Четырехлетний ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном

Происшествие случилось в Рудном 15 июля. Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, мальчик 4-х лет остался без присмотра родителей и выпал из окна 5 этажа.

Иллюстративное фото photocentra.ru

С открытой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован реанимацию городской больницы.

- Он к нам вчера поступил, находится в крайне тяжелом состоянии, - прокомментировал "НГ" главврач Рудненской городской больницы Талгат КАЙКЕНОВ. - Его прооперировал нейрохирург, специально вызывали челюстно-лицевого хирурга. Таких тяжелых травм у детей я уже лет 10 не видел.

По словам Кайкенова, с начала лета к ним в больницу с травмами после падения из окна поступили уже 4 ребенка.

За последнее время это уже второй подобный случай в Рудном. 5 июля с последнего этажа пятиэтажки выпал двухлетний мальчик. Это произошло, когда дома не было взрослых.

- Этого мальчика прооперировали в Костанае, сейчас он находится в областной детской больнице, - сообщил о состоянии ребенка Талгат Кайкенов. - У него перелом позвоночной кости и таза. Очень просим родителей не оставлять своих детей без присмотра!