Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае

Об этом "НГ" сообщила потерпевшая Рано МОМИНОВА. По словам девушки, личность мужчины установили, рассказали о предъявленных ему обвинениях, но он факт кражи не признает.

- Он стоит на своем, говорит, что ничего не знает, - поделилась с "НГ" девушка. - Я готова забрать заявление, мне не нужны судебные тяжбы, я просто хочу вернуть свой телефон. Но он не признается, что украл, даже несмотря на то, что его засняли на видео.

Расследование кражи прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- Сотрудниками полиции установлен 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи сотового телефона, - сообщили в ведомстве в ответе на запрос "НГ". - Проводится досудебное расследование.

Кража сотового телефона произошла на кассе супермаркета "Астыкжан" по пр. Абая в Костанае 6 июля, около 22.30. Девушка забыла телефон на ленте с продуктами, когда расплачивалась за товар. По ее словам, стоявший за ней в очереди мужчина телефон заметил, но не отдал ей, а забрал.