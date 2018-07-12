Форум
pro100tak
Ушедший в самоволку россиянин двадцать лет скрывался в Костанайской области
Тимур! Так и расставьте же плиз для понимания, ху из ху.
12.07.18 20:16
pro100tak
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100 начни сначала. Прочти статью, свои комменты - первый и второй. Мой коммент первый в ответ именно тебе, когда я обоснованно ответил на твои безапелляционные утверждения, что ничего не было...
12.07.18 20:14
Гога
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
Господи , кем ты только не был ?! Не пора ли писать мемуары томов этак на 50 !
12.07.18 20:12
211
Лифт выше не поднимется
Сабыр: Что мы только не начанали строить и Мы заметь ничего не начали.. Как сидим тут в интернете уже 12 лет и критикуем тех кто строит, так и продолжаем сидеть.. У нас нет ни одного строителя,...
12.07.18 19:28
211
Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние месяцы?!
Сабыр: говорю,что работать невозможно Работать надо руками и головой. Но никак ни в интернете сутками.. Иногда нужно от интернета отдыхать час другой.. Даже если ты там работаешь, комментируя...
12.07.18 19:25
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Более 3 000 исков в отношении предпринимателей поступит до конца августа в экономический суд Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 июля 2018, 17:18 |  Государство

С 1 июля по 31 августа в специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области поступит более 3 000 исков в отношении местных предпринимателей. Этот поток будет равен годовому количеству экономических дел, сообщил сегодня, 12 июля, на брифинге председатель СМЭС Ерканат ЖУМАТАЕВ.


- Такое огромное количество исков, поступление которых мы ожидаем всего за 2 месяца, связано с проверкой предпринимателей сотрудниками департамента государственных доходов области (ДГД) , - пояснил Жумабаев. - Они выявили более 3 000 ИП и директоров ТОО, которые в течение последних 4 лет не сдавали налоговую декларацию, либо вели ее с нарушениями, либо их предприятие было бездействующим.

В последний раз такую проверку ДГД проводил в 2014 году, новый виток активности связан с изменениями в Налоговом кодексе.

Ерканат Жуматаев отметил, что нагрузка на судей костанайского экономического суда больше, чем у судей экономического суда Алматинской области.

- В нашем суде на одного судью приходится 69 дел, в Алматинском - 51 дело, - пояснил он. - В Павлодарском - также около 69 дел, в Астанинском - 74.

Брифинг был посвящен итогам отправления правосудия экономическим и административным судами Костанайской области за первое полугодие 2018 года.

В экономический суд за этот период поступили 24 иска о законности выдачи земельных участков акиматом Костаная. Согласно ст. 48 Земельного кодекса, земля может только продаваться с аукциона, но часть участков была выдана незаконно. С этим и связаны иски.

Корреспондент "НГ" спросила Ерканата Жуматаева, поступили ли в экономический суд исковые заявления акимата Костаная к пассажирским перевозчикам за нарушение тендерной документации.

3 июля о намерении подать иски на расторжение договоров с ТОО «Жарык Жол» (маршруты №№ 24, 27), «TTS Reisen» (№№ 19, 18, 102, 102 «Б») и ИП «Брунер» (№№ 25, 3), чьи водители не вышли на линию и нарушили тендерные договоренности, заявил на пресс-конференции заместитель акима Костаная Олжас Нургалиев.

Председатель экономического суда ответил, что такие иски к ним еще не поступили.

И. о. председателя специализированного административного суда Костаная Азамат АЙТКУЖИНОВ сообщил, что с начала этого года в этот суд поступило 4 257 дел, из них 600 было прекращено за незначительностью.

- К незначительным относятся дела о мелком хулиганстве, семейных, бытовых скандалах и другие, - пояснил он.

Отвечая на вопрос о давно планирующемся переезде из здания по ул. Зеленой, 23 в здание областного суда по ул. Пушкина, Айткужинов сообщил, что новое здание областного суда обещают сдать в сентябре.

- Когда в него переедут сотрудники областного суда, мы не знаем, но только после этого планируется наш переезд, - отметил он.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
12.07.18 16:58 «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
12.07.18 13:51 Два чиновника Костанайской области подозреваются в получении взятки в размере 30 млн тенге
12.07.18 12:23 Периодическое отключение света ожидает один из районов Костаная
12.07.18 12:23 Владельца сгоревшей ночью на трассе Костанай-Сарыколь машины будет искать полиция
12.07.18 10:09 Аятский «совершенный ящер» - останки древнего крокодила впервые нашли в Костанайской области
12.07.18 09:04 Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
12.07.18 02:44 Хорватия одержала волевую победу над Англией и сенсационно вышла в финал ЧМ-2018
11.07.18 17:35 Неустойчивую погоду до конца недели определит малоподвижный циклон в Костанайской области
11.07.18 17:08 Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону ликвидировали в Костанае
11.07.18 16:28 В WhatsApp добавили функцию для борьбы с фейками

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 2
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх