«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная

Уже много лет кандидат философских наук, профессор КГУ, прославленный в Костанайской области любитель шашек, а с весны 2018 года еще и обладатель звания мастера спорта РК по этой игре Юрий БОНДАРЕНКО ратует за возрождение интереса к шашкам.

Совместно с областной библиотекой им. Толстого он организовал бесплатные курсы по шашкам для всех желающих, а сегодня, 12 июня, провел мастер-класс в Центральном сквере.

Не помешала даже жаркая погода - игроки укрылись от палящего солнца в тенистом уголке парка. Желающих поиграть было немного, поэтому Юрий Яковлевич успевал играть сразу по две партии и делать небольшие подсказки новичкам.

- Ох, это что, сеанс одновременной игры? - интересовались корреспонденты «НГ» у профессора.

- Да что вы! Это даже мини-сеансом трудно назвать, - скромно ответил Бондаренко.

А ведь и правда - это самое малое, на что способен игрок со стажем более 50 лет. По словам Юрия Яковлевича, он мог бы играть хоть 40 партий в одно время. Это не так трудно, когда знаешь наизусть все комбинации и способен просчитать до 17 ходов вперед.

С такой любовью к шашкам Юрий Яковлевич на общественных началах и по собственной инициативе организует городские турниры. Областных же соревнований по шашкам и школ по подготовке интеллектуальных спортсменов нет, потому что отсутствует поддержка государства.

Сталкиваясь с такими проблемами сегодня, Бондаренко часто вспоминает Кустанай 60-70-х годов прошлого века, когда шашки были в центре жизни местного парка.

Здесь, в Центральном сквере, во времена СССР зарождалось целое движение приверженцев спортивных и интеллектуальных игр. Когда-то на месте зеленого газона были теннисные столы, волейбольная площадка, бильярд и... стоял длинный ряд столов, где играли в шахматы и шашки.

- Тут недалеко была еще огромная танцплощадка, где нередко дрались, - вспоминает Юрий Яковлевич. И добавляет: - Но это были, конечно, не мы!

Чуть ли не каждое летнее воскресенье в парке проводили спонтанные турниры: то в честь Дня строителей, то по поводу Дня рыбака... В общем, причина толком была не нужна, главное - участники и желание.

- Были тогда массовики-затейники, они заботились о том, чтобы для победителей подготовили кубки и прочие награды, это тогда стоило копейки, - вспоминает Бондаренко. - Всегда были толпы народу. Многие шли просто поболеть: и женщины, и девушки. Они же и активно принимали участие в играх. И пьяненькие подсаживались к игрокам, кто-то играл на 20 копеек... Жизнь бурлила.

На спад все пошло постепенно, но верно, когда парк стали реконструировать, забыв при этом про чувство истории.

- Каждый хочет наследить, - говорит Бондаренко. - Я очень консервативен к тому, что уже сделано для нас. Этим надо дорожить. Прежде всего важно, чтобы парк оставался местом активного досуга. И сейчас пытаются что-то предпринимать, иной раз неплохие вещи получаются: на праздники выносят шахматные столы, натягивают ринги. Но это все временно, а раньше - постоянно.

Мечта Юрия Яковлевича - шахматно-шашечный павильон. Там бы костанайцы смогли собираться по вечерам и проводить время за интеллектуальными играми, да и для любителей поиграть в карты тоже нашлось бы место.

- В свое время, когда я поступал в МГУ, играл в первенстве московских парков за команду «Парк Эрмитаж», - вспоминает он. - Это был настоящий интеллектуальный отдых на свежем воздухе. В Сокольниках было хорошее место, где тоже играли в шашки. Говорят, что теперь в Москве эта культура потерялась. В Казахстане, по рассказам, дела обстоят лучше.

«Шашки - мать шахмат, и достойная мать!» - этой знаменитой фразой оперирует Юрий Яковлевич, когда отвечает на вопросы о первенстве среди интеллектуальных игр. Шахматы по вариативности несомненно богаче, но в шашках сложнее увидеть нужный ход. А еще цена ошибки в шашках выше. Если в шахматах еще можно сделать что-то по интуиции, то в шашках - ни в коем случае. Если ты не просчитал последствия в случае жертв, то почти проиграл. К тому же в Казахстане играют в две версии шашек: бразильскую и русскую. У каждой - свои правила, в которых трудно не запутаться.

- Я глубоко убежден, что для гуманитариев и политиков обязательно нужны шашки, - считает профессор КГУ. - И шахматы - тоже. В шахматах и шашках можно умно употреблять термины, как это любят делать по телевизору. Но умение говорить красивые слова ничего не значит. Важно то, как ты это используешь на практике. Доска выводит на чистую воду.