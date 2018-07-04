73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в Костанае

В суде № 2 Костаная началось рассмотрение уголовного дела в отношении 73-летней Лидии Григорьевны Л. По просьбе ее родственников фамилию пенсионерки мы не указываем.

Женщина обвиняется в том, что в течение 15 лет незаконно получала пенсию и государственную базовую пенсионную выплату в Казахстане, являясь гражданкой России.

По материалам дела, Лидия Григорьевна прописана в Троицке Челябинской области, там же она стоит на учете в отделении Пенсионного фонда с 2000 года. Тем не менее, она жила и по сей день живет в Костанае, здесь же и прописана.

В 2003 году, когда женщина достигла пенсионного возраста по казахстанскому законодательству, она подала заявление о назначении ей пенсии в «Госкорпорацию «Правительство для граждан», бывшее ГЦВП. При этом указала, что иных пенсионных начислений в странах СНГ и других областях Казахстана у нее нет.

Две пенсии она получала почти 15 лет - до апреля 2018 года. Когда факт мошенничества обнаружили, выплаты прекратили. За это время Лидия Григорьевна незаконно заполучила почти 4 млн тенге.

Ей предъявлено обвинение по ст. 190 ч.3 п. 1 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Пенсионерка признает, что действовала незаконно, а потому хочет заключить с прокурором процессуальное соглашение - быстрее закончить судебные тяжбы и получить несуровое наказание.

Ее адвокат Сергей БЗИКОВ заявил суду, что его подзащитная согласна со всеми доказательствами вины и раскаивается, однако прокуратура в заключении процессуального соглашения отказала.

- Свое решение они мотивировали тем, что Лидия Григорьевна - гражданка России и поэтому не имеет права подписывать документы на территории Казахстана, - пояснил Бзиков.

Этот отказ подписала и сторона потерпевших - филиал АО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

- Неужели в этой ситуации нет альтернативы, кроме лишения свободы? - обратилась к прокурору Абаю КУАНДЫКУ судья Ольга КУЗНЕЦОВА.

- Мы не собираемся назначать подсудимой наказание в виде лишения свободы, - ответил гособвинитель. - Я не против процессуального соглашения, если потерпевшие тоже не возражают.

Представитель потерпевшей стороны как раз не против и, главное, намерен вернуть незаконно полученные пенсионеркой деньги. Из чуть более 3 960 000 тенге Лидия Григорьевна уже возместила 510 000 тенге.

Судья постановила провести процесс в сокращенном порядке.