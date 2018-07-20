Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя

Приговор в отношении Инны Каркавиной, бывшего заместителя начальника УК 161/2 (колонии строго режима, которую называют «четверкой»), в суде № 2 Костаная огласили сегодня 19 июля.

Подполковник юстиции признана виновной в том, что с апреля 2015 года по июнь 2017 года «с целью получения материального обогащения» попросила инспектора отдела тылового обеспечения написать заявление о трудоустройстве водителем ее сожителя Х. При этом, согласно обвинительному заключению, она достоверно знала, что в реальности он работать не будет. Но зарплату, выделяемую из республиканского бюджета, Х. получал регулярно.

- Далее дала указание начальнику тылового обеспечение ежедневно заполнять график рабочего времени Х, - указано в обвинительном заключении. - И выдавать на его имя путевые листы и талоны на бензин.

За три месяца Каркавина незаконно получила 2 440 литров ГСМ на общую сумму 280 810 тенге, а также зарплату в размере 1 452 701 тенге за фиктивно трудоутсроенного сожителя.

Суд № 2 Костаная назначил Каркавиной 4 года ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Ограничение свободы не подразумевает нахождение осужденной в тюрьме. Она будет находиться дома, но и все 4 года проходить пробационный контроль.