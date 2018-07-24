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Адам
Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела
уволили с должности руководителя отдела ;-) Верное решение!
24.07.18 14:22
alex_60
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
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24.07.18 14:13
Змея Подколодная
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
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24.07.18 14:12
Victor Yang
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
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24.07.18 13:55
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Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная уволили с должности руководителя отдела

Ольга ЛИХОГРАЙ

24 июля 2018, 12:50 |  Государство

Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ХАСЕНОВ с 23 июля этого года официально уволен со своей должности. Об этом он сообщил «НГ» сегодня, 24 июля.

Фото из архива "НГ"

- Как я и предполагал, на первом дисциплинарном совете, который прошел 20 июля, мне вынесли неполное служебное соответствие, на втором, который прошел в тот же день, рекомендовали к увольнению, - пояснил «НГ» Хасенов. - Но я буду обжаловать свое увольнение в департаменте Агентства по делам госслужбы Костанайской области.

Сразу два дисциплинарных совета в отношении Бахтияра Хасенова прошли в прошлую пятницу 20 июля. Поводом стало письмо департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области.

На первом заседании, утром, руководитель аппарата акима Костаная Сакен Кокишев заявил: согласно служебной проверке, Хасенов с марта 2017-го по июнь 2018 года 7 раз привлекался к дисциплинарной ответственности. Одно дело было административного характера, связанное с ДТП, 6 - с неисполнением служебных обязанностей. В частности, с нарушением ст. 137 Земельного кодекса РК о выдаче земельных участков. С 2017 года, когда Хасенов был назначен руководителем отдела земельных отношений, в отделе сменилось 80% сотрудников. Они ушли в основном из-за конфликтных отношений с руководителем, моральный климат не позволял им исполнять свои служебные обязанности. В целом проявил себя как некомпетентный и непрофессиональный руководитель.

- В п. 3 письма департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области не ставится вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности, - привел свои доводы Бахтияр Хасенов. - Примечательно, что день назначения служебного расследования совпадает с днем дачи ответа на мое обращение о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Насколько мне известно, из всей истории акимата Костаная, с момента его создания, не было ни одного факта привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащего за совершения административного правонарушения. При том, что у самого руководителя аппарата Сакена Кокишева с мая 2017 года по сегодняшний день есть 5 фактов совершения им административного правонарушения, а по двум фактам он совершил их дважды.

Но, несмотря на все доводы, на втором заседании, вечером, дисциплинарный совет рекомендовал уволить Хасенова, что и было сделано.
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§ Адам
Re: Пытавшегося отстоять свои права чиновника акимата Костаная...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 924
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 24.07.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
уволили с должности руководителя отдела

;-) Верное решение!
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