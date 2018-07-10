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Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Гисметео уже давно косячат. Я каким то другим прогнозом погоды пользуюсь. Попадание в 10-ку в районе 80%. Тоже такое за ними заметил. РП5 вроде бы не врёт.Попробуй.
10.07.18 22:32
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
А сейчас вы будете шокированы.. Вторая половинка Арбуза.. a.radikal.ru Вот он Змий в Окне маячит..
10.07.18 22:26
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
О, еще одын на подмогу пришел.. Все четверо Госконцев или еще парочку сегодня увижу? Ведь у вас тут все за всех.. Прячутся в смысле.. И все на одного...
10.07.18 22:23
211
Флуд и оффтопик (часть 3)
Я тоже со времен Соглашения за рекламу попался, хотя раньше это проходило, за третьих лиц, фото, и за собственно тотчто один Уважаемый наглым и хитрым образом сделал мне три нарушения в своей ветке.....
10.07.18 22:21
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну вот зачем было вам этот арбуз трогать? Теперь всё, на всю ночь опять :-P
10.07.18 22:02
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Почему фонари освещают центр днем, объяснили в акимате Костаная

10 июля 2018, 16:05 |  ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе акима Костаная со ссылкой на отдел ЖКХ, работа уличного освещения в дневное время суток связана с работами, проводимыми на улице Байтурсынова.

- 9 июля с 17:00 до 19:00 и сегодня, 10 июля, с 11:00 до 13:00, ТОО "Адал-и" проводило регулировку пусковой аппаратуры на щитаx упраления и замену сгоревшиx ламп, что сделать при выключенныx лампах невозможно, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, о включенных днем фонарях в центральном сквере "НГ" сообщили читатели.
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Комментарии к новости
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§ Volonter
Re: Почему фонари освещают центр днем, объяснили в акимате...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1416
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 10.07.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
замену сгоревшиx ламп, что сделать при выключенныx лампах невозможно Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31631?1531220810
согласен с регулировкой, но ЗАМЕНУ ламп при выключенных агрегатах сделать НЕВОЗМОЖНО??? Пойду выброшу ПУЭ...
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§ Сыкымы
Re: Почему фонари освещают центр днем, объяснили в акимате...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:

Не надо ничего выбрасывать. :-) Не "заменить", а "обнаружить". Конечно, обнаружить сгоревшие лампы возможно и при "выключенных агрегатах", но проверять каждую - это долго и муторно.
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