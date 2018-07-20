Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят незаконно уволить из-за слишком прозрачной работы

Дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияра ХАСЕНОВА рассмотрели сегодня, 20 июля, утром в здании горакимата. Поводом для проведения служебной проверки стало письмо департамента по делам госслужбы Костанайской области в отношении Хасенова.

- Согласно служебной проверке, Хасенов с марта 2017-го по июнь 2018 года 7 раз привлекался к дисциплинарной ответственности, - сообщил членам совета руководитель аппарата акима Костаная Сакен КОКИШЕВ. - Одно дело было административного характера, связанное с ДТП, 6 - с неисполнением служебных обязанностей. В частности, с нарушением ст. 137 Земельного кодекса РК о выдаче земельных участков. Есть также служебная характеристика на Хасенова, который с 2012 года работал главным специалистом отдела акимата. С 2013-го по 2017 год он был назначен руководителем юридического отдела. На этой должности не раз привлекался к дисциплинарной ответствнености за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. С 2017 года назначен руководителем отдела земельных отношений. Во время его руководства в отделе сменилось 80% сотрудников. Они ушли в основном из-за конфликтных отношений с руководителем, моральный климат не позволял им исполнять свои служебные обязанности. В целом проявил себя как некомпетентный и непрофессиональный руководитель. Служебная характеристика подписана акимом Костаная Базылом Жакуповым.

Кокишев обратился к Хасенову:

- Как вы можете объяснить, что при вашем руководстве сменилось 80% сотрудников?

Тот пояснил, что на этот вопрос ответит на втором диссовете, который назначен тоже на сегодня, но на 17.00. По поводу характеристики акима города пояснил, что есть и другие отзывы о его работе.

- С августа 2017 года, когда Бахтияр Хасенов заступил на должность руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная, деятельность отдела стала более прозрачной, - зачитал Хасенов характеристику заместителя директора по юридическим вопросам Палаты предпринимателей Костанайской области Самата Садвакасова. - Стали учитываться интересы бизнеса, больше земельных участков стало выдаваться через аукцион.

Хасенов также зачитал характеристику председателя Костанайского городского общества инвалидов Владимира Совы, который назвал его «вежливым и компетентным».

- В п. 3 письма департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области не ставится вопрос о привлечении меня к дисциплинарной ответственности, - привел свои доводы Бахтияр Хасенов. - Примечательно, что день назначения служебного расследования совпадает с днем дачи ответа на мое обращение о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Насколько мне известно, из всей истории акимата Костаная, с момента его создания, не было ни одного факта привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащего за совершения административного правонарушения. При том, что у самого руководителя аппарата Сакена Кокишева с мая 2017 года по сегодняшний день есть 5 фактов совершения им административного правонарушения, а по двум фактам он совершил их дважды.

Хасенов пояснил, что эти факты касаются нарушения сроков рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также правил регистрации нормативных правовых актов. В том числе - по вопросу нарушения Земельного законодательства.

- Однако вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Кокишева до сих пор никем не поднимался, - отметил он. - Поэтому можно сделать вывод об избирательном подходе. Также дисциплинарная ответственность госслужащего рассматривается органом, либо должностным лицом, имеющим более высокий статус (категорию). Согласно реестру должностей, руководитель аппарата акима Костаная относится к категории Е-2, а я, как руководитель отдела земельных отношений, к категории Е-R-1.

Поэтому, заявил Хасенов, руководитель аппарата акима не имеет права проводить заседание в качестве председателя дисциплинарной комиссии. Он также потребовал, чтобы заседание проводилось под председательством акима Костаная, имеющего более высокий статус и категорию.

Дисциплинарная комиссия вынесла решение о неполном служебном соответствии Хасенова.

Журналистам Хасенов заявил, что его пытаются уволить из-за хорошо налаженной прозрачной работы, другой причины он не видит.