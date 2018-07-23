Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину

Земельный участок возле магазина "Березка" по ул. Алтынсарина в Костанае был передан частницу еще 13 лет назад. Фамилию владельца участка в акимате Костаная назвать отказались, ссылаясь на Закон РК "О персональных данных и их защите".

Фото из архива "НГ"



О вырубке деревьев по улице Алтынсарина, между домами №№ 5, 7 и 9, “НГ” сообщала 11 июля.



- Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года, - сообщил в ответе на запрос "НГ" заместитель акима Костаная Назарбек КОНКАБАЕВ.



Вместо 13 вырубленных деревьев владелец участка должен высадить 65, пояснили в отделе ЖКХ акимата Костаная.



- Комиссия по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства в городе Костанай выдала разрешение на снос зеленых насаждений породы тополь в количестве 13 штук по адресу ул. Алтынсарина между домами №№ 5, 7, 9, - сообщается в ответе на запрос "НГ". - По гарантийной высадке запланировано высадить зеленые насаждения в количестве 65 штук. Уходные работы будут проводиться в течение двух лет до полного приживания саженцев.

Информации о месте высадки деревьев в ответе не было, поэтому мы обратились к заведующему сектором отдела ЖКХ Мирасу ОМАРОВУ по телефону. Он сообщил, что место будет определено осенью.