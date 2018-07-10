Почему фонари освещают центр днем, объяснили в акимате Костаная

Как сообщили в пресс-службе акима Костаная со ссылкой на отдел ЖКХ, работа уличного освещения в дневное время суток связана с работами, проводимыми на улице Байтурсынова.

- 9 июля с 17:00 до 19:00 и сегодня, 10 июля, с 11:00 до 13:00, ТОО "Адал-и" проводило регулировку пусковой аппаратуры на щитаx упраления и замену сгоревшиx ламп, что сделать при выключенныx лампах невозможно, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, о включенных днем фонарях в центральном сквере "НГ" сообщили читатели.