Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Артём МАРУСИЧ
Земельный участок возле магазина "Березка" по ул. Алтынсарина в Костанае был передан частницу еще 13 лет назад. Фамилию владельца участка в акимате Костаная назвать отказались, ссылаясь на Закон РК "О персональных данных и их защите".
Фото из архива "НГ"
О вырубке деревьев по улице Алтынсарина, между домами №№ 5, 7 и 9, “НГ” сообщала 11 июля.
- Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года, - сообщил в ответе на запрос "НГ" заместитель акима Костаная Назарбек КОНКАБАЕВ.
Вместо 13 вырубленных деревьев владелец участка должен высадить 65, пояснили в отделе ЖКХ акимата Костаная.
- Комиссия по вопросам содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства в городе Костанай выдала разрешение на снос зеленых насаждений породы тополь в количестве 13 штук по адресу ул. Алтынсарина между домами №№ 5, 7, 9, - сообщается в ответе на запрос "НГ". - По гарантийной высадке запланировано высадить зеленые насаждения в количестве 65 штук. Уходные работы будут проводиться в течение двух лет до полного приживания саженцев.
Информации о месте высадки деревьев в ответе не было, поэтому мы обратились к заведующему сектором отдела ЖКХ Мирасу ОМАРОВУ по телефону. Он сообщил, что место будет определено осенью.
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Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Елена Пикельная: Я не гуляю по скверу. С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Vital: Скромница Елена. Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
yudjin: Он сообщил, что место будет определено осенью. До осени всё - забудется... :-o
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года Интересно сколько еще таких...
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
Скромница Елена. :lol: