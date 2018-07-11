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Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
На самом деле уже нет особой разницы, за кого болеть. Все сборные молодцы, все заслужили игру в полуфинале, все показали красивый футбол, все одинаково заслужили шанс на честную победу.
11.07.18 10:35
dandiv
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Сегодня с утра продолжается покраска
11.07.18 09:37
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
А какая мышь этот Мбапе))) вот уж лицо французиков раскрывается...Нет, не воины, так на любителя, укусить исподтишка. А Куртуа красавчик. Все...1-0 от обороны. Франция в финале. Похоже они же...
11.07.18 01:53
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Наконец петушкам жёлтые посыпались. Кантэ схлопотал. А Жиру так и ушёл, хотя заработал. Момент за моментом у Бельгии. Не прёт.
11.07.18 01:46
Горожанин_kst
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Мать ю ди...как сыграл, актёришка матьюди.
11.07.18 01:44
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Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная

Татьяна НАЗАРУК

11 июля 2018, 10:34 |  Криминал

Кража произошла 6 июля в 22.30 в супермаркете «Астыкжан» на пр. Абая. Подозреваемый стоял в очереди к кассе, перед ним стояла молодая женщина с ребенком. Она заплатила за покупки и ушла, оставив свой телефон. Вместо того, чтобы вернуть забытую вещь хозяйке, мужчина забрал его с собой.

Кадр из видео

Хозяйка украденного телефона Рано МОМИНОВА в тот же вечер написала заявление в полицию и просмотрела записи с камер видеонаблюдения супермаркета. На них отчетливо видно лицо мужчины.

- Странно, что перед кражей этот человек умилялся моим ребенком, а потом вот так поступил, - рассказала «НГ» Рано. - Мне не столько нужен сам телефон, сколько информация оттуда. Прошу всех, кто узнает человека на фото, позвонить в полицию.

В пресс-службе ДВД Костанайской области подтвердили, что 6 июля 29-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о краже.

- Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению подозреваемого, - прокомментировали «НГ» в пресс-службе. - Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).

Рано Моминова отмечает, что камеры зафиксировали и номер черной «Лады» 15-й модели, в которую сел мужчина и уехал. Он оказался российским - 0 312 НУ 174.
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§ Сабыр
Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная
Сабыр


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Сообщений: 8
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 11.07.18 - 10:53
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