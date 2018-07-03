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Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
elektron: Может "бывалый" Ахаха... Сомневаюсь, что он покинет столицу. Тем более перед весьма длинными выходными)))
03.07.18 23:08
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: Может "бывалый" в гости приезжал ;-)
03.07.18 22:57
elektron
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
Алиса: долбо...б!! Господи прости!!! Согласен Сергей_я: Ну куды там. Мы ж на порше все боги. Фу, как таких людей земля носит. Это ж не человек, это нелюдь. И вопрос к прокуратуре, откуда в...
03.07.18 22:41
Алиса
Автомобиль снес фонарный столб в Костанае
долбо...б!! Господи прости!!!
03.07.18 22:35
Алиса
Иски в суд на перевозчиков, чьи водители «устроили забастовку», подал акимат Костаная
засудить - да, аж бегом. А сесть и решение найти - проблема нереальная. Почему бы власти не вложиться - как в других городах республики? Почему Кустанай вечно дорогой город? Да это круто - мы самые...
03.07.18 22:32
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Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

3 июля 2018, 11:40 |  Криминал

42-летний житель Рудного Иван ФЕДОРЮК признан виновным в убийстве бездомного Александра Пилюгина. Приговор ему огласили сегодня, 3 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области.

Федорюка приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. В срок зачтется содержание под стражей с 19 апреля 2018 года.

Иван Федорюк выслушал судью спокойно, на вопрос, понятен ли приговор, четко ответил: «Ясен». В глазах у него читалась то ли тоска, то ли непонимание происходящего.

Родной сестре убитого бомжа Марине Кураевой осужденный должен будет выплатить более 150 000 тенге, потраченные ею на похороны, и 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, Федорюк обязан заплатить 1 млн тенге государству за проведенные экспертизы. Их в деле было несколько: молекулярная, биологическая, судебно-медицинская, психиатрическая.

Судья Абай РАИСОВ после заседания пояснил журналистам, что на экспертизы потратили около 4 млн тенге, но, учитывая материальное положение Федорюка, он уменьшил сумму в четыре раза.

При вынесении приговора Раисов учел тот факт, что у Федорюк страдает пожизненным заболеванием - олигофренией, легкой степенью умственной отсталости. Это обстоятельство было засчитано, как смягчающее, и позволило назначить минимальный срок - 8 лет из 15-ти возможных.

После проведенных экспертиз Федорюк был признан вменяемым, несмотря на диагноз. Осужденный осознает себя и отдает отчет своим действиям.

- Осужденному еще в детстве рекомендовали посещать коррекционную школу, потому что он отставал в развитии, но он ходил в обычную, - рассказал журналистам Абай Раисов. - Ранее он уже привлекался к ответственности, были мелкие преступления. Представитель областной психбольницы в ходе судебного разбирательства заявляла, что он у них был неоднократно. Федорюка даже отправляли на лечение в Алматы. Каждый раз он признавался вменяемым.

После убийства Иван Федорюк почти два месяца скрывался в Темиртау. Когда его нашла полиция, он первое время отрицал вину, но потом признался и раскаялся, написав чистосердечное признание.

Своей гражданской супруге Федорюк ранее говорил, что ненавидит бомжей: они не работают и вечно разбрасывают мусор...

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§ 211
Re: Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
211


(Пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.07.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато что то дали..
То что он из себя возомнил Чикатило, санитара леса, нужно было еще десятку впаять..
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§ Volonter
Re: Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1415
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 03.07.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иван Федорюк свою вину полностью признает и раскаивается. Об этом он сказал сразу же, когда к нему обратился судья Абай РАИСОВ Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31496
- это цитата из предыдущей статьи. Просто непонятно, для чего тогда нужны были Цитата:
проведенные экспертизы. Их в деле было несколько: молекулярная, биологическая, судебно-медицинская, психиатрическая Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31552?1530598924
Психиатрические экспертизы показали, что вменяем, но всё равно он прошёл по смягчению как "жёлтокарточник" - для чего она тогда нужна была? Ну и повторюсь - если в итоге он сам во всём признался, то кому что нужно было остальными экспертизами доказывать?
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§ таноми52
Re: Убившему бомжа рудничанину вынесли приговор в Костанае
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
если в итоге он сам во всём признался, то кому что нужно было остальными экспертизами доказывать?



Или деньги налогоплательщиков не жалко (богатая ведь страна!), или кого-то обогащали
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