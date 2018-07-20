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Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 июля 2018, 17:36 |  Криминал

Приговор в отношении Инны Каркавиной, бывшего заместителя начальника УК 161/2 (колонии строго режима, которую называют «четверкой»), в суде № 2 Костаная огласили сегодня 19 июля.

Подполковник юстиции признана виновной в том, что с апреля 2015 года по июнь 2017 года «с целью получения материального обогащения» попросила инспектора отдела тылового обеспечения написать заявление о трудоустройстве водителем ее сожителя Х. При этом, согласно обвинительному заключению, она достоверно знала, что в реальности он работать не будет. Но зарплату, выделяемую из республиканского бюджета, Х. получал регулярно.

- Далее дала указание начальнику тылового обеспечение ежедневно заполнять график рабочего времени Х, - указано в обвинительном заключении. - И выдавать на его имя путевые листы и талоны на бензин.

За три месяца Каркавина незаконно получила 2 440 литров ГСМ на общую сумму 280 810 тенге, а также зарплату в размере 1 452 701 тенге за фиктивно трудоутсроенного сожителя.

Суд № 2 Костаная назначил Каркавиной 4 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Ограничение свободы не подразумевает нахождение осужденной в тюрьме. Она будет находиться дома, но и все 4 года проходить пробационный контроль.


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Комментарии к новости
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* 211
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3043
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сожитель это юридический или какой то там термин?
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§ drakon
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14145
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вовремя - тормознули её... 8-)
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§ Сыкымы
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...За три месяца Каркавина незаконно получила 2 440 литров ГСМ на общую сумму 280 810 тенге, а также зарплату в размере 1 452 701 тенге...

С апреля 2015 по июнь 2017 - это 27 месяцев. Систематически, значит...
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§ Сыкымы
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.07.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сожитель знал, что он "работает" и талоны ему перепадали хоть иногда? 8-)
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§ pro100tak
Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 90
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 00:38
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