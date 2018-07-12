Более 3 000 исков в отношении предпринимателей поступит до конца августа в экономический суд Костанайской области
Ольга ЛИХОГРАЙ
С 1 июля по 31 августа в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области поступит более 3 000 исков в отношении местных предпринимателей. Этот поток будет равен годовому количеству экономических дел, сообщил сегодня, 12 июля, на брифинге председатель СМЭС Ерканат ЖУМАТАЕВ.
- Такое огромное количество исков, поступление которых мы ожидаем всего за 2 месяца, связано с проверкой предпринимателей сотрудниками департамента государственных доходов области (ДГД) , - пояснил Жумабаев. - Они выявили более 3 000 ИП и директоров ТОО, которые в течение последних 4 лет не сдавали налоговую декларацию, либо вели ее с нарушениями, либо их предприятие было бездействующим.
В последний раз такую проверку ДГД проводил в 2014 году, новый виток активности связан с изменениями в Налоговом кодексе.
Ерканат Жуматаев отметил, что нагрузка на судей костанайского экономического суда больше, чем у судей экономического суда Алматинской области.
- В нашем суде на одного судью приходится 69 дел, в Алматинском - 51 дело, - пояснил он. - В Павлодарском - также около 69 дел, в Астанинском - 74.
Брифинг был посвящен итогам отправления правосудия экономическим и административным судами Костанайской области за первое полугодие 2018 года.
В экономический суд за этот период поступили 24 иска о законности выдачи земельных участков акиматом Костаная. Согласно ст. 48 Земельного кодекса, земля может только продаваться с аукциона, но часть участков была выдана незаконно. С этим и связаны иски.
Корреспондент "НГ" спросила Ерканата Жуматаева, поступили ли в экономический суд исковые заявления акимата Костаная к пассажирским перевозчикам за нарушение тендерной документации.
Председатель экономического суда ответил, что такие иски к ним еще не поступили.
И. о. председателя специализированного административного суда Костаная Азамат АЙТКУЖИНОВ сообщил, что с начала этого года в этот суд поступило 4 257 дел, из них 600 было прекращено за незначительностью.
- К незначительным относятся дела о мелком хулиганстве, семейных, бытовых скандалах и другие, - пояснил он.
Отвечая на вопрос о давно планирующемся переезде из здания по ул. Зеленой, 23 в здание областного суда по ул. Пушкина, Айткужинов сообщил, что новое здание областного суда обещают сдать в сентябре.
- Когда в него переедут сотрудники областного суда, мы не знаем, но только после этого планируется наш переезд, - отметил он.
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