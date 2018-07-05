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Инквизитоp
Авралы начинаются с законов
Валентин: C добрым утром, там открытый конкурс же в заявке, а не ценовые предложения. Во втором комментарии я все подробно описал, хотя разница между конкурсом и ценовкой убита наплевательским...
05.07.18 14:46
Медный
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
да, не мешало бы взглянуть на Казахстан как страну контрастов :lol: заехать сразу после Астаны в Жезказган :lol: и увидеть город Рудный только конца 80-х с убитой инфраструктурой конца 2010-х....
05.07.18 14:29
kbkz1980
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Нуссс какие ставки,а дяди :lol: ;-)
05.07.18 14:19
Медный
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Обликоморале: Может и наши не зря построят а я то думаю чего наши боятся Китая с их "коммунизмом" :lol: :lol: :lol:
05.07.18 14:17
Медный
Авралы начинаются с законов
государству не интересно куда оно тратит деньги? это уже обыденность. дать заработать предпринимателям, но не проявить уважение к заказчику - т.е. к себе. Что-то в нашем государстве идёт не так как...
05.07.18 14:09
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ЖССБК снизил займы по программе "Свой дом" до 7% годовых

5 июля 2018, 12:51 |  Общество

Для того чтобы получить предварительный жилищный заём по программе "Свой дом", теперь достаточно иметь на счёте 20% от стоимости жилья, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото informburo.kz

Займы для участников программы Жилстройсбербанка "Свой дом" со 2 июля 2018 года снижены до 7% годовых, сообщает пресс-служба ЖССБК.

Также, для обеспечения вкладчиков банка более доступными квадратными метрами снижен и размер минимального первоначального взноса. Теперь, чтобы получить предварительный жилищный заём в рамках программы "Свой дом", достаточно иметь на счёте 20% от стоимости жилья.

Ранее процентная ставка по кредитам в рамках программы "Свой дом" зависела от суммы накоплений. Если вкладчик банка имел на счёте минимальные 30% от стоимости жилья, то он мог претендовать на предварительный заём по ставке 9,5% годовых. При досрочном накоплении на депозите в банке 50% от стоимости жилья он имел право получить кредит по ставке от 7,5% до 8,5%.

Условия жилищного займа, ставка по которому составляет 3,5-5%, остаются без изменений. Для его получения клиенту ЖССБК необходимо в течение минимум трёх лет накопить на счёте в банке 50% от стоимости жилья и достичь необходимого оценочного показателя.

Максимальный срок кредитования 25 лет, в зависимости от выбранного вида займа.

Председатель Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова сообщила, что в ЖССБК уже около 45 тысяч вкладчиков имеют накопления в размере 20% от первоначального взноса.

"Программа "Свой дом" была запущена Жилстройсбербанком три года назад в поддержку госпрограмм. Она предлагает вкладчикам банка новое жильё от застройщиков по ценам ниже рыночных.

В этом году в рамках программы "Свой дом" планируется реализовать 3 885 квартир общей стоимостью 45,8 млрд тенге. При этом 623 квартиры вкладчики банка приобретут ещё на этапе долевого строительства.

Все новые объекты в рамках программы "Свой дом" размещаются на портале банка baspana.kz. Там претендент на жильё может выбрать квартиру в том городе, в котором он хочет её приобрести и посмотреть наличие объектов, которые строятся, узнать, ведётся ли уже приём заявлений, выбрать понравившуюся квартиру, подать заявку на участие в пуле покупателей жилья.

Принять участие в программе "Свой дом" могут все клиенты ЖССБК без исключения – в ней отсутствует требование по наличию прописки в том или ином городе. Также разрешается иметь в собственности другое жильё.

Программа "Свой дом" запущена ЖССБК 26 января 2016 года и рассчитана до 2022 года.

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Комментарии к новости
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§ 211
Re: ЖССБК снизил займы по программе "Свой дом" до 7%...
211


(Пользователи)
Сообщений: 2304
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.07.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Около Куная там что то прокладывают, вот в этом районе я бы что нибудь прикупил..
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