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Авралы начинаются с законов
Валентин: C добрым утром, там открытый конкурс же в заявке, а не ценовые предложения. Во втором комментарии я все подробно описал, хотя разница между конкурсом и ценовкой убита наплевательским...
05.07.18 14:46
Медный
Евгений ШИБАРШИН: Пока лишь на плаву
да, не мешало бы взглянуть на Казахстан как страну контрастов :lol: заехать сразу после Астаны в Жезказган :lol: и увидеть город Рудный только конца 80-х с убитой инфраструктурой конца 2010-х....
05.07.18 14:29
kbkz1980
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Нуссс какие ставки,а дяди :lol: ;-)
05.07.18 14:19
Медный
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Обликоморале: Может и наши не зря построят а я то думаю чего наши боятся Китая с их "коммунизмом" :lol: :lol: :lol:
05.07.18 14:17
Медный
Авралы начинаются с законов
государству не интересно куда оно тратит деньги? это уже обыденность. дать заработать предпринимателям, но не проявить уважение к заказчику - т.е. к себе. Что-то в нашем государстве идёт не так как...
05.07.18 14:09
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Первый ипотечный кредит по программе «7-20-25» оформили в Костанае

Галина КАТКОВА

5 июля 2018, 12:01 |  Государство

Пионером стал Банк Центркредит, с его помощью житель областного центра приобретает новую квартиру в компании «БК-Строй» стоимостью около 12 млн тенге. Сегодня, 5 июля, разъяснению условий, на которых реализуется новая ипотечная программа, посвятили брифинг в КФ Нацбанка РК.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Новая программа выделяется на фоне всех предыдущих и действующих ипотечных программ, - отметил директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ. - Основные отличия - особенный ипотечный кредит, отсутствие государственного финансирования и бессрочность. Населению предлагаются беспрецедентные условия для приобретения жилья, которые сделают его действительно доступным. В первую очередь программа ориентирована на молодых, их семьи.

Программа рассчитана на покупку только первичного жилья. Ипотечный займ на его приобретение будет оформлен по исторически минимальной для РК ставке в 7% с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья, а также с рекордным сроком кредитования - до 25 лет. Определена предельная стоимость жилья, реализуемого в рамках программы «7-20-25»: 25 млн для Астаны, Алматы, Актау и Атырау и 15 млн тенге - для остальных регионов.

Что значит «в программе нет государственного финансирования»?

- При финансировании ее будут задействованы механизмы фондового рынка, - пояснил Кажрахимов. - Как дочерняя структура Нацбанка создано АО «Ипотечная организация «Баспана», предназначенное для приобретения ипотечных займов. Организация будет выпускать надежные облигации с привлекательной доходностью, размещая их на фондовом рынке среди широкого круга инвесторов. За счет привлечения средств с фондового рынка АО «Баспана» будет регулярно выкупать у банков-участников программы ипотечные займы.

На сегодня с АО «Баспана» подписали соглашения Банк Центркредит, Халык банк, Евразийский Банк, Цесна Банк, АТФ Банк, Банк РБК и Жилстройсбербанк. Интерес к программе также выразили Сбербанк и Форте Банк. Ипотечные кредиты по программе «7-20-25» будут выдаваться только в тенге.

Основные требования к заемщику: гражданство РК, наличие подтвержденного дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам, отсутствие собственного жилья в Казахстане на момент обращения в банк-участник программы. При оформлении кредита возможно участие созаемщиков, но требования к ним БВУ будут устанавливать самостоятельно.

Отвечая на вопросы журналистов, Жомарт Кажрахимов уточнил: на реструктуризацию других ипотечных займов средства в этой программе не предусмотрены, а вот что касается условия про отсутствие жилья, то вполне допустимо продать свою квартиру и тут же стать участником программы.

Уже сформирован пул самых часто задаваемых вопросов. Ответы на них, а также информацию по условиям участия в программе «7-20-25» можно получить на сайтах nationalbank.kz, baspana72025.kz. Круглосуточно работает call-центр по бесплатному номеру 7(727) 227 20 25. Разрабатывается мобильное приложение программы.
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