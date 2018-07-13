Портрет Абая в технике граффити на многоэтажном доме в Костанае делают алматинские художники

Огромный черный набросок портрета казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева во всю торцевую стену многоэтажного дома № 2 «А» по пр. Абая жители Костаная увидели сегодня, 13 июля, утром.

Контур рисунка был сделан этой ночью, а днем его начали раскрашивать из баллончиков с краской. Как выяснили корреспонденты «НГ», автором идеи стал акимат Костаная. Воплощают ее два художника из Алматы.

Корреспонденты «НГ» встретились с исполнителями граффити в четвертом часу дня прямо на рабочем месте.

- Ненадолго прервали работу из-за дождя, - рассказали нам Ержан ТАНАЕВ и Али ЗАКИР. – Сегодня ночью по эскизу с помощью проектора нанесли контур портрета Абая, с утра начали красить. Приехали по приглашению вашего акимата, который сначала утвердил наш эскиз, потом вызвал для работы.

По словам художников, они расписывают не только фасады домов, но и бумагу, холст и вообще «рисуют на всем, что угодно». Оба закончили алматинский колледж декоративно-прикладного искусства, а потом - КазНИИ. Еще во время студенчества создали творческий дуэт – Tigrohaud Crew.

- Тигрохауды – это разновидность кочевых племен саков, которые жили в предгорьях Тяьнь-Шаня, поэтому этим словом мы хотели подчеркнуть связь с предками, - объяснил название дуэта Ержан Танаев. – Crew – это известное сленговое слово для тех, кто занимается граффити, оно означает команду. Работаем вместе с Али с 2007 года. Сначала это было нашим хобби, потом стали зарабатывать деньги на рисунках.

На счету алматинских «тигрохаудов» более десяти расписанных фасадов домов в Актау, Алматы, Актобе, Талдыкоргане, Астане. В Костанай они прибыли 4 дня назад из столицы, где недавно закончили расписывать дома. Свое искусство художники называют монументальным стрит-артом.

- Думаю, за неделю с рисунком Абая на костанайской многоэтажке справимся, - рассказал «НГ» Танаев. – Акимат выделил деньги, на которые мы купили баллончики с краской, и дал кран для работ на высоте. Портрет писателя будет окружать орнамент. Сколько заплатили за работу? Чуть больше 1 млн тенге. Согласитесь, небольшие деньги, если вспомнить, что в Алматы за белку из сена в исполнении иностранного художника выложили 23 млн тенге!

Последнюю фразу Ержан говорит со смехом и уверяет, что их монументальное искусство, в отличие от «скульптур» из сена, более долговечное.

Выделили деньги на портрет Абая в технике граффити из городского бюджета или это спонсорские средства – в акимате Костаная обещали дать ответ на этот вопрос чуть позже. Но алматинским художникам, по их словам, местные чиновники уже пообещали: если граффити впечатлит горожан, они смогут расписывать другие фасады. Какие именно и что на них будет изображено – пока неизвестно.