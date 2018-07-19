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А люди несут мусор на старое привычное им место, где контейнеров уже нет, и просто скидывают в общую кучу. Источник:www.ng.kz И почему это не сказать этим людям прямо там же в глаза и не отводя...
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Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК

Артём МАРУСИЧ

18 июля 2018, 19:54 |  Общество

В конце прошлой недели, 13-14 июля, в Костанайской академии МВД РК проходил семинар по вопросам организации теологической реабилитационной работы с осужденными. Одним из докладчиков на нем был начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин академии МВД, полковник полиции Даурен ТОЙМАТАЕВ.

Как выяснила "НГ", лектор, заменив слова “православие” на “традиционная религия”, “христианина” на “человека”, “в современной России” на “сейчас”, “в российском обществе” на “в нашем обществе”, “Христа” на “Бога”, “церковь” на “мечеть или храм”, прочел фрагменты статей из нескольких источников.

После опубликования статьи на сайте ng.kz Даурен Тойматаев обратился в редакцию, чтобы объяснить причину таких совпадений.

- Википедию используют все, - сказал он. - Материал по религиозному фанатизму предполагает мировоззренческий характер. Материал общего, теоретического-познавательного плана. Когда говорим о фанатизме, мы знаем, что это очень тонкая религиозная мембрана, с которой нужно обходиться очень корректно. Поэтому некоторые моменты в отношении церкви, мечети - были, как углы, обойдены и именно в контексте толерантности прозвучал доклад.

Выбор такого популярного источника, как Википедия, Тойматаев объяснил разным уровнем подготовки собравшихся.

- Что касается специалистов - теологи только приходят, - отметил он. - В нашем вузе теологов вообще не обучают. Там были новички, в основном это юристы, которые учатся. Поэтому, исходя из программы, мой доклад поставили первым. Тема носит просветительский характер, я даю общее представление. Половина зала - мои выпускники. Я 20 лет работаю в этой системе, но я им преподавал в рамках основ религиоведения. Фанатизм, как социальное явление, выходит за рамки религиоведения - он встречается во всех жизнедеятельности человека. То, что вы выслушали, это была общая теоретическая часть. Далее - вторая часть, где выступали сотрудники из смежных органов, во второй день выступали психологи. Там был использован материал для служебного пользования. Механизмы коррекции, все нюансы - не для разглашения. Для теологов учреждений УИС семинар прошел плодотворно.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жестко наши органы подсели на амьериканскую Википедию..
Ну американизм среди силовых структур, вы же не американцы господа или товарищи!
Вы государственная силовая структура в независимой Республике Казахстан!
И у нас есть наконец день Независимости..
Так почему же Америка?
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§ 211
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю это когда мозгов нет, лезут в Википедию к американцам что то там познать, типа Незнайка и американская чудная книга..
Но тут..
Оправдание использования американской Википедии звучит несколько оскорбительно по отношению к настоящим патриотам Казахстана..
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§ 211
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что я не патриот, пользуюсь американскими технологиями , американским интернетом, американской Википедией..
А так бы запросто подал куда надо ..
Но силовые структуры независимого Казахстана, наша краса и наша гордость, и неожиданно последователи чтения американцев в десятом поколении Джими и Ларри, немного странно выглядит..
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§ arman_kst
Re: Использование Википедии в своем докладе прокомментировал...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.07.18 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что википедию критикуете? Хороший ресурс.
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§ 211
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2990
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 18.07.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
: 18.07.18 - 22:30
А что википедию критикуете? Хороший ресурс.

Никто и не спорит..
Российский канал Вести тоже хорош.
Соловьев и К тоже..
Какие то немецкие издания..
Но пора бы уже не переписывать там в тупую их речи, пора бы что то делать самим..
Тем более силовые структуры, патриоты Казахстана и вдруг.., американский джорнал Википедия..
Мы комментаторы, имеем на то право.
Мы не представляем силовое ведомство независимого Казахстана..
Давайте еще гимн у американцев спишем и запоем, он же хорош, согласен..
Хелоин, Валентин, Санта и Клаус..
Ладно, как то еще..
Но силовая структура независимого Казахстана и Американцская Вика, это уже слишком..
Уж лучше бы с канала Вести Киселева что то слямзили бы, много понятней..
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§ Гога
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.18 - 00:46
Комментарий проходит проверку.
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§ Гога
Использование Википедии в своем докладе прокомментировал начальник кафедры Костанайской академии МВД РК
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.18 - 00:48
Комментарий проходит проверку.
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