, 19, 34.

В "Киевводоканале" также напомнили о необходимости заранее запастись водой.
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