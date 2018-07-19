Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК

В конце прошлой недели, 13-14 июля, в Костанайской академии МВД РК проходил семинар по вопросам организации теологической реабилитационной работы с осужденными. Одним из докладчиков на нем был начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин академии МВД, полковник полиции Даурен ТОЙМАТАЕВ.

Как выяснила "НГ", лектор, заменив слова “православие” на “традиционная религия”, “христианина” на “человека”, “в современной России” на “сейчас”, “в российском обществе” на “в нашем обществе”, “Христа” на “Бога”, “церковь” на “мечеть или храм”, прочел фрагменты статей из нескольких источников.



После опубликования статьи на сайте ng.kz Даурен Тойматаев обратился в редакцию, чтобы объяснить причину таких совпадений.



- Википедию используют все, - сказал он. - Материал по религиозному фанатизму предполагает мировоззренческий характер. Материал общего, теоретического-познавательного плана. Когда говорим о фанатизме, мы знаем, что это очень тонкая религиозная мембрана, с которой нужно обходиться очень корректно. Поэтому некоторые моменты в отношении церкви, мечети - были, как углы, обойдены и именно в контексте толерантности прозвучал доклад.

Выбор такого популярного источника, как Википедия, Тойматаев объяснил разным уровнем подготовки собравшихся.

- Что касается специалистов - теологи только приходят, - отметил он. - В нашем вузе теологов вообще не обучают. Там были новички, в основном это юристы, которые учатся. Поэтому, исходя из программы, мой доклад поставили первым. Тема носит просветительский характер, я даю общее представление. Половина зала - мои выпускники. Я 20 лет работаю в этой системе, но я им преподавал в рамках основ религиоведения. Фанатизм, как социальное явление, выходит за рамки религиоведения - он встречается во всех жизнедеятельности человека. То, что вы выслушали, это была общая теоретическая часть. Далее - вторая часть, где выступали сотрудники из смежных органов, во второй день выступали психологи. Там был использован материал для служебного пользования. Механизмы коррекции, все нюансы - не для разглашения. Для теологов учреждений УИС семинар прошел плодотворно.