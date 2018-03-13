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Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам

Татьяна НАЗАРУК

13 марта 2018, 14:37 |  Спорт

Чемпионат РК по шашкам среди ветеранов прошел в Туркестане. Его участники соревновались в двух возрастных категориях (от 50 лет до 60 лет и свыше 60 лет) и двух номинациях (классика и рапид).

В турнире участвовали 28 шашистов. От Костанайской области выступили четверо игроков, все - из областного центра.

За доской - Отари Квиквиния (слева) и Юрий Бондаренко

70-летний Юрий БОНДАРЕНКО, кандидат философских наук, профессор КГУ, в своей группе обыграл всех соперников и в классике, и в рапиде, став обладателем двух золотых медалей и звания мастера спорта.

В кандидатах в мастера спорта Юрий Яковлевич был с 1971 года. С того же времени не выезжал на турниры за пределы Костаная, поскольку всего себя посвящал работе в университете. Бондаренко считает, что главное дело в жизни - преподавать, а шашки - всего лишь хобби. Вот и выступление на чемпионате РК оценивает скромно: «Красивой игры я не показал, я боролся».

- Такой колоссальной нагрузки у меня еще не было, - поделился с «НГ» Юрий Бондаренко. - Очень трудно состязаться с теми, кто живет шашками. Я играл, в том числе, и с незрячим шашистом. Это была очень тяжелая партия, потому что мой соперник буквально знал все ходы наизусть. Много мастеров спорта, чемпионов Азии было на этом турнире. Классика далась тяжело, но потом, за две партии до конца, с удивлением понял, что меня по очкам уже никто не догонит. Рапид же для меня психологически прошел легко. Но был один момент: когда мы ехали на чемпионат, то готовились играть по бразильской версии, а на самом деле нам предстояло играть по русской системе. Это тоже добавило нагрузки.

Старший тренер Костанайской области по шашкам Арман КАКАШЕВ, который и возил группу шашистов-ветеранов на чемпионат, называет Юрия Бондаренко феноменом. Теперь Юрий Яковлевич - первый и единственный мастер спорта по шашкам в Костанае.

- Среди его соперников были 7 мастеров спорта, остальные - кандидаты в мастера, состав был очень мощный, - рассказал «НГ» Арман Каршалович. - Я впервые выехал с Юрием Яковлевичем на турнир и увидел, как он играет. Много лет он был кандидатом в мастера спорта, многократным чемпионом области. Шашисты 9 дней играли классику, один - рапид. На каждую партию дается 1,5 часа. Ежедневно игроки проводили за досками по 3 часа. Учитывая возраст шашистов и интеллектуальный характер игры, этот чемпионат дался нашим не просто.

Юрий Яковлевич корочку еще не получил, поэтому пока отказывается называть себя мастером спорта. К тому же отмечает, что более молодые игроки показали себя гораздо лучше.

- Мне приходилось садиться за доску и с теми, кто лет на 10 моложе меня, - поясняет Юрий Бондаренко. - А с молодыми мне нечего делать. Раньше я мог 15-17 ходов вперед рассчитать, сейчас же - намного меньше. Хотелось бы, чтобы у нас в городе была своя школа шашек. Туда бы и инвалиды тянулись, для них это большая поддержка, и молодежь, потому что шашки - игра для интеллектуалов. У нас же пока все на общественных началах существует.

Еще один костанаец - Отари Квиквиния - занял 4 место в классических шашках.

Фото из архива Отари КВИКВИНИЯ
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Комментарии к новости

§ Затоболец
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 13.03.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличный препод! философ!
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§ Прохожий
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам
Прохожий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 791
Регистрация: 24.10.08
Отправлено: 13.03.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юрий Яковлевич, поздравляю!
Отличный преподаватель, собеседник теперь еще и мастер спорта!!!
Долгих лет жизни!
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* 112
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам
112


(Пользователи)
Сообщений: 10103
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.03.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас детки с 5ти лет в шашки в интернете рубятся..
Хорошо американцы хоть дали эту игру каждому, кто хочет..
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Аноним
Re: Костанаец стал дважды победителем чемпионата РК по шашкам




Отправлено: 13.03.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сейчас детки с 5ти лет в шашки в интернете рубятся..
Хорошо американцы хоть дали эту игру каждому, кто хочет..

Ну да, что мы без них делали? До компьютеров в шашки и не играли вовсе ни дети, ни взрослые. Шашки ведь такие недоступные были.
Вот ты без амеров - точно не "поумнел" бы, без ютьюба.
Цитата:
112:
Не зря же профессионально комментировал..
Тоже могу теперь пользоваться Ютьюбом и быть таким же как и все умным..

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