Записи с видеорегистраторов просит предоставить полиция для раскрытия убийства Дарьи Махортовой в Костанайской области
Всех водителей, кто проезжал 20 июля с 22.00 до 23.00 по трассе Затобольск-Костанай, полиция просит предоставить записи с видеорегистраторов. Они могут помочь в раскрытии убийства 18-летней Дарьи Махортовой.
Как сообщают в пресс-службе ДВД Костанайкой области, для раскрытия преступления создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Оперативно-следственную группу возглавил начальник ДВД области Бекет Аймагамбетов. Ход расследования дела взят на особый контроль.
На данный момент проводится отработка территорий и строящихся объектов, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также в полиции опрашивают водителей, проезжавшие в том момент на трассе Костанай-Затобольск. Проверяются лица, состоящие на учете в полиции.
Напомним, 20 июля, в 22.00, Дарья вышла на пробежку и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.
Фото очевидцев
Всех, кому что-либо известно о совершенном преступлении, просят сообщить по телефонам: 102, 52-60-21, 52-60-22, 52-60-54.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 276
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Маленькая страна большого акима
Обликоморале: И вашими, там не только тебя касалось лично, но и прочих оппонентов. Это два. Что непонятного, каждый высказывает своё мнение, безосновательно ярлыки не вешай (прочих оппонентов),...
Записи с видеорегистраторов просит предоставить полиция для раскрытия убийства Дарьи Махортовой в Костанайской области
Блин. Ведь движняковая эта дорога. Должен был кто нибудь ведь хоть что то увидеть. Летом там и люди пешком ходят. Друзья звоните следакам. Может за какую нибудь мелочь смогут они зацепится . Те же...
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: е зовите на шашлык Да не вопрос, замутим как нибудь. Связь есть. 8-)
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Знаешь, не договоримся. И что там красивого, если это обычное и в порядке вещей застолье. Ну просто есть люди, которые к еде относятся не ради того, чтобы набить желудок. Что сам процесс...
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer: Ты так же ярлыки вешаешь, если подходить с твоей точки зрения дисскусии. Это раз. Ты называешь мнением, да не вопрос. Я обозначил лозунгом, что не так? И вашими , там не только...