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молодец, здравая мысль! а то некоторые на этом должность получили и даже ставили это себе в заслугу... в то время, как другие из желания хорошо отчитаться, шли даже на служебный подлог 8-)
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Vital
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лимон
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yudjin
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
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73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

4 июля 2018, 12:05 |  Криминал

В суде № 2 Костаная началось рассмотрение уголовного дела в отношении 73-летней Лидии Григорьевны Л. По просьбе ее родственников фамилию пенсионерки мы не указываем.

Женщина обвиняется в том, что в течение 15 лет незаконно получала пенсию и государственную базовую пенсионную выплату в Казахстане, являясь гражданкой России.

По материалам дела, Лидия Григорьевна прописана в Троицке Челябинской области, там же она стоит на учете в отделении Пенсионного фонда с 2000 года. Тем не менее, она жила и по сей день живет в Костанае, здесь же и прописана.

В 2003 году, когда женщина достигла пенсионного возраста по казахстанскому законодательству, она подала заявление о назначении ей пенсии в «Госкорпорацию «Правительство для граждан», бывшее ГЦВП. При этом указала, что иных пенсионных начислений в странах СНГ и других областях Казахстана у нее нет.

Две пенсии она получала почти 15 лет - до апреля 2018 года. Когда факт мошенничества обнаружили, выплаты прекратили. За это время Лидия Григорьевна незаконно заполучила почти 4 млн тенге.

Ей предъявлено обвинение по ст. 190 ч.3 п. 1 УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Пенсионерка признает, что действовала незаконно, а потому хочет заключить с прокурором процессуальное соглашение - быстрее закончить судебные тяжбы и получить несуровое наказание.

Ее адвокат Сергей БЗИКОВ заявил суду, что его подзащитная согласна со всеми доказательствами вины и раскаивается, однако прокуратура в заключении процессуального соглашения отказала.

- Свое решение они мотивировали тем, что Лидия Григорьевна - гражданка России и поэтому не имеет права подписывать документы на территории Казахстана, - пояснил Бзиков.

Этот отказ подписала и сторона потерпевших - филиал АО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

- Неужели в этой ситуации нет альтернативы, кроме лишения свободы? - обратилась к прокурору Абаю КУАНДЫКУ судья Ольга КУЗНЕЦОВА.

- Мы не собираемся назначать подсудимой наказание в виде лишения свободы, - ответил гособвинитель. - Я не против процессуального соглашения, если потерпевшие тоже не возражают.

Представитель потерпевшей стороны как раз не против и, главное, намерен вернуть незаконно полученные пенсионеркой деньги. Из чуть более 3 960 000 тенге Лидия Григорьевна уже возместила 510 000 тенге.

Судья постановила провести процесс в сокращенном порядке.
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Комментарии к новости
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§ Сабыр
Re: 73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно,думаю таких грамотеев у нас полным полно.. А как вскрылось? Наверно кто-то из близких проявил гражданскую нетерпимость :lol:
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§ 1234
Re: 73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык не понятно, Россия претензии не имеет?..
А она жила и по сей день живет в Костанае! :lol:

И работала где? В Казахстане? :-o

[Исправлено: 1234, 04.07.2018 - 15:09]
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§ 1234
73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в Костанае
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 678
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 04.07.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Наверно кто-то из близких проявил гражданскую нетерпимость

;-) завистники!
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§ 211
Re: 73-летнюю женщину, получавшую пенсию в двух странах, судят в...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.07.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок ужасает..
Судят 73х летнюю женщину..
Ей момент состава преступления ей было всего то 58..
Вернее будет что судят женщину за мошенничество в крупных размерах..
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