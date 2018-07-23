Форум
drakon
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Елена Пикельная: Я не гуляю по скверу. С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
23.07.18 17:10
Елена Пикельная
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Vital: Скромница Елена. Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
23.07.18 17:01
drakon
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
yudjin: Он сообщил, что место будет определено осенью. До осени всё - забудется... :-o
23.07.18 17:00
yudjin
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года Интересно сколько еще таких...
23.07.18 16:50
Vital
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Скромница Елена. :lol:
23.07.18 16:41
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину

Артём МАРУСИЧ

23 июля 2018, 16:37 |  ЖКХ

Земельный участок возле магазина "Березка" по ул. Алтынсарина в Костанае был передан частницу еще 13 лет назад. Фамилию владельца участка в акимате Костаная назвать отказались, ссылаясь на Закон РК "О персональных данных и их защите".

Фото из архива "НГ"

О вырубке деревьев по улице Алтынсарина, между домами №№ 5, 7 и 9, “НГ” сообщала 11 июля.

- Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года, - сообщил в ответе на запрос "НГ" заместитель акима Костаная Назарбек КОНКАБАЕВ.

Вместо 13 вырубленных деревьев владелец участка должен высадить 65, пояснили в отделе ЖКХ акимата Костаная.

- Комиссия по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства в городе Костанай выдала разрешение на снос зеленых насаждений породы тополь в количестве 13 штук по адресу ул. Алтынсарина между домами №№ 5, 7, 9, - сообщается в ответе на запрос "НГ". - По гарантийной высадке запланировано высадить зеленые насаждения в количестве 65 штук. Уходные работы будут проводиться в течение двух лет до полного приживания саженцев.

Информации о месте высадки деревьев в ответе не было, поэтому мы обратились к заведующему сектором отдела ЖКХ Мирасу ОМАРОВУ по телефону. Он сообщил, что место будет определено осенью.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.07.18 17:12 Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
23.07.18 17:09 Полиция проводит расследование по факту ДТП со смертельным исходом в Костанае
23.07.18 16:47 Чемпионат РК по триатлону прошёл в Костанае
23.07.18 16:12 Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
23.07.18 15:43 Рудничане стали призёрами международного турнира по боксу памяти братьев Айтеновых, который прошел в Костанае
23.07.18 14:43 Резервные площади для увеличения количества детсадовских мест будут искать в Костанайской области
23.07.18 14:09 Участнице "Нужных денег" Ясмине Назаровой скоро установят слуховые аппараты
23.07.18 13:14 Фоторобот подозреваемого в убийстве Дарьи Махортовой распространила полиция
23.07.18 12:43 "Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
23.07.18 12:06 Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* yudjin
Re: Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5443
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года

Интересно сколько еще таких участков всплывёт со временем? Смотрим при ком распродавался город ... 2005 год... Аким области: Кулагин, аким города Садуакасов.
Профайл

§ drakon
Re: Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14161
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Он сообщил, что место будет определено осенью.

До осени всё - забудется... :-o
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 202
Пользователей: 3
Всего: 205

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх