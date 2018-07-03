Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная

О сбоях в работе общественного транспорта в Костанае «НГ» писала вчера, 2 июля. Читатели сообщали, что 1-го и 2 июля увеличились интервалы движения автобусов. По информации костанайцев, некоторые водители не вышли в рейс, таким образом требуя повышения зарплаты.

Сегодня, 3 июля, эту ситуацию официально прокомментировал акимат Костаная. Заместитель акима Костаная по вопросам ЖКХ Олжас НУРГАЛИЕВ провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что график движения автобусов сейчас восстановлен.

- Со всеми перевозчиками мы провели беседы, все автобусы на линии, интервал до 10 минут восстановлен, - рассказал он. - Жалоб по этому поводу в отдел ЖКХ, акимат вообще не поступало. Все сразу пошло в СМИ. Мы стали жертвами искусственного ажиотажа. Создается впечатление, что нами хотели манипулировать, так как в этом году заявка на повышение тарифа была отклонена. Перевозчики эту ситуацию объяснили забастовкой своих водителей.

Поскольку перевозчики, чьи водители не вышли на линию, нарушили тендерные договоренности, акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с ТОО «Жарык Жол» (маршруты №№ 24, 27), «TTS Reisen» (№№ 19, 18, 102, 102 «Б») и ИП «Брунер» (№№ 25, 3).





По информации перевозчиков, переданной в акимат, на линию в дни «забастовки» не вышли 6 автобусов маршрута №102, 3 автобуса маршрута №27, по 3 автобуса маршрутов №№ 10 и 25, 5 автобусов маршрута № 3.

В августе 2018 года акимат Костаная будет проводить тендер на услуги общественного транспорта. Скорее всего, после конкурса вопрос о повышении тарифа будет рассмотрен вновь, отметил Нургалиев.