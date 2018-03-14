Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом Паралимпийских игр
Татьяна НАЗАРУК
Сегодня, 14 марта, утром лыжник и биатлонист из Сарыкольского района Александр КОЛЯДИН, единственный представитель Костанайской области в составе сборной Казахстана на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, занял первое место в спринтерской гонке на дистанции 1,5 км. Забег закончился около 40 минут назад.
В финале казахстанец преодолел дистанцию за 4 минуты 19,7 секунды. На втором месте в спринте оказался Йошихиро Нитта из Японии. Бронзовую награду выиграл канадец Марк Арендс.
В спортивном клубе инвалидов Костанайской области "НГ" сообщили, что у Колядина было 24 соперника. Победу лыжник в буквальном смысле вырвал на последних минутах.
Колядин - второй слева
- Чувствовалась борьба, он отставал и примерно на 30 метрах оторвался на спуске, - поделилась эмоциями заместитель директор аспортивного клуба инвалидов Наталья СУХАЧЕВА. - Это его коронная дистанция. Мы все хотели и надеялись на медаль, но все равно это стало для нас неожиданностью.
Золотая медаль Колядина - первая для Казахстана в истории зимних Паралимпийских игр.
12 марта лыжник участвовал в гонке свободным стилем на дистанции 20 км и показал 18-й результат.
Теперь Колядин выступит 17 марта в гонке на дистанции 10 км классическим стилем и в эстафете 18 марта.
"НГ" писала об Александре Колядине 4 года назад - в апреле 2014-го:
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ваще: может мне по немецки писать. Правилами форума - запрещено ваще: ночь коротка. и стреляют по небу ракеты. Ты,что? Спать не можешь,после мультиков Путина... :lol: :lol:
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Бывалый: Ты больной? Бывалый: олух ты царя небесного... модератор? тебе вопрос?
Бывалый: Те дороги давно уже развалились. Очнись и оглянись. ты сверху на Кустанай, большую деревню посмотри, как четыре улицы было, так и осталось. в центре города земляные дороги. и дороги то...
Victor Yang: Тебя это сильно обогатит? ты вообще тему ветки хоть видел? тема про пенсии. и по то что государство бросило кость -15 тысяч. . а не про все население. а тебя понесло. да тогда проще...