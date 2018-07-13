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Обликоморале
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13.07.18 20:58
Vital
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Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
13.07.18 20:57
Обликоморале
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
13.07.18 20:55
alex_60
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней. разговаривал с ее ребенком. он на камере.да. ну и что дальше? так понимаю что видео, конкретное, что он берет телефон и ложит себе в карман нет....
13.07.18 20:52
211
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: ,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и Тоже так на миг подумал.. Он же только подозреваемый.. Тут фото с...
13.07.18 20:52
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Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

13 июля 2018, 19:10 |  Происшествия

Об этом "НГ" сообщила потерпевшая Рано МОМИНОВА. По словам девушки, личность мужчины установили, рассказали о предъявленных ему обвинениях, но он факт кражи не признает.

- Он стоит на своем, говорит, что ничего не знает, - поделилась с "НГ" девушка. - Я готова забрать заявление, мне не нужны судебные тяжбы, я просто хочу вернуть свой телефон. Но он не признается, что украл, даже несмотря на то, что его засняли на видео.

Расследование кражи прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- Сотрудниками полиции установлен 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи сотового телефона, - сообщили в ведомстве в ответе на запрос "НГ". - Проводится досудебное расследование.

Кража сотового телефона произошла на кассе супермаркета "Астыкжан" по пр. Абая в Костанае 6 июля, около 22.30. Девушка забыла телефон на ленте с продуктами, когда расплачивалась за товар. По ее словам, стоявший за ней в очереди мужчина телефон заметил, но не отдал ей, а забрал.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я там кстати тоже телефон часто оставляю, в телефоне же карточка..
Так с продуктами частенько и едет..
Тоже поймал себя на мысли что можно в легкую его стащить..
Постоянно же отвлекаешься на то, на это, на очередь или как идут там товар менять кассиры без ценника, так и паришься..
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§ Добринцофф
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6115
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.07.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если он не виноват,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и написать опровергательную статью.
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§ 211
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и

Тоже так на миг подумал..
Он же только подозреваемый..
Тут фото с бутылкой минералки порой выставить нельзя, а тут человека огульно как то..
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* alex_60
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней.
разговаривал с ее ребенком.
он на камере.да.
ну и что дальше?
так понимаю что видео, конкретное,
что он берет телефон и ложит себе в карман нет.
похоже на клевету тянет. без доказательств.
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* Обликоморале
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Следствие и суд еще не установили прав-виноват.
Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
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* alex_60
Re: Полиция установила личность подозреваемого в краже...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может она его где то раньше забыла.
видео же нет что она ложит его на кассу или рядом где.
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