Более полумиллиарда тенге выделили бюджеты Костанайской области на мероприятия в честь 20-летия Астаны

20-летие Астаны, в честь которого в этом году запланированы мероприятия во всех областях Казахстана, в Костанайской области широко начнут праздновать с субботы, 16 июня. Впервые вместо дней регионов, которые обычно проходили в столице, в областных центрах будут отмечать дни культуры Астаны.

- В Костанае они начнутся с 16 июня, - сообщил сегодня, 14 июня, на брифинге в областном пресс-клубе руководитель управления культуры области Ерлан КАЛМАКОВ. - В этот день к нам приедут столичные художники, которые привезут более 50-ти картин, 18 июня в Костанае дадут концерт музыканты национальной филармонии, 20 июня выступит эстрадно-симфонический оркестр «Астана». Выступление наших коллективов в Астане запланировано на август, в столицу поедут солисты областной филармонии и ансамбль «Акжелен».

Но самые красочные мероприятия пройдут в Костанае 6 июля, который в Казахстане официально является днем рождения столицы. Концерты, флешмобы и пиротехническое шоу устроят на набережной вдоль ул. Гашека.

- Весь город волнуется и ждет, что же будет 6 июля, - сказала на брифинге руководитель отдела культуры и развития языков акимата Костаная Айсулу АУБАКИРОВА. - В 11 утра начнется этнокультурный фестиваль, будет создан этнокультурный аул. Что это такое? На набережной разместятся несколько юрт, в которых продемонстрируют все наше национальное ремесленное мастерство. К примеру, будет выставлена деревянная посуда для кумыса и можно будет узнать, как готовится кумыс, как применять эту посуду. Можно будет узнать, как правильно готовить курт, жер. Или как зарождалось ковроткачество, как отбирать, как красить ковер и т.д.

На набережной также запланированы флешмоб «Тебе, Астана!», показ древней корейской йоги и выступление цирка «Шапито» из Новосибирска.

- Приедет клоун Анатолий Акула, который становился лауреатом конкурсов в Израиле, Испании, - пояснила Аубакирова. - Приедут канатоходцы из Киргизии. В кинотеатре под открытым небом покажут фильм об Астане. Выступят казахстанские звезды, в частности, группа «Досмукасан». Мероприятия в честь Дня столицы также запланированы на бульваре Жастар и в районе Костанай-2. На набережной празднование дня Астаны завершится пиротехническим шоу.

Корреспондент «НГ» спросила, сколько средств выделено из бюджетов Костанайской области на проведение Дня столицы и подарки для Астаны.

- На данный момент из бюджета города выделено всего 400 000 тенге, - ответила Аубакирова. - Вскоре на сессии маслихата средства на проведение дня столицы в Костанае добавят. Устройство пиротехнического шоу будет стоить 3,5 млн тенге.

- В Астане идет реконструкция дорожно-тропиночной сети, в частности, двух велодорожек, - сообщила руководитель управления внутренней политики Зауре БАЙМЕНОВА. - После ремонта одна из них удлинится до 19 км, вторая - до 2,4 км. На 50% работы уже сделаны, закончат реконструкцию к 25 июня. Кроме того, будет сделан 600-метровый тротуар. На эти цели бюджет Костанайской области выделил 582 млн тенге.

Окончательная сумма средств, которую потратят на празднование дней столицы в Костанае, станет известна после сессии маслихата.