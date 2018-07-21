Еще один монументальный арт появился в Костанае

Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.

13 июля на этом же здании появился портрет Абая в технике граффити. Оба рисунка выполнили художники из Алматы - Ержан ТАНАЕВ и Али ЗАКИР.

- Тут образ келинки (младшей невестки - “НГ”), - пояснил "НГ" Ержан Танаев. - Это же въезд в город - идея была, что будет встречающая гостеприимная девушка. Эскиз нанесли сегодня ночью, рассчитываем раскрасить за 3-4 дня.

Сегодня в Костанае дует сильный ветер, по прогнозу - 36 км/час, но художники говорят, что на высоте, возле стены, он практически не ощущается. Работают они в среднем по 8 часов в день, а командировка вместо двух недель затянулась более чем на месяц.





- 9 июня уехали из Алматы в Астану, там месяц были и 9 июля в Костанай приехали, - рассказал Али Закир. - А изначально выехали из дома на две недели - задержались, получается. В Астане проект продлили, потом еще фестивали дополнительные были, конкурсы. Конечно, по дому уже соскучились.

Свои картины художники подписывают хештегом #tigrohaudcrew, в инстаграме по нему можно найти больше их работ, а также фото и видео рабочего процесса.

Фото Артёма МАРУСИЧА

