Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная
Татьяна НАЗАРУК
Кража произошла 6 июля в 22.30 в супермаркете «Астыкжан» на пр. Абая. Подозреваемый стоял в очереди к кассе, перед ним стояла молодая женщина с ребенком. Она заплатила за покупки и ушла, оставив свой телефон. Вместо того, чтобы вернуть забытую вещь хозяйке, мужчина забрал его с собой.
Кадр из видео
Хозяйка украденного телефона Рано МОМИНОВА в тот же вечер написала заявление в полицию и просмотрела записи с камер видеонаблюдения супермаркета. На них отчетливо видно лицо мужчины.
- Странно, что перед кражей этот человек умилялся моим ребенком, а потом вот так поступил, - рассказала «НГ» Рано. - Мне не столько нужен сам телефон, сколько информация оттуда. Прошу всех, кто узнает человека на фото, позвонить в полицию.
В пресс-службе ДВД Костанайской области подтвердили, что 6 июля 29-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже.
- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению подозреваемого, - прокомментировали «НГ» в пресс-службе. - Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).
Рано Моминова отмечает, что камеры зафиксировали и номер черной «Лады» 15-й модели, в которую сел мужчина и уехал. Он оказался российским - 0 312 НУ 174.
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