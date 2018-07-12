О том, что в районе магазина “Березка”, между домами №№ 5, 7 и 9 по ул. Алтынсарина, спиливают деревья, сообщил 7 июля в рубрике "Народные новости" пользователь под ником Ирония.
11 июня корреспонденты “НГ” побывали на этом месте. Раньше здесь был зеленый “островок” между автобусной остановкой и многоэтажными жилыми домами, сейчас - поле пеньков и вагончик строительной компании.
- Это же варварство - вырубить, была такая зелень, - возмущается жительница дома № 9 по ул. Алтынсарина Галина МОРОЗОВА. - Кто посадит эти деревья? Напротив нас, когда “Пластокно” строили, шиномонтажку, потом трехэтажку, все вырубили деревья. И что посадили там взамен? Ничего. Я фотографировала, когда они начинали пилить. Что тут будут строить, рабочие пояснить не смогли. Один из присутствующих сказал, что он хозяин. Говорит: “Узнавайте все в акимате, мне дал разрешение акимат на вырубку деревьев - я потом посажу”. А где он их посадит? Сами вы знаете, сколько садили и сколько приживается.
Всего мы насчитали 13 пеньков. Местным жителям, которых опросили корреспонденты "НГ", вырубка деревьев не нравится, но большинство из них жаловаться по этому поводу не собираются - не верят, что их мнение будет учтено.
“НГ” отправила запросы в акимат Костаная о том, на каком основании были выданы разрешения на вырубку деревьев и строительство в этом месте.
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