Записи с видеорегистраторов просит предоставить полиция для раскрытия убийства Дарьи Махортовой в Костанайской области

Всех водителей, кто проезжал 20 июля с 22.00 до 23.00 по трассе Затобольск-Костанай, полиция просит предоставить записи с видеорегистраторов. Они могут помочь в раскрытии убийства 18-летней Дарьи Махортовой.

Как сообщают в пресс-службе ДВД Костанайкой области, для раскрытия преступления создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Оперативно-следственную группу возглавил начальник ДВД области Бекет Аймагамбетов. Ход расследования дела взят на особый контроль.

На данный момент проводится отработка территорий и строящихся объектов, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также в полиции опрашивают водителей, проезжавшие в том момент на трассе Костанай-Затобольск. Проверяются лица, состоящие на учете в полиции.

Напомним, 20 июля, в 22.00, Дарья вышла на пробежку и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 21 июля в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону п. Затобольск.

Фото очевидцев

Всех, кому что-либо известно о совершенном преступлении, просят сообщить по телефонам: 102, 52-60-21, 52-60-22, 52-60-54.