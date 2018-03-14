Костанайский лыжник Александр Колядин стал чемпионом Паралимпийских игр

Сегодня, 14 марта, утром лыжник и биатлонист из Сарыкольского района Александр КОЛЯДИН, единственный представитель Костанайской области в составе сборной Казахстана на XII зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, занял первое место в спринтерской гонке на дистанции 1,5 км. Забег закончился около 40 минут назад.

В финале казахстанец преодолел дистанцию за 4 минуты 19,7 секунды. На втором месте в спринте оказался Йошихиро Нитта из Японии. Бронзовую награду выиграл канадец Марк Арендс.

В спортивном клубе инвалидов Костанайской области "НГ" сообщили, что у Колядина было 24 соперника. Победу лыжник в буквальном смысле вырвал на последних минутах.

Колядин - второй слева

- Чувствовалась борьба, он отставал и примерно на 30 метрах оторвался на спуске, - поделилась эмоциями заместитель директор аспортивного клуба инвалидов Наталья СУХАЧЕВА. - Это его коронная дистанция. Мы все хотели и надеялись на медаль, но все равно это стало для нас неожиданностью.

Золотая медаль Колядина - первая для Казахстана в истории зимних Паралимпийских игр.

12 марта лыжник участвовал в гонке свободным стилем на дистанции 20 км и показал 18-й результат.

Теперь Колядин выступит 17 марта в гонке на дистанции 10 км классическим стилем и в эстафете 18 марта.

"НГ" писала об Александре Колядине 4 года назад - в апреле 2014-го:

Участник игр в Сочи Александр КОЛЯДИН - о своем возвращении в спорт и проблемах паралимпийцев