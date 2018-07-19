Николай ВОРОНИН: Встали не только лифты

То, что инвестиции в производство в Костанае лифтов не дадут результата, можно было предвидеть сразу. Если от лифтов этого производителя отказались даже местные власти (Свердловская область), то чего можно было ожидать нам? Вот и получилась ситуация, о которой сообщила "НГ" в статье «Лифт выше не поднимется».

Не оправдали пока себя и инвестиции в Рудненский цементный завод, Комсомольскую птицефабрику и так далее. Хорошо, что не получилось строительство китайцами у нас завода по производству сжиженного газа. Ведь понятно, что, размещая вредные китайские производства, мы имеем прибыль бизнесу и китаизацию загаженной местности народу.

Почему в нашей области (и не только) часто срываются инвестиционные проекты? Президент неустанно требует привлечения иностранных инвестиций, создавая всевозможные льготы для инвесторов. Даже при подведении рейтинга областных акимов размер привлеченных инвестиций имеет немаловажное значение. Вот чиновники и кидаются на любое предложение иностранцев. Нам это сейчас кажется образцовым, но понимание приходит с годами, иногда слишком поздно. Даже захудалый экономист знает, что иностранные инвестиции - самый простой способ развития производства, но он же знает, что это и самый убыточный способ. Инвестор никогда не упустит свою выгоду, то есть вытащит из страны значительно больше, чем вложил.

Причем иностранные инвестиции в нашу страну идут с каким-то перекосом. Это видно из данных, приведенных экономистом Петром Своиком в газете «Время». Из них видно, что львиная доля иностранных инвестиций в нашу страну вкладывается не в производство, а в добывающую отрасль. Причем инвестиции в нефтедобычу уже значительно меньше, чем доход инвесторов, вывозимый из страны.

Кроме того, мы одной рукой берем за границей деньги, а другой эти же деньги крадем. Политолог Данияр Ашимбаев сказал: «В основе какого-то грамотного инвестиционного проекта может лежать простое желание получить откат. И одно другому не мешает...» Осмелюсь не согласиться с уважаемым политологом. Я бы в его высказывании заменил пару слов. Вместо «какого-то» - каждого, вместо «может» - обязательно. Как о победе народного хозяйства, торжественно сообщает «Хабар», что государство опять сумело выпросить инвестиции.

Надо отметить, что мы не только привлекаем иностранные инвестиции, но пытаемся сами инвестировать за рубеж. Правда, тут у нас получается еще хуже. В интервью газете «Время» наш пропагандист и дипломат Ермухамет Ертысбаев заявил, что 21 июня была продана казахстанская доля в пятизвездочном отеле «Ликани» в Боржомском ущелье (Грузия) за $10 млн. Между тем с нашей стороны в свое время сюда было инвестировано $34 млн. Вот такие у нас инвестиции и в ту, и в другую сторону.

Возвращаясь к не получившейся «лифтовой» инвестиции. Я удивляюсь, как вообще власти согласились на инвестиции из ближнего зарубежья? Ведь у нас повальное преклонение перед Западом. Четверть века государство платит в 3-4 раза больше иностранным консультантам и специалистам, чем местным. Что это дало? Да ничего. Только то, что иностранные консультанты набили карманы, да и, учитывая уровень коррупции, наши чиновники тоже не пострадали. Мы наивно надеемся, что заграница нам поможет. Как бы, следуя таким курсом, нам не разбиться о скалы. Например, дружба США с Казахстаном не имеет цели развития нашей экономики. США будут дружить с Казахстаном только против Китая, России и Европы.

У нас есть существенный Национальный фонд - «запас на черный день». Может, за эти деньги надо поднять экономику, пока еще хоть можно разглядеть, что там поднимать, а не угонять эти деньги за кордон и тут же привлекать оттуда инвестиции? Мы свои деньги храним подальше от своего народа и своей страны. А может, мы боимся вкладывать свои деньги в экономику, потому что их разворуют? Казахстан не может доверить себе свои деньги? Вообще-то государственные деньги за границей под низкий процент означают: государство признает свою экономическую, финансовую, монетарную несостоятельность.

Тут еще одна закавыка. Это рыночная экономика. Если государство вложит миллиарды долларов в модернизацию и подъем своей экономики, это будет подъем государственного сектора экономики. А это нельзя. Запад косо посмотрит. Надо чтобы поднимался именно и только частный сектор. Дать деньги напрямую, в кредиты частникам для подъема экономики тоже нельзя - украдут все сразу и без концов, ищи их потом по лондонам.

С последней волной приватизаций у нас, кажется, пытаются удушить государственный сектор окончательно и бесповоротно. Это невыгодно всем, кроме олигархии и коррумпированной и кормящейся с ее руки чиновничьей верхушки. Идиотизм - изнашивать оборудование, платить людям, транспортировать нефть, а прибыль держать у дяди практически без процентов. Зачем качать нефть, если деньги не нужны?

Складывается впечатление, что у нас не было и не предвидится никакого конкретного плана развития. Нам твердят, что будет во всем счастье и к черту всякие подробности. Кажется, мы доживаем остатки советской экономики, науки. хозяйствования. Слов много, дел мало.

