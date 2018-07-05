Ребенок выпал из окна 5 этажа в Рудном

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Иллюстративное фото usolie.info

Известно, что выпавшему из окна 5 этажа ребенку два года. Он получил многочисленные травмы и сейчас находится в реанимации.

- Это произошло примерно в 21.30 в Рудном, на ул. Горняков, 68, - отметили в пресс-службе. - Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами спины.

Мальчик выпал из окна, когда играл с 8-летним братом. Взрослых в это время дома не было.