Глава государства ознакомился с новым уникальным сооружением столицы, предназначенным для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта, сообщается на сайте Акорды.
Нурсултан Назарбаев осмотрел игровой зал, зал единоборств и тренировочные помещения, побеседовал со спортсменами и тренерским составом.
Глава государства вручил чемпиону XII зимних паралимпийских игр Александру Колядину памятный подарок за достижения в спорте – мотоцикл марки Harley Davidson.
Александр Колядин поблагодарил главу государства и отметил, что давно мечтал о таком подарке.
Во время открытия спортивного объекта президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашед вручил Нурсултану Назарбаеву Орден Почёта этой организации.
Маджид Рашед отметил, что эта награда является знаком признания огромного вклада президента Казахстана в паралимпийское движение в стране, его постоянной поддержки людей с особыми потребностями посредством социальной защиты и обеспечения равных возможностей для всех граждан.
МОН засекретило рейтинг школ по результатам ЕНТ, чтобы избежать давления на педагогов
молодец, здравая мысль! а то некоторые на этом должность получили и даже ставили это себе в заслугу... в то время, как другие из желания хорошо отчитаться, шли даже на служебный подлог 8-)
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
Ну, Елбасы! Красавчег!!! ;-)
Назарбаев подарил мотоцикл чемпиону Паралимпийских игр Колядину
А слез то сколько было месяц назад Вот вам пожайлуста. Все решилось хорошо. И деньги в кармане и подарков куча.
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
"Вчера по новостям услышал информацию,что в Костанае будет построен ещё один Ледовый дворец стоимостью 4,6 млрд,ещё раз МИЛЛИАРДА тенге! Строить будет чешская фирма. У меня только один вопрос....
Ещё один Ледовый дворец в Костанае
Сабыр: Тогда конечно под каждый вид нужно строить.. а шо ты не возмущался многомиллионными стройками, ремонтами и реконструкциями стадиона для футболёров? и ежегодной прорвой бездонной трубы без...