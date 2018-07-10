Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
Жителей и гостей Астаны призывают соблюдать порядок в новых парках и на велодорожках, передает Tengrinews.kz со ссылкой на столичный акимат.
Фото ©Турар Казангапов
Как сообщается, в ближайшие несколько лет в Астане появится 1717 километров линий велодорожек с охватом практически всей территории города.
"До конца года планируется открыть велосипедную дорожку общей протяженностью 34 километра, которая будет охватывать территорию района Есиль, маршрут начинается с центрального парка Астаны и соединяется с существующей велосипедной дорожкой на территории зеленого пояса", - рассказал аким Асет Исекешев на еженедельном аппаратном совещании.
Он поручил везде, где есть велосипедные дорожки, установить специальные знаки.
Акимат Астаны попросил жителей и гостей столицы соблюдать порядок во всех местах досуга и пользоваться новыми дорожками строго по назначению. Дорожки для велосипедистов красного цвета.
Напомним, ко Дню столицы Костанай подарил Астане реконструкцию велодорожек. Как сообщала руководитель управления внутренней политики Зауре БАЙМЕНОВА, во время реконструкции одну из них должны были удлинить до 19 км, вторую до 2,4 км. На эти цели бюджет Костанайской области выделил 582 млн тенге.
Всего, по сообщению сайта Informburo.kz, протяженность новых велодорожек составила 56 км и участвовали в этом подарке шесть областей.
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Астанчан попросили использовать велодорожки по назначению
это потому, что им велосипеды то не подарили, вот и пользуются велодорожками не по назначению
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