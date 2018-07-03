Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
42-летний житель Рудного Иван ФЕДОРЮК признан виновным в убийстве бездомного Александра Пилюгина. Приговор ему огласили сегодня, 3 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.
Федорюка приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. В срок зачтется содержание под стражей с 19 апреля 2018 года.
Иван Федорюк выслушал судью спокойно, на вопрос, понятен ли приговор, четко ответил: «Ясен». В глазах у него читалась то ли тоска, то ли непонимание происходящего.
Родной сестре убитого бомжа Марине Кураевой осужденный должен будет выплатить более 150 000 тенге, потраченные ею на похороны, и 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
Кроме того, Федорюк обязан заплатить 1 млн тенге государству за проведенные экспертизы. Их в деле было несколько: молекулярная, биологическая, судебно-медицинская, психиатрическая.
Судья Абай РАИСОВ после заседания пояснил журналистам, что на экспертизы потратили около 4 млн тенге, но, учитывая материальное положение Федорюка, он уменьшил сумму в четыре раза.
При вынесении приговора Раисов учел тот факт, что у Федорюк страдает пожизненным заболеванием - олигофренией, легкой степенью умственной отсталости. Это обстоятельство было засчитано, как смягчающее, и позволило назначить минимальный срок - 8 лет из 15-ти возможных.
После проведенных экспертиз Федорюк был признан вменяемым, несмотря на диагноз. Осужденный осознает себя и отдает отчет своим действиям.
- Осужденному еще в детстве рекомендовали посещать коррекционную школу, потому что он отставал в развитии, но он ходил в обычную, - рассказал журналистам Абай Раисов. - Ранее он уже привлекался к ответственности, были мелкие преступления. Представитель областной психбольницы в ходе судебного разбирательства заявляла, что он у них был неоднократно. Федорюка даже отправляли на лечение в Алматы. Каждый раз он признавался вменяемым.
После убийства Иван Федорюк почти два месяца скрывался в Темиртау. Когда его нашла полиция, он первое время отрицал вину, но потом признался и раскаялся, написав чистосердечное признание.
Своей гражданской супруге Федорюк ранее говорил, что ненавидит бомжей: они не работают и вечно разбрасывают мусор...
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