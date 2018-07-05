ЖССБК снизил займы по программе "Свой дом" до 7% годовых
Для того чтобы получить предварительный жилищный заём по программе "Свой дом", теперь достаточно иметь на счёте 20% от стоимости жилья, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото informburo.kz
Займы для участников программы Жилстройсбербанка "Свой дом" со 2 июля 2018 года снижены до 7% годовых, сообщает пресс-служба ЖССБК.
Также, для обеспечения вкладчиков банка более доступными квадратными метрами снижен и размер минимального первоначального взноса. Теперь, чтобы получить предварительный жилищный заём в рамках программы "Свой дом", достаточно иметь на счёте 20% от стоимости жилья.
Ранее процентная ставка по кредитам в рамках программы "Свой дом" зависела от суммы накоплений. Если вкладчик банка имел на счёте минимальные 30% от стоимости жилья, то он мог претендовать на предварительный заём по ставке 9,5% годовых. При досрочном накоплении на депозите в банке 50% от стоимости жилья он имел право получить кредит по ставке от 7,5% до 8,5%.
Условия жилищного займа, ставка по которому составляет 3,5-5%, остаются без изменений. Для его получения клиенту ЖССБК необходимо в течение минимум трёх лет накопить на счёте в банке 50% от стоимости жилья и достичь необходимого оценочного показателя.
Максимальный срок кредитования 25 лет, в зависимости от выбранного вида займа.
Председатель Жилстройсбербанка Ляззат Ибрагимова сообщила, что в ЖССБК уже около 45 тысяч вкладчиков имеют накопления в размере 20% от первоначального взноса.
"Программа "Свой дом" была запущена Жилстройсбербанком три года назад в поддержку госпрограмм. Она предлагает вкладчикам банка новое жильё от застройщиков по ценам ниже рыночных.
В этом году в рамках программы "Свой дом" планируется реализовать 3 885 квартир общей стоимостью 45,8 млрд тенге. При этом 623 квартиры вкладчики банка приобретут ещё на этапе долевого строительства.
Все новые объекты в рамках программы "Свой дом" размещаются на портале банка baspana.kz. Там претендент на жильё может выбрать квартиру в том городе, в котором он хочет её приобрести и посмотреть наличие объектов, которые строятся, узнать, ведётся ли уже приём заявлений, выбрать понравившуюся квартиру, подать заявку на участие в пуле покупателей жилья.
Принять участие в программе "Свой дом" могут все клиенты ЖССБК без исключения – в ней отсутствует требование по наличию прописки в том или ином городе. Также разрешается иметь в собственности другое жильё.
Программа "Свой дом" запущена ЖССБК 26 января 2016 года и рассчитана до 2022 года.
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