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Два пожара произошло в один день в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

9 июля 2018, 11:25 |  Происшествия

Кроме того, что вчера, 8 июня, почти полностью сгорел ресторан «Астам» на ул. Высокой, пожар произошел в пункте приема автомобилей для утилизации - ТОО «Туркестан 2013». Он расположен в микрорайоне Аэропорт на ул. Уральской.

Кадр из видео

Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Звонок в пожарную службу поступил в 20.00. Локализовать пламя удалось к 22.44, полностью потушить - к 03.12.

На территории ТОО горели автомобильные покрышки и мусор.

- Возгорание произошло на открытой территории, - уточнили в ведомстве. - Площадь пожара - 100 кв.м.

Причина возгорания неизвестна. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, вчера в редакцию «НГ» читатели присылали еще одно видео пожара и сообщали, что предположительно горит мельничный комплекст "Бест" в мкр. Костанай-2, однако эту информацию ни в управлении по ЧС Костаная, ни в ДЧС Костанайской области не подтвердили.
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