Еще один монументальный арт появился в Костанае
Артём МАРУСИЧ
Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.
13 июля на этом же здании появился портрет Абая в технике граффити. Оба рисунка выполнили художники из Алматы - Ержан ТАНАЕВ и Али ЗАКИР.
- Тут образ келинки (младшей невестки - “НГ”), - пояснил "НГ" Ержан Танаев. - Это же въезд в город - идея была, что будет встречающая гостеприимная девушка. Эскиз нанесли сегодня ночью, рассчитываем раскрасить за 3-4 дня.
Сегодня в Костанае дует сильный ветер, по прогнозу - 36 км/час, но художники говорят, что на высоте, возле стены, он практически не ощущается. Работают они в среднем по 8 часов в день, а командировка вместо двух недель затянулась более чем на месяц.
- 9 июня уехали из Алматы в Астану, там месяц были и 9 июля в Костанай приехали, - рассказал Али Закир. - А изначально выехали из дома на две недели - задержались, получается. В Астане проект продлили, потом еще фестивали дополнительные были, конкурсы. Конечно, по дому уже соскучились.
Свои картины художники подписывают хештегом #tigrohaudcrew, в инстаграме по нему можно найти больше их работ, а также фото и видео рабочего процесса.
Фото Артёма МАРУСИЧА
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Еще один монументальный арт появился в Костанае
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