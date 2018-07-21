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lelik1375
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Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было...
21.07.18 19:23
drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
211: флуд свой сделал, вот и флуди там.. И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
21.07.18 19:21
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку. d.radikal.ru Вот такие.
21.07.18 19:05
Rexyn
Еще один монументальный арт появился в Костанае
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21.07.18 19:01
Vital
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
В СССР было так: родился и тебя бесплатно в больнице обслужили накормили и отправили в садик. Потом школа. Универ и все бесплатно. Ну и идешь долги родине отдавать на два года. А седня как? Пока...
21.07.18 18:54
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Еще один монументальный арт появился в Костанае

Артём МАРУСИЧ

21 июля 2018, 15:50 |  Культура

Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей  кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.

13 июля на этом же здании появился портрет Абая в технике граффити. Оба рисунка выполнили художники из Алматы - Ержан ТАНАЕВ и Али ЗАКИР.

- Тут образ келинки (младшей невестки - “НГ”), - пояснил "НГ" Ержан Танаев. - Это же въезд в город - идея была, что будет встречающая гостеприимная девушка. Эскиз нанесли сегодня ночью, рассчитываем раскрасить за 3-4 дня.

Сегодня в Костанае дует сильный ветер, по прогнозу - 36 км/час, но художники говорят, что на высоте, возле стены, он практически не ощущается. Работают они в среднем по 8 часов в день, а командировка вместо двух недель затянулась более чем на месяц.


- 9 июня уехали из Алматы в Астану, там месяц были и 9 июля в Костанай приехали, - рассказал Али Закир. - А изначально выехали из дома на две недели - задержались, получается. В Астане проект продлили, потом еще фестивали дополнительные были, конкурсы. Конечно, по дому уже соскучились.

Свои картины художники подписывают хештегом #tigrohaudcrew, в инстаграме по нему можно найти больше их работ, а также фото и видео рабочего процесса.

Фото Артёма МАРУСИЧА
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§ Rexyn
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 50
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 21.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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