Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела

Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ХАСЕНОВ с 23 июля этого года официально уволен со своей должности. Об этом он сообщил «НГ» сегодня, 24 июля.

Фото из архива "НГ"

- Как я и предполагал, на первом дисциплинарном совете, который прошел 20 июля, мне вынесли неполное служебное соответствие, на втором, который прошел в тот же день, рекомендовали к увольнению, - пояснил «НГ» Хасенов. - Но я буду обжаловать свое увольнение в департаменте Агентства по делам госслужбы Костанайской области.

Сразу два дисциплинарных совета в отношении Бахтияра Хасенова прошли в прошлую пятницу 20 июля. Поводом стало письмо департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.

На первом заседании, утром, руководитель аппарата акима Костаная Сакен Кокишев заявил: согласно служебной проверке, Хасенов с марта 2017-го по июнь 2018 года 7 раз привлекался к дисциплинарной ответственности. Одно дело было административного характера, связанное с ДТП, 6 - с неисполнением служебных обязанностей. В частности, с нарушением ст. 137 Земельного кодекса РК о выдаче земельных участков. С 2017 года, когда Хасенов был назначен руководителем отдела земельных отношений, в отделе сменилось 80% сотрудников. Они ушли в основном из-за конфликтных отношений с руководителем, моральный климат не позволял им исполнять свои служебные обязанности. В целом проявил себя как некомпетентный и непрофессиональный руководитель.

- В п. 3 письма департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области не ставится вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности, - привел свои доводы Бахтияр Хасенов. - Примечательно, что день назначения служебного расследования совпадает с днем дачи ответа на мое обращение о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Насколько мне известно, из всей истории акимата Костаная, с момента его создания, не было ни одного факта привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащего за совершения административного правонарушения. При том, что у самого руководителя аппарата Сакена Кокишева с мая 2017 года по сегодняшний день есть 5 фактов совершения им административного правонарушения, а по двум фактам он совершил их дважды.

Но, несмотря на все доводы, на втором заседании, вечером, дисциплинарный совет рекомендовал уволить Хасенова, что и было сделано.