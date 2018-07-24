Женщина 15 лет незаконно получала пенсию в Костанае

В Костанае пенсионерка Лидия Григорьевна незаконно получала пенсию 15 лет, за что была приговорена к трем годам лишения свободы условно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.

Фото из архива "НГ"

Как следует из материалов дела, пожилая женщина с 6 сентября 2000 года получала соцвыплаты по достижении пенсионного возраста в российском Троицке. Пенсионерка не имела права на получение пенсии в Республике Казахстан, однако 15 апреля 2003 года, достигнув пенсионного возраста, установленного законодательством РК, подала заявление о назначении ей соцвыплат в Костанае.

Незаконную пенсию женщина получала в период с 22 мая 2003 года по 31 марта 2018-го. За это время ей перечислили чуть менее 4 миллионов тенге.

"Всего в период с 22 мая 2003 года по 31 марта 2018 года Лидия Григорьевна путем обмана должностных лиц Костанайского ГЦВП в нарушение статьи 21 закона "О гражданстве в РК", статьи 7 Пенсионного соглашения, статьи 3 приказа министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года № 223 незаконно получила пенсию и государственную базовую пенсионную выплату в Республике Казахстан в сумме 3 968 718 тенге, с учетом частичного погашения в размере 510 000 тенге сумма невозмещенного ущерба составила 3 458 718 тенге", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Приговором суда № 2 Костаная 23 июля 2018 года пенсионерка была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 190 "Мошенничество" УК РК. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. В соответствии со статьей 63 УК РК наказание назначили условное.

Также суд постановил взыскать с пожилой женщины материальный ущерб в доход республиканского бюджета в размере 3 миллиона 438 тысяч 718 тенге и 103 тысячи 162 тенге расходы по оплате госпошлины. Приговор в законную силу не вступил.