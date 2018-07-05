Первый ипотечный кредит по программе «7-20-25» оформили в Костанае

Пионером стал Банк Центркредит, с его помощью житель областного центра приобретает новую квартиру в компании «БК-Строй» стоимостью около 12 млн тенге. Сегодня, 5 июля, разъяснению условий, на которых реализуется новая ипотечная программа, посвятили брифинг в КФ Нацбанка РК.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Новая программа выделяется на фоне всех предыдущих и действующих ипотечных программ, - отметил директор Костанайского филиала Национального банка РК Жомарт КАЖРАХИМОВ. - Основные отличия - особенный ипотечный кредит, отсутствие государственного финансирования и бессрочность. Населению предлагаются беспрецедентные условия для приобретения жилья, которые сделают его действительно доступным. В первую очередь программа ориентирована на молодых, их семьи.

Программа рассчитана на покупку только первичного жилья. Ипотечный займ на его приобретение будет оформлен по исторически минимальной для РК ставке в 7% с первоначальным взносом в размере 20% от стоимости жилья, а также с рекордным сроком кредитования - до 25 лет. Определена предельная стоимость жилья, реализуемого в рамках программы «7-20-25»: 25 млн для Астаны, Алматы, Актау и Атырау и 15 млн тенге - для остальных регионов.

Что значит «в программе нет государственного финансирования»?

- При финансировании ее будут задействованы механизмы фондового рынка, - пояснил Кажрахимов. - Как дочерняя структура Нацбанка создано АО «Ипотечная организация «Баспана», предназначенное для приобретения ипотечных займов. Организация будет выпускать надежные облигации с привлекательной доходностью, размещая их на фондовом рынке среди широкого круга инвесторов. За счет привлечения средств с фондового рынка АО «Баспана» будет регулярно выкупать у банков-участников программы ипотечные займы.

На сегодня с АО «Баспана» подписали соглашения Банк Центркредит, Халык банк, Евразийский Банк, Цесна Банк, АТФ Банк, Банк РБК и Жилстройсбербанк. Интерес к программе также выразили Сбербанк и Форте Банк. Ипотечные кредиты по программе «7-20-25» будут выдаваться только в тенге.

Основные требования к заемщику: гражданство РК, наличие подтвержденного дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, отсутствие непогашенной задолженности по ипотечным жилищным займам, отсутствие собственного жилья в Казахстане на момент обращения в банк-участник программы. При оформлении кредита возможно участие созаемщиков, но требования к ним БВУ будут устанавливать самостоятельно.

Отвечая на вопросы журналистов, Жомарт Кажрахимов уточнил: на реструктуризацию других ипотечных займов средства в этой программе не предусмотрены, а вот что касается условия про отсутствие жилья, то вполне допустимо продать свою квартиру и тут же стать участником программы.

Уже сформирован пул самых часто задаваемых вопросов. Ответы на них, а также информацию по условиям участия в программе «7-20-25» можно получить на сайтах nationalbank.kz, baspana72025.kz. Круглосуточно работает call-центр по бесплатному номеру 7(727) 227 20 25. Разрабатывается мобильное приложение программы.