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За информацию об убийце Дарьи Махортовой объявили вознаграждение в размере 500 000 тенге

25 июля 2018, 18:01 |  Криминал

Председатель Костанайского регионального фонда содействия  борьбе с преступностью, полковник полиции в отставке Владимир Головко обратился к населению с просьбой оказать содействие сотрудникам ДВД Костанайской области в раскрытии убийства.

Как сообщила только что пресс-служба ДВД, фонд выделил вознаграждение в размере 500 тысяч тенге за предоставленную достоверную информацию о преступлении, а также о лице, его совершившем.

Информацию можно сообщить по следующим телефонам: 102, 52-68-08,  52-60-21, 52-60-22, 52-60-54. Анонимность гарантируется.

Пресс-служба также распространила новый фоторобот подозреваемого в убийстве.

Как сообщается в ориентировке, 21 июля, в 17:34, по правой стороне вдоль трассы по направлению из Костаная в Затобольск, в кювете был обнаружен труп Махартовой Дарьи Юрьевны 30.09.1999 г. р. с признаками насильственной смерти.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР от 21.07.2018 года по ст.99 ч.2 п.5 УК РК (убийство с особой жестокостью).

По данному факту подозревается: парень неустановленной национальности, рост - 170-175 см, худощавого телосложения, на вид - 25-35 лет, волосы черные, лицо смуглое. Был одет: футболка белого или светло серого цвета, шорты темного цвета, возможно - в клетку.

В случае получения информации пресс-служба просит сообщить в УВД Костаная. Контактные телефоны: 8 (7142) 52-60-54, 52-67-97, 8-778-336-93-33, 8-778-901-88-89 или 102.
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