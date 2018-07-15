"Возвращенные Швейцарией Казахстану миллионы "народных денег" ушли на пропаганду"

10 июля в Интернете были опубликованы результаты расследования судьбы заблокированных в Швейцарии, а затем возвращенных Казахстану 48,8 миллиона долларов, передает "Радио Азаттык".

Расследование проводилось международной неправительственной организацией «Евразийская демократическая инициатива», Международной инициативой против государственной преступности (ISCI) и Инициативой по борьбе с коррупцией и нарушениями прав человека (CHRI).

Иллюстративное фото

«За агитационные статьи платили по 1 800 долларов»

В 2011 году швейцарская прокуратура заблокировала «похищенные у казахстанского народа» 48,8 миллиона долларов. В 2012 году Швейцария заявила, что возвратит эти активы «во благо народа Казахстана».

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству перечислило эти средства в виде грантов через фонд Всемирного банка (ВБ). Ответственность за контроль над расходованием средств взял на себя ВБ. Был подписан соответствующий меморандум с властями Казахстана. Согласно договору, сумму в размере 48,8 миллиона долларов должны были поделить на равные доли и направить на реализацию программ по энергоэффективности и молодежной политике в Казахстане (по 21,76 миллиона долларов на целевую статью расхода).

По данным проведенного исследования, занимающего 12 листов, большую часть суммы выделили на реализацию проекта по развитию «Молодежного корпуса». Авторы доклада указывают, что в ходе тендера на роль координатора проекта была отклонена заявка международной организации IREX, которая имеет многолетний опыт в области образования. В результате выбор пал на консорциум «созданных правительством неправительственных организаций» (от англ. GONGO, или Government-organized Non Government Organization. – Ред.).

Как указывают авторы исследования, во главе данного консорциума стоит «Конгресс молодежи Казахстана», основанный Даригой Назарбаевой, старшей дочерью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В качестве партнера консорциума упомянута организация «Жасыл ел», которая недавно оказалась замешанной в коррупционном скандале. В ноябре 2017 года руководитель Костанайского областного филиала организации «Жасыл ел» Кайрат Абдихалыков был осуждён по обвинению в хищении выделенных на программу 16 миллионов тенге. Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как утверждают авторы, за каждую статью, направленную на продвижение «Молодежного корпуса», авторы получали по 1 800 долларов США. За посты в социальных сетях, собравших 150 и более «лайков», – по 1 500 долларов. Между тем фонд «Бота», созданный для освоения средств, связанных с «Казахгейтом», платил за подобные услуги по 90 долларов. По данным исследования, тендер на сумму 8,6 миллиарда тенге, организованный «Молодежным корпусом», выиграло молодежное крыло партии «Нур Отан». Авторы сообщают об отсутствии какой-либо информации о ходе этого тендера.

В исследовании указывается на некорректность информации о фактическом расходовании «народных средств», возвращенных Швейцарией, и о несовпадении данных пресс-служб Всемирного банка и властей Казахстана по этому поводу.

Авторы доклада считают, что «власти Казахстана нарушили соглашение со Всемирным банком», поскольку «согласно двустороннему соглашению, деньги не предназначались для проектов, связанных с политикой».

В исследовании указывается, что 48,8 миллиона долларов не были потрачены на развитие гражданского общества, а были выданы организациям, близким к властям Казахстана.

«Возвращенные средства были выделены партии "Нур Отан", органам, связанным с президентом Казахстана. Деньги были потрачены на агитационные мероприятия молодежного крыла партии "Нур Отан" – "Жас Отан", пропагандистские материалы, усиление идеологии партии и власти», – говорится в отчете.

«Нужна схема возврата денег в страну»

Правозащитник Евгений Жовтис, ознакомившийся с докладом, говорит, что «схема по возврату денег, выбранная швейцарским правительством совместно со Всемирным банком» предоставляется ему явно не прозрачной.

«Она не гарантирует, что эти средства будут израсходованы надлежащим образом, под надлежащим контролем», – говорит Жовтис.

По мнению правозащитника, власти Швейцарии схему возврата денег, которые были выявлены в ходе коррупционного скандала «Казахгейт» (через созданный благотворительный фонд «Бота». – Ред.), посчитали дорогостоящей и сложной и выбрали способ моментального перевода средств.

– Я думаю, что это один из таких хороших показателей того, что, когда речь идет об арестованных средствах на зарубежных счетах, которые, как предполагается, являются коррупционными, нужно вырабатывать схему их возврата. Это очень хорошо, что их возвращают в страну, откуда они, предположительно, были похищены, но при этом очень важна схема возврата. Она должна быть настолько четкой и прозрачной, чтобы не возникало сомнений в том, что с этими деньгами происходит. В данном случае, как показывает доклад, к сожалению, произошло обратное, – говорит Евгений Жовтис.

Президент Федерации равноправных журналистов Розлана Таукина, которая некоторое время занималась изучением «Молодежного корпуса», говорит, что согласна с некоторыми выводами доклада и что с подобным столкнусь и она в рамках собственного расследования. По словам Таукиной, она не смогла довести свое исследование до конца «из-за препятствий, связанных с новым законодательством».

- Я помогала по мере возможности. Однако не смогла провести глубокое расследование в полной мере, потому что сейчас законодательство по охране персональных данных до такой степени связывает руки журналистам, что невозможно описать все родственные связи, которые мы бы могли проследить и на которые мы могли бы указать. Потому что все люди, которые получали эти проекты, связаны каким-то образом, родственные у них отношения или еще какие-то связи, не буду говорить. Не дай бог опубликовать это всё – сразу попадаешь под суд, – говорит Розлана Таукина.

По поводу совместного расследования, проведенного международной неправительственной организацией «Евразийская демократическая инициатива», Международной инициативой против государственной преступности (ISCI) и Инициативой по борьбе с коррупцией и нарушениями прав человека (CHRI), репортер Азаттыка обратилась за комментариями в министерство образования и науки Казахстана и «Молодежный корпус», однако получить ответы не удалось.

В 2008 году Швейцария уже возвращала Казахстану средства, связанные с «Казахгейтом», – 84 миллиона долларов. Позднее правительства Казахстана, США и Швейцарии подписали соглашение о создании фонда «Бота». Поступившие деньги было решено потратить на благотворительность. Фонд был создан с целью оказания помощи детям из малообеспеченных семей: оздоровительных, образовательных программ и инициатив по улучшению социального положения.

Фонд проработал три года и был закрыт в июне 2014 года в связи с «отсутствием денег». Представители фонда «Бота» говорят, что за это непродолжительное время смогли помочь многим проектам. Так, благодаря грантам сотни детей получили университетское образование.

Читайте также:

Экс-руководитель костанайского филиала штаба «Жасыл Ел» получил 3 года 9 месяцев лишения свободы