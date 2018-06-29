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29.06.18 18:10
bgb
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29.06.18 17:29
bgb
Штрафовать выпускников, нарушающих правила проведения ЕНТ, предложили в МОН РК
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29.06.18 17:26
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге.. Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу. А тут..
29.06.18 17:08
211
Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу
Да уш.. Поймали девчушку.. Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом.. Просто своего наверно хотят туда поставить..
29.06.18 17:07
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Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего сожителя на работу

Татьяна НАЗАРУК

29 июня 2018, 14:28 |  Криминал

В суде № 2 Костаная сегодня, 29 июня, началось судебное разбирательство в отношении уже бывшего заместителя начальника по общим вопросам УК161/2 Инны КАРКАВИНОЙ. Она обвиняется в том, что в 2015 году фиктивно устроила своего сожителя в колонию на работу водителем.

Мужчина на рабочем месте так ни разу и не появился, зато ежемесячно получал зарплату и талоны на бензин. Преступная схема действовала с 20 апреля 2015 года по 30 июня 2017 года. За это время сожитель Каркавиной незаконно получил почти 1,5 млн тенге в качестве зарплаты и 2 440 литров ГСМ на сумму более 280 000 тенге.

Согласно материалам дела, в апреле 2015 года Инна Каркавина попросила инспектора отдела тылового обеспечения колонии написать рукописное заявление о трудоустройстве в УК ее сожителя на должность вольнонаемного водителя. Другому своему подчиненному, начальнику этого отдела, Каркавина дала указание ежедневно заполнять график рабочего времени на своего сожителя, выписывать талоны ГСМ и путевые листы на его имя и заниматься всей рабочей документацией.

Инне Каркавиной предъявлено обвинение по ст. 361 ч.2 (злоупотребление должностными полномочиями). Статья предусматривает большой штраф, исправительные работы, условное или реальное наказание сроком до четырех лет.

Еще до начала судебного разбирательства Каркавина вместе с адвокатом заявила о желании заключить с прокурором процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Для составления документации требуется время, поэтому судебное заседание было отложено.
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§ Обликоморале
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5043
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 29.06.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы сажали таких по максималке статьи УК, плюс конфискация собственности. Сколько там еще грехов одному богу известно, но они есть на 100% уверен.
Все эти процессуальные соглашения ни к чему хорошому не приведут. Развращают только изначально коррумпированную среду. Так как совершая свои преступления,они понимают что могут выйти ''сухими из воды'' при поимке и последующем вынесении наказания.
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§ таноми52
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.06.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Все эти процессуальные соглашения ни к чему хорошому не приведут. Развращают только изначально коррумпированную среду. Так как совершая свои преступления,они понимают что могут выйти ''сухими из воды'' при поимке и последующем вынесении наказания.


В точку! Хорошая лазейка. И ею уже активно пользуются.
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§ 211
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Поймали девчушку..
Это везде и на каждом предприятии такое сплошь и рядом..
Просто своего наверно хотят туда поставить..
Профайл

§ 211
Re: Замначальника колонии в Костанае фиктивно устроила своего...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2193
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 29.06.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как будто бюджет оскудел от этих несчастных полтора лимонов в тенге..
Не оскудевает когда тащут полутора миллиардами долларов и сразу.
А тут..
Профайл




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