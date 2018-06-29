Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу

В суде № 2 Костаная сегодня, 29 июня, началось судебное разбирательство в отношении уже бывшего заместителя начальника по общим вопросам УК161/2 Инны КАРКАВИНОЙ. Она обвиняется в том, что в 2015 году фиктивно устроила своего сожителя в колонию на работу водителем.

Мужчина на рабочем месте так ни разу и не появился, зато ежемесячно получал зарплату и талоны на бензин. Преступная схема действовала с 20 апреля 2015 года по 30 июня 2017 года. За это время сожитель Каркавиной незаконно получил почти 1,5 млн тенге в качестве зарплаты и 2 440 литров ГСМ на сумму более 280 000 тенге.

Согласно материалам дела, в апреле 2015 года Инна Каркавина попросила инспектора отдела тылового обеспечения колонии написать рукописное заявление о трудоустройстве в УК ее сожителя на должность вольнонаемного водителя. Другому своему подчиненному, начальнику этого отдела, Каркавина дала указание ежедневно заполнять график рабочего времени на своего сожителя, выписывать талоны ГСМ и путевые листы на его имя и заниматься всей рабочей документацией.

Инне Каркавиной предъявлено обвинение по ст. 361 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями). Статья предусматривает большой штраф, исправительные работы, условное или реальное наказание сроком до четырех лет.

Еще до начала судебного разбирательства Каркавина вместе с адвокатом заявила о желании заключить с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Для составления документации требуется время, поэтому судебное заседание было отложено.