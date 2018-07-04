Президент встретился с паралимпийцами / Фото с сайта akorda.kz

Глава государства ознакомился с новым уникальным сооружением столицы, предназначенным для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта, сообщается на сайте Акорды.

Нурсултан Назарбаев осмотрел игровой зал, зал единоборств и тренировочные помещения, побеседовал со спортсменами и тренерским составом.

Нурсултан Назарбаев в паралимпийском тренировочном центре / Фото с сайта akorda.kz "Благодаря своей настойчивости и силе воле вы прославляете нашу страну. Я восхищаюсь вашей деятельностью и целеустремлённостью. Вы показываете достойный пример всем", – сказал президент Казахстана.

Глава государства вручил чемпиону XII зимних паралимпийских игр Александру Колядину памятный подарок за достижения в спорте – мотоцикл марки Harley Davidson.

Александр Колядин поблагодарил главу государства и отметил, что давно мечтал о таком подарке.

Подарок президента Александру Колядину / Фото Национального паралимпийского комитета Казахстана

Во время открытия спортивного объекта президент Азиатского паралимпийского комитета Маджид Рашед вручил Нурсултану Назарбаеву Орден Почёта этой организации.

Маджид Рашед отметил, что эта награда является знаком признания огромного вклада президента Казахстана в паралимпийское движение в стране, его постоянной поддержки людей с особыми потребностями посредством социальной защиты и обеспечения равных возможностей для всех граждан.