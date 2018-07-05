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Авралы начинаются с законов
Валентин: C добрым утром, там открытый конкурс же в заявке, а не ценовые предложения. Во втором комментарии я все подробно описал, хотя разница между конкурсом и ценовкой убита наплевательским...
05.07.18 14:46
Медный
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
да, не мешало бы взглянуть на Казахстан как страну контрастов :lol: заехать сразу после Астаны в Жезказган :lol: и увидеть город Рудный только конца 80-х с убитой инфраструктурой конца 2010-х....
05.07.18 14:29
kbkz1980
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Нуссс какие ставки,а дяди :lol: ;-)
05.07.18 14:19
Медный
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Обликоморале: Может и наши не зря построят а я то думаю чего наши боятся Китая с их "коммунизмом" :lol: :lol: :lol:
05.07.18 14:17
Медный
Авралы начинаются с законов
государству не интересно куда оно тратит деньги? это уже обыденность. дать заработать предпринимателям, но не проявить уважение к заказчику - т.е. к себе. Что-то в нашем государстве идёт не так как...
05.07.18 14:09
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Ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном

Татьяна НАЗАРУК

5 июля 2018, 11:03 |  Происшествия

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото usolie.info

Известно, что выпавшему из окна 5 этажа ребенку два года. Он получил многочисленные травмы и сейчас находится в реанимации.

- Это произошло примерно в 21.30 в Рудном, на ул. Горняков, 68, - отметили в пресс-службе. - Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами спины.

Мальчик выпал из окна, когда играл с 8-летним братом. Взрослых в это время дома не было.


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