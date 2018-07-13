Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Об этом "НГ" сообщила потерпевшая Рано МОМИНОВА. По словам девушки, личность мужчины установили, рассказали о предъявленных ему обвинениях, но он факт кражи не признает.
- Он стоит на своем, говорит, что ничего не знает, - поделилась с "НГ" девушка. - Я готова забрать заявление, мне не нужны судебные тяжбы, я просто хочу вернуть свой телефон. Но он не признается, что украл, даже несмотря на то, что его засняли на видео.
Расследование кражи прокомментировали в пресс-службе ДВД Костанайской области.
- Сотрудниками полиции установлен 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи сотового телефона, - сообщили в ведомстве в ответе на запрос "НГ". - Проводится досудебное расследование.
Кража сотового телефона произошла на кассе супермаркета "Астыкжан" по пр. Абая в Костанае 6 июля, около 22.30. Девушка забыла телефон на ленте с продуктами, когда расплачивалась за товар. По ее словам, стоявший за ней в очереди мужчина телефон заметил, но не отдал ей, а забрал.
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alex_60: Там еще всяки разны звезды приехали музыки и кино. Уилл Смит вроде и прочая прочая , краем глаза видел в новостях.
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Обликоморале: Да я тож не понял. Там на импорт мож10% уходит. Остальное тут . А вабще. Город то маленький. Все знаю что этот деп гнилая шарага. Там рабочих не когда за людей не держали.
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: Следствие и суд еще не установили прав-виноват. Он пока намба ан подозреваемый, НГ пока обвинять в чем то тоже рано. :lol:
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
я тоже не пойму. тетка видела кто стоял за ней. разговаривал с ее ребенком. он на камере.да. ну и что дальше? так понимаю что видео, конкретное, что он берет телефон и ложит себе в карман нет....
Полиция установила личность подозреваемого в краже "айфона" на кассе супермаркета в Костанае
Добринцофф: ,то должен подать в суд на НГ,за то что они опубликовали его лицо на всю страну,а НГ должно принести ему извинения и Тоже так на миг подумал.. Он же только подозреваемый.. Тут фото с...