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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
14.03.18 18:34
затоболец
Цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае обещают такие же, как и на предыдущей
поедем на ярмарку. автобус заказали. там выгодно.
14.03.18 18:33
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
14.03.18 18:24
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
14.03.18 18:19
ваще
Пенсию в 15 000 тенге будут получать те, кто не перечислял деньги в ЕНПФ – Минтруда
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...
14.03.18 18:15
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Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом Паралимпийских игр

Татьяна НАЗАРУК

14 марта 2018, 11:50 |  Спорт

Сегодня, 14 марта, утром лыжник и биатлонист из Сарыкольского района Александр КОЛЯДИН, единственный представитель Костанайской области в составе сборной Казахстана на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, занял первое место в спринтерской гонке на дистанции 1,5 км. Забег закончился около 40 минут назад.

В финале казахстанец преодолел дистанцию за 4 минуты 19,7 секунды. На втором месте в спринте оказался Йошихиро Нитта из Японии. Бронзовую награду выиграл канадец Марк Арендс.

В спортивном клубе инвалидов Костанайской области "НГ" сообщили, что у Колядина было 24 соперника. Победу лыжник в буквальном смысле вырвал на последних минутах.

Колядин - второй слева

- Чувствовалась борьба, он отставал и примерно на 30 метрах оторвался на спуске, - поделилась эмоциями заместитель директор аспортивного клуба инвалидов Наталья СУХАЧЕВА. - Это его коронная дистанция. Мы все хотели и надеялись на медаль, но все равно это стало для нас неожиданностью.

Золотая медаль Колядина - первая для Казахстана в истории зимних Паралимпийских игр.

12 марта лыжник участвовал в гонке свободным стилем на дистанции 20 км и показал 18-й результат.

Теперь Колядин выступит 17 марта в гонке на дистанции 10 км классическим стилем и в эстафете 18 марта.

"НГ" писала об Александре Колядине 4 года назад - в апреле 2014-го:

Участник игр в Сочи Александр КОЛЯДИН - о своем возвращении в спорт и проблемах паралимпийцев
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Комментарии к новости

§ Lamka
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 291
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 14.03.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец! Мои искренние поздравления!
Профайл

правп
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Азамат!

Карина
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
От всей души поздравляю с победой!

Ватсон
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодчина! Уважение, честь и искренняя похвала! Настоящая гордость за спортсмена и за родину!!! Вот кем можно гордиться!!!

начальник
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!
Поздравляем.

ваще
Re: Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом...




Отправлено: 14.03.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
земляк- Чемпион!
два дня назад было так -
///Казахстанец Александр Герлиц занял 4 место в лыжных гонках на Паралимпийских зимних играх в Пхенчхане. Это лучший результат паралимпийской сборной Казахстана с 1994 года.//
за 4 место сказали тренеру и спортсмену- по 30 тд
за золото пока не говорят. наверное по 50.
квартира машина от области.
Заслужили!

на олимпиаде до этого, чуть ранее.-Олимпийский успех Юлии Галышевой
единственная медаль Казахстана -бронза.

вот такие чисто казахстанские фамилии- Колядин, Герлиц, Галышева
прославляют Казахстан во всем мире!

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