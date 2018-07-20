Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя
Ольга ЛИХОГРАЙ
Приговор в отношении Инны Каркавиной, бывшего заместителя начальника УК 161/2 (колонии строго режима, которую называют «четверкой»), в суде № 2 Костаная огласили сегодня 19 июля.
Подполковник юстиции признана виновной в том, что с апреля 2015 года по июнь 2017 года «с целью получения материального обогащения» попросила инспектора отдела тылового обеспечения написать заявление о трудоустройстве водителем ее сожителя Х. При этом, согласно обвинительному заключению, она достоверно знала, что в реальности он работать не будет. Но зарплату, выделяемую из республиканского бюджета, Х. получал регулярно.
- Далее дала указание начальнику тылового обеспечение ежедневно заполнять график рабочего времени Х, - указано в обвинительном заключении. - И выдавать на его имя путевые листы и талоны на бензин.
За три месяца Каркавина незаконно получила 2 440 литров ГСМ на общую сумму 280 810 тенге, а также зарплату в размере 1 452 701 тенге за фиктивно трудоутсроенного сожителя.
Суд № 2 Костаная назначил Каркавиной 4 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Ограничение свободы не подразумевает нахождение осужденной в тюрьме. Она будет находиться дома, но и все 4 года проходить пробационный контроль.
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Антифлуд для адекватныхъ.
Vital: Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие. Странно чет ... ага. и серого нет
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале: Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков. Это не что иное как критика. имею священное право )) :lol:
Моя Деревенька и её окрестности.
А вон слева и ориентир, красный полумесяц, значит я где то в рацоне нового кладбища.. Значит на разворот.. a.radikal.ru Где то еще нужно пивка купить что ли.. Луна распллагает..
«Свалки Костаная». Стало еще хуже, чем было
переплывите тобол и там найдете множество свалок строительного мусора. мучуринские строятся...
Моя Деревенька и её окрестности.
Буквально пару минут и трасса родимая вот она.. d.radikal.ru