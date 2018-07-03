Форум
Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
elektron: Может "бывалый" Ахаха... Сомневаюсь, что он покинет столицу. Тем более перед весьма длинными выходными)))
03.07.18 23:08
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: Может "бывалый" в гости приезжал ;-)
03.07.18 22:57
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: долбо...б!! Господи прости!!! Согласен Сергей_я: Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь. И вопрос к прокуратуре, откуда в...
03.07.18 22:41
Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
долбо...б!! Господи прости!!!
03.07.18 22:35
Алиса
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
засудить - да, аж бегом. А сесть и решение найти - проблема нереальная. Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики? Почему Кустанай вечно дорогой город? Да это круто - мы самые...
03.07.18 22:32
Перейти в форум »
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная

Татьяна НАЗАРУК

3 июля 2018, 17:29 |  Государство

О сбоях в работе общественного транспорта в Костанае «НГ» писала вчера, 2 июля. Читатели сообщали, что 1-го и 2 июля увеличились интервалы движения автобусов. По информации костанайцев, некоторые водители не вышли в рейс, таким образом требуя повышения зарплаты.

Сегодня, 3 июля, эту ситуацию официально прокомментировал акимат Костаная. Заместитель акима Костаная по вопросам ЖКХ Олжас НУРГАЛИЕВ провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что график движения автобусов сейчас восстановлен.

- Со всеми перевозчиками мы провели беседы, все автобусы на линии, интервал до 10 минут восстановлен, - рассказал он. - Жалоб по этому поводу в отдел ЖКХ, акимат вообще не поступало. Все сразу пошло в СМИ. Мы стали жертвами искусственного ажиотажа. Создается впечатление, что нами хотели манипулировать, так как в этом году заявка на повышение тарифа была отклонена. Перевозчики эту ситуацию объяснили забастовкой своих водителей.

Поскольку перевозчики, чьи водители не вышли на линию, нарушили тендерные договоренности, акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с ТОО «Жарык Жол» (маршруты №№ 24, 27), «TTS Reisen» (№№ 19, 18, 102, 102 «Б») и ИП «Брунер» (№№ 25, 3).


По информации перевозчиков, переданной в акимат, на линию в дни «забастовки» не вышли 6 автобусов маршрута №102, 3 автобуса маршрута №27, по 3 автобуса маршрутов №№ 10 и 25, 5 автобусов маршрута № 3.

В августе 2018 года акимат Костаная будет проводить тендер на услуги общественного транспорта. Скорее всего, после конкурса вопрос о повышении тарифа будет рассмотрен вновь, отметил Нургалиев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.07.18 17:33 Жителей Костанайской области стали чаще обманывать в Интернете
03.07.18 17:25 Второе за день назначение акима - сменился первый руководитель в Карабалыкском районе
03.07.18 17:02 Новое пособие для 14 тысяч семей: Назарбаев подписал закон
03.07.18 16:07 Хорошую новость об инфляции рассказал Сулейменов
03.07.18 15:05 Как наследуются пенсии в Казахстане
03.07.18 14:28 Концерт, посвященный 20-летию Астаны, пройдет в Центральном сквере Костаная
03.07.18 13:51 Два спортсмена из Костанайской области стали призёрами чемпионата Европы среди людей, перенёсших пересадку внутренних органов
03.07.18 12:59 В Костанайской области началась смена акимов - Амантай Балгарин теперь на новом месте
03.07.18 11:40 Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
03.07.18 11:18 Как казахстанские банки окончательно избавят от "бумаги"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vital
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5723
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че была забастовка? Я только знаю что была лживая инфа на васапе. А 2- 3 автобуса я так понимаю каждый день не выходит по разным причинам. Иск не о чем)))
Профайл

§ 211
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так жалобщики добиваются своего..
Завтра виновным назначат любого, с кого можно стрясти бабло..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6107
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поскольку перевозчики, чьи водители не вышли на линию, нарушили тендерные договоренности, акимат Костаная подал иски в суд на расторжение договоров с ТОО «Жарык Жол» (маршруты №№ 24, 27), «TTS Reisen» (№№ 19, 18, 102, 102 «Б») и ИП «Брунер» (№№ 25, 3). Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31563

Ну расторгнут договор,а кто работать то будет?
Или на акиматовский автопарк лексусов таблички наклеят с номерами и на линию выпустят?
Профайл

§ Rexyn
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 38
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 03.07.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен, добавлено видео
Профайл

§ Змея Подколодная
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 480
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.07.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ненадлежащее выполнение услуг, между прочим, по тендеру, где оговорены все нюансы. И откровенный шантаж со стороны исполнителя. Правильно, в суд и иск им выкатить, впредь, прежде чем что нибудь сделать,подумают.

[Исправлено: Змея Подколодная, 03.07.2018 - 22:11]
Профайл

§ elektron
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1532
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слово то какое - Тендер... :-x
Как проводится и чего кому стоит?
Есть конкуренция, пусть договариваются, согласовывают.
Сильнейший или лучший перекупает более слабого и всё..
Если по капиталистически подходить. Но опять таки, с того кто выжил и без тендеров, будут обязывать соблюдать
правила перевозки пассажиров. Плюс маршруткам дать добро и появится выбор у пассажиров.
А выбор, основное правило конкуренции.

[Исправлено: elektron, 03.07.2018 - 17:29]
Профайл

§ Алиса
Re: Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.07.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
засудить - да, аж бегом. А сесть и решение найти - проблема нереальная. Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики? Почему Кустанай вечно дорогой город? Да это круто - мы самые "дорогой" город - по всем направлениям!!! И при этом мы самые нищие. Стыдно !!! :-x
Профайл

§ Azaibragimova
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
Azaibragimova


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 04.06.18
Отправлено: 03.07.18 - 23:03
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 198
Пользователей: 0
Всего: 198

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх